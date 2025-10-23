Εικονικά τιμολόγια, τζόγος και πιστωτικές κάρτες - Πώς ξέπλενε η μαφία του ΟΠΕΚΕΠΕ τις παράνομες επιδοτήσεις

Ενώτια αιγοπροβάτων και βοοειδών

Συγκεκριμένα, οι αιτούντες επισύναπταν λευκές κόλλες ως δήθεν βεβαιώσεις από την Περιφέρεια ή δηλώσεις ταυτοπροσωπίας, αποφεύγοντας με αυτόν τον τρόπο ορισμένες υποχρεώσεις καταχώρησης (Α.Τ.Α.Κ.) και διευκολύνοντας τη λήψη έκτακτων ενισχύσεων.Παράλληλα δήλωναν στις Ε.Α.Ε. ψευδείς αριθμούς ζωικού κεφαλαίου, οι οποίοι δεν ήταν συμβατοί με το Εθνικό Μητρώο Ζωικού Κεφαλαίου (συχνά βοοειδή σε ηλικιακές κατηγορίες με υψηλούς συντελεστές Μ.Ζ.Κ.), προκειμένου να εξασφαλίσουν αυξημένη επιλεξιμότητα και μεγαλύτερη επιφάνεια βοσκοτόπων από τη δημόσια κατανομή και συνεργάζονταν για την επίτευξη του σκοπού τους με λογιστές και υπαλλήλους Κ.Υ.Δ., οι οποίοι αναλάμβαναν τη σύνταξη, υποβολή και επεξεργασία των αιτήσεων.Μάλιστα, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων τα επίμαχα αγροτεμάχια βρίσκονταν σε μεγάλη απόσταση από τους τόπους κατοικίας των φερόμενων ιδιοκτητών ή μισθωτών, καθιστώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο αδύνατη την καλλιέργειά τους.