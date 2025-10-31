Η JYSK αναδεικνύει την αξία του καλού ύπνου μέσα από προσεγμένα προϊόντα που προσφέρουν στήριξη, άνεση και αισθητική αρμονία, για κάθε στιγμή χαλάρωσης και ανανέωσης.
Χανιά: Οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και καρφώθηκε σε τοίχο - Δείτε φωτογραφίες
Χανιά: Οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και καρφώθηκε σε τοίχο - Δείτε φωτογραφίες
Ο οδηγός του ΙΧ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων
Τροχαίο ατύχημα με ένα αυτοκίνητο να καρφώνεται σε τοίχο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στα Χανιά.
Σύμφωνα με το creta24.gr, το τροχαίο σημειώθηκε στην περιοχή της Χαλέπας, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.
Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, για άγνωστο λόγο, με αποτέλεσμα να πέσει στον τοίχο ενός σπιτιού.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τον τραυματία οδηγό και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Χανίων.
Δείτε φωτογραφίες από το τροχαίο στα Χανιά
Σύμφωνα με το creta24.gr, το τροχαίο σημειώθηκε στην περιοχή της Χαλέπας, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.
Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, για άγνωστο λόγο, με αποτέλεσμα να πέσει στον τοίχο ενός σπιτιού.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τον τραυματία οδηγό και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Χανίων.
Δείτε φωτογραφίες από το τροχαίο στα Χανιά
Ειδήσεις σήμερα:
Γιατί ο βασιλιάς Κάρολος «ξήλωσε» τον τίτλο του πρίγκιπα από τον Άντριου και τον απομάκρυνε από τη βασιλική κατοικία
«Δεν θα παραπονεθώ ποτέ ξανά για τις αναταράξεις» - Το βίντεο από το κόκπιτ αεροσκάφους μέσα στο «μάτι» του τυφώνα Μελίσα που έγινε viral
«Η εξαφάνιση του Γιόζεφ Μένγκελε»: Πώς ο Ναζί σαδιστής γιατρός κατάφερε να μην τιμωρηθεί ποτέ για τα φριχτά εγκλήματά του
Γιατί ο βασιλιάς Κάρολος «ξήλωσε» τον τίτλο του πρίγκιπα από τον Άντριου και τον απομάκρυνε από τη βασιλική κατοικία
«Δεν θα παραπονεθώ ποτέ ξανά για τις αναταράξεις» - Το βίντεο από το κόκπιτ αεροσκάφους μέσα στο «μάτι» του τυφώνα Μελίσα που έγινε viral
«Η εξαφάνιση του Γιόζεφ Μένγκελε»: Πώς ο Ναζί σαδιστής γιατρός κατάφερε να μην τιμωρηθεί ποτέ για τα φριχτά εγκλήματά του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα