Ηλικιωμένος πυροβόλησε και σκότωσε τον αδερφό του στα Τρίκαλα
ΕΛΛΑΔΑ
Τρίκαλα Ηλικιωμένος Πυροβολισμός Νεκρός Σύλληψη

Ηλικιωμένος πυροβόλησε και σκότωσε τον αδερφό του στα Τρίκαλα

Ο δράστης συνελήφθη και μεταφέρθηκε στην έδρα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων

Ηλικιωμένος πυροβόλησε και σκότωσε τον αδερφό του στα Τρίκαλα
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Ένας καυγάς ανάμεσα σε δύο ηλικιωμένα αδέρφια το μεσημέρι της Πέμπτης στα Τρίκαλα, είχε θανάσιμο αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ένας 86χρονος πυροβόλησε τον 82χρονο αδερφό του με αποτέλεσμα ο δεύτερος να πέσει νεκρός. Ο ηλικιωμένος δράστης συνελήφθη ενώ ερευνώνται  οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το περιστατικό. 

Το σημείο όπου έγινε το περιστατικό: 

 Ο πρόεδρος των εργαζομένων ΕΚΑΒ Θεσσαλίας, Γιάννης Γούλας, είπε πως η κλήση έγινε «το μεσημέρι 13:40» και αφορούσε «πυροβολισμό στην πόλη των Τρικάλων».

Σύμφωνα με τον κ. Γούλα, το ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο σε τρία λεπτά και οι διασώστες «αντίκρισαν έναν άνθρωπο χωρίς τις αισθήσεις του». Στη συνέχεια παρελήφθη παρουσία της ΕΛΑΣ και μεταφέρθηκε στο γενικό νοσοκομείο Τρικάλων.

Σημειώνεται πως ο ίδιος ο ηλικιωμένος δράστης κάλεσε το 100 και είπε ότι το όπλο του εκπυρσοκρότησε.

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