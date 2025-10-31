Χανιά: Οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και καρφώθηκε σε τοίχο - Δείτε φωτογραφίες
Ο οδηγός του ΙΧ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων

Τροχαίο ατύχημα με ένα αυτοκίνητο να καρφώνεται σε τοίχο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στα Χανιά.

Σύμφωνα με το creta24.gr, το τροχαίο σημειώθηκε στην περιοχή της Χαλέπας, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, για άγνωστο λόγο, με αποτέλεσμα να πέσει στον τοίχο ενός σπιτιού.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τον τραυματία οδηγό και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Χανίων.

Δείτε φωτογραφίες από το τροχαίο στα Χανιά

