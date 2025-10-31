«Δεν θα παραπονεθώ ποτέ ξανά για τις αναταράξεις» - Το βίντεο από το κόκπιτ αεροσκάφους μέσα στο «μάτι» του τυφώνα Μελίσα που έγινε viral
Παρά τις σφοδρότατες αναταράξεις που σχεδόν πέταξαν από τις θέσεις τους πιλότο και συγκυβερνήτες, το πλήρωμα αντιμετώπισε την κατάσταση με ψυχραιμία

επιμέλεια: Μάριος Καλογερόπουλος
Κόβει την ανάσα το νέο βίντεο από την πτήση στελεχών της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (ΝΟΑΑ) μέσα στο «μάτι» του τυφώνα Μελίσα που προκάλεσε τεράστιες καταστροφές και άφησε πίσω του 30 νεκρούς στην Καραϊβική.

Αυτή τη φορά τα πλάνα δεν είναι από τις θέσεις των επιβατών του αεροσκάφους αλλά από το κόκπιτ.

Όπως φαίνεται στο βίντεο η πτήση διεξάγεται με σχεδόν μηδενική ορατότητα μέσα σε ένα τείχος από νέφη.

Παρά, δε, τις σφοδρότατες αναταράξεις που σχεδόν πέταξαν από τις θέσεις τους πιλότο και συγκυβερνήτες, το πλήρωμα του αεροσκάφους αντιμετωπίζει την κατάσταση με ψυχραιμία χωρίς να δείχνει το παραμικρό ίχνος φόβου.



«Μου αρέσει όταν δημοσιεύονται αυτά τα βίντεο, γιατί με κάνουν να φαίνομαι σαν χε@@@ που μισώ τις μικρές αναταράξεις», έγραψε στο Χ κάποιος σχολιαστής. «Είμαι απολύτως εντυπωσιασμένος από το πόσο σταθερά και ισχυρά είναι αυτά τα αεροπλάνα, που μεταφέρουν με ασφάλεια τόσο μεγάλες και βαριές "μπάλες" όσο αυτές των πιλότων», πρόσθεσε κάποιος άλλος.

«Τι κότσια έχουν αυτοί οι τύποι!» συμπλήρωσε ένας τρίτος, «δεν θα παραπονεθώ ποτέ ξανά για τις αναταράξεις κατά τη διάρκεια της πτήσης μου... ποτέ», δεσμεύθηκε ένας τέταρτος.

Σε προηγούμενο βίντεο είχε καταγραφεί το βίαιο ταρακούνημα του αεροσκάφους που μετέφερε τους κυνηγούς τυφώνων της αμερικανικής υπηρεσίας.

Σε εκείνα τα πλάνα φαινόταν το αεροσκάφος να κλυδωνίζεται και αντικείμενα να πέφτουν στο πάτωμα με τους επιβάτες, πάντως, να μένουν γενικά ψύχραιμοι.

«Είστε όλοι καλά;» ρώτησε κάποιος από τους επιβαίνοντες στο αεροσκάφος της ΝΟΑΑ όταν τελείωσαν οι αναταράξεις.


