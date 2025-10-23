Εικονικά τιμολόγια, τζόγος και πιστωτικές κάρτες - Πώς ξέπλενε η μαφία του ΟΠΕΚΕΠΕ τις παράνομες επιδοτήσεις
Εικονικά τιμολόγια, τζόγος και πιστωτικές κάρτες - Πώς ξέπλενε η μαφία του ΟΠΕΚΕΠΕ τις παράνομες επιδοτήσεις
Kεντρικό ρόλο είχε και η νόμιμη επαγγελματική δραστηριότητα της συζύγου του 38χρονου από τα Γιαννιτσά που θεωρείται ο «εγκέφαλος» της εγκληματικής οργάνωσης.
Διάφορους τρόπους που ξεκινούσαν από εικονικά τιμολόγια και έφταναν μέχρι τις αγορές πολυτελών οχημάτων χρησιμοποιούσαν τα μέλη της μαφίας του ΟΠΕΚΕΠΕ για να «ξεπλύνουν» τις παράνομες επιδοτήσεις που είχαν εισπράξει - εκτιμάται ότι εισέπραξαν περίπου 20 εκατ. ευρώ προκαλώντας ζημιά τουλάχιστον 5 εκατ. ευρώ σε βάρος της ΕΕ και του Δημοσίου.
Βασικό «πλυντήριο» αποτελούσαν τα εκατοντάδες εικονικά τιμολόγια που ανακάλυψε το ελληνικό FBI αλλά και η χρήση «ενδιάμεσων» λογαριασμών σε μια προσπάθεια να θολώσουν τα ίχνη τους και να καταστίσουν δυσκολότερο τον εντοπισμό των χρημάτων.
Όπως διαπιστώθηκε, μάλιστα, κεντρικό ρόλο είχε η νόμιμη επαγγελματική δραστηριότητα της συζύγου του 38χρονου από τα Γιαννιτσά που θεωρείται ο «εγκέφαλος» της εγκληματικής οργάνωσης.
Η μαφία του ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, χρησιμοποιούσε και τις ισόποσες χρεώσεις και πιστώσεις από στοιχηματικές εταιρίες ώστε κάποια από τα χρήματα να εμφανίζονται ως κέρδη από τυχερά παίγνια.
Με τον ίδιο τρόπο λειτουργούσε και το «σχήμα» νομιμοποίησης με χρεώσεις σε πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες είτε μέσω ταξιδιών εντός και εκτός Ελλάδας, είτε μέσω διαμονής σε πολυτελή ξενοδοχεία είτε με αγορές επώνυμων προϊόντων (Fendi, Prada, Gucci).
Ξεχωριστό κεφάλαιο στο «ξέπλυμα» αποτελούσε και η αγορά αυτοκινήτων, η οποία θεωρείται κατεξοχήν τρόπος νοιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Όταν, δε, ο 38χρονος αντιλήφθηκε ότι η αστυνομία ήταν στα ίχνη του, όχι μόνο πήρε εικονικό διαζύγιο από τη σύζυγό του αλλά αύξησε και τις συναλλαγές του με διαδικτυακή τράπεζα ελπίζοντας ότι οι αστυνομικοί θα δυσκολευτούν να αντλήσουν στοιχεία από εκεί.
Ενδεικτικό της έκτασης του «ξεπλύματος» είναι ότι οι αστυνομικοί της οικονομικής αστυνομίας του ελληνικού FBI ερεύνησαν συνολικά 68 τραπεζικούς λογαριασμούς και περισσότερες από 40.000 τραπεζικές κινήσεις.
Οι εγγραφές συχνά διαγράφονταν σε σύντομο χρονικό διάστημα ή αιτιολογούνταν με ασαφείς λόγους («επικαιροποίηση», «Α.Τ.Α.Κ.», «λάθος καταχώριση»). Στη συνέχεια υπέβαλλαν είτε μέσω Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.), είτε με τη χρήση κωδικών taxis, Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης(Ε.Α.Ε.), εκμεταλλευόμενα την εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία των αρχηγικών μελών, καθώς και διαδικαστικά κενά κατά την υποβολή των αιτήσεων και προχωρούσαν σε μαζικές δηλώσεις αγροτεμαχίων ως «ακτημονικών», κατά το έτος 2025.
Βασικό «πλυντήριο» αποτελούσαν τα εκατοντάδες εικονικά τιμολόγια που ανακάλυψε το ελληνικό FBI αλλά και η χρήση «ενδιάμεσων» λογαριασμών σε μια προσπάθεια να θολώσουν τα ίχνη τους και να καταστίσουν δυσκολότερο τον εντοπισμό των χρημάτων.
Όπως διαπιστώθηκε, μάλιστα, κεντρικό ρόλο είχε η νόμιμη επαγγελματική δραστηριότητα της συζύγου του 38χρονου από τα Γιαννιτσά που θεωρείται ο «εγκέφαλος» της εγκληματικής οργάνωσης.
Η μαφία του ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, χρησιμοποιούσε και τις ισόποσες χρεώσεις και πιστώσεις από στοιχηματικές εταιρίες ώστε κάποια από τα χρήματα να εμφανίζονται ως κέρδη από τυχερά παίγνια.
