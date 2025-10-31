Βρετανία: Γιατί ο βασιλιάς Κάρολος «ξήλωσε» τον τίτλο του πρίγκιπα από τον Άντριου και τον απομάκρυνε από τη βασιλική κατοικία

Γιατί το όνομα του Άντριου θα είναι Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ

Τι ισχύει για τις κόρες και την πρώην σύζυγο του Άντριου

Το σκάνδαλο Έπσταϊν και η υπόθεση Τζιούφρε

Ο Άντριου, 65 ετών, βρέθηκε επί 15 χρόνια στο επίκεντρο διαρκών σκανδάλων λόγω της φιλίας του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν. Το ενδιαφέρον αναζωπυρώθηκε μετά την κυκλοφορία των απομνημονευμάτων της Βιρτζίνια Τζιούφρε , η οποία κατηγόρησε τον Άντριου για σεξουαλική επίθεση όταν ήταν έφηβη.

Η Τζιούφρε, που ο Άντριου ισχυρίζεται πως «ποτέ δεν γνώρισε», αυτοκτόνησε τον Απρίλιο σε ηλικία 41 ετών. Η οικογένειά της ανέφερε σε δήλωση: «Σήμερα, μια απλή Αμερικανίδα από μια συνηθισμένη οικογένεια κατέρριψε έναν Βρετανό πρίγκιπα με την αλήθεια και το θάρρος της».

Παρά τις συνεχείς αρνήσεις του, ο Άντριου είχε συμφωνήσει το 2022 σε εξωδικαστικό συμβιβασμό ύψους αρκετών εκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 12 εκατ. λιρών) με την Τζιούφρε.