Αγριογούρουνα συνόδευαν ντελιβερά μέσα στη νύχτα στην Εύβοια, δείτε βίντεο
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Εύβοια Αγριογούρουνο

Αγριογούρουνα συνόδευαν ντελιβερά μέσα στη νύχτα στην Εύβοια, δείτε βίντεο

Η αγέλη ακολούθησε την ίδια πορεία με τον