Με τον ίδιο τρόπο λειτουργούσε και το «σχήμα» νομιμοποίησης με χρεώσεις σε πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες είτε μέσω ταξιδιών εντός και εκτός Ελλάδας, είτε μέσω διαμονής σε πολυτελή ξενοδοχεία είτε με αγορές επώνυμων προϊόντων (Fendi, Prada, Gucci).
Ξεχωριστό κεφάλαιο στο «ξέπλυμα» αποτελούσε και η αγορά αυτοκινήτων, η οποία θεωρείται κατεξοχήν τρόπος νοιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Όταν, δε, ο 38χρονος αντιλήφθηκε ότι η αστυνομία ήταν στα ίχνη του, όχι μόνο πήρε εικονικό διαζύγιο από τη σύζυγό του αλλά αύξησε και τις συναλλαγές του με διαδικτυακή τράπεζα ελπίζοντας ότι οι αστυνομικοί θα δυσκολευτούν να αντλήσουν στοιχεία από εκεί.
Ενδεικτικό της έκτασης του «ξεπλύματος» είναι ότι οι αστυνομικοί της οικονομικής αστυνομίας του ελληνικού FBI ερεύνησαν συνολικά 68 τραπεζικούς λογαριασμούς και περισσότερες από 40.000 τραπεζικές κινήσεις.
Το mondus operandiΌπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης εντόπιζαν επιλέξιμα αλλά μη δηλωμένα αγροτεμάχια και βοσκοτόπια προηγούμενων ετών, τα οποία εν συνεχεία καταχωρούσαν προσχηματικά στην εφαρμογή Ε9 τρίτων προσώπων, είτε μελών της οργάνωσης, είτε προσώπων που λειτουργούσαν ως «βιτρίνα».
Οι εγγραφές συχνά διαγράφονταν σε σύντομο χρονικό διάστημα ή αιτιολογούνταν με ασαφείς λόγους («επικαιροποίηση», «Α.Τ.Α.Κ.», «λάθος καταχώριση»). Στη συνέχεια υπέβαλλαν είτε μέσω Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.), είτε με τη χρήση κωδικών taxis, Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης(Ε.Α.Ε.), εκμεταλλευόμενα την εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία των αρχηγικών μελών, καθώς και διαδικαστικά κενά κατά την υποβολή των αιτήσεων και προχωρούσαν σε μαζικές δηλώσεις αγροτεμαχίων ως «ακτημονικών», κατά το έτος 2025.
Δείτε βίντεο από την επιχείρηση της ΕΛΑΣ
Συγκεκριμένα, οι αιτούντες επισύναπταν λευκές κόλλες ως δήθεν βεβαιώσεις από την Περιφέρεια ή δηλώσεις ταυτοπροσωπίας, αποφεύγοντας με αυτόν τον τρόπο ορισμένες υποχρεώσεις καταχώρησης (Α.Τ.Α.Κ.) και διευκολύνοντας τη λήψη έκτακτων ενισχύσεων.
Παράλληλα δήλωναν στις Ε.Α.Ε. ψευδείς αριθμούς ζωικού κεφαλαίου, οι οποίοι δεν ήταν συμβατοί με το Εθνικό Μητρώο Ζωικού Κεφαλαίου (συχνά βοοειδή σε ηλικιακές κατηγορίες με υψηλούς συντελεστές Μ.Ζ.Κ.), προκειμένου να εξασφαλίσουν αυξημένη επιλεξιμότητα και μεγαλύτερη επιφάνεια βοσκοτόπων από τη δημόσια κατανομή και συνεργάζονταν για την επίτευξη του σκοπού τους με λογιστές και υπαλλήλους Κ.Υ.Δ., οι οποίοι αναλάμβαναν τη σύνταξη, υποβολή και επεξεργασία των αιτήσεων.
Μάλιστα, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων τα επίμαχα αγροτεμάχια βρίσκονταν σε μεγάλη απόσταση από τους τόπους κατοικίας των φερόμενων ιδιοκτητών ή μισθωτών, καθιστώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο αδύνατη την καλλιέργειά τους.
Ειδήσεις σήμερα:
Ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος απομακρύνθηκε από το σπίτι του μετά την κατάσχεση: «Είναι κρίμα κι άδικο αυτό που κάνουν»
Δεν υπάρχει κλήση στο Κέντρο, ενημερωθήκαμε από τον πατέρα λέει η ΕΛΑΣ για τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι - Εν αναμονή των τοξικολογικών εξετάσεων
Συνελήφθη ο διαιτητής της Euroleague Ούρος Νίκολιτς - Βρέθηκαν 250.000 ευρώ στο σπίτι του
Ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος απομακρύνθηκε από το σπίτι του μετά την κατάσχεση: «Είναι κρίμα κι άδικο αυτό που κάνουν»
Δεν υπάρχει κλήση στο Κέντρο, ενημερωθήκαμε από τον πατέρα λέει η ΕΛΑΣ για τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι - Εν αναμονή των τοξικολογικών εξετάσεων
Συνελήφθη ο διαιτητής της Euroleague Ούρος Νίκολιτς - Βρέθηκαν 250.000 ευρώ στο σπίτι του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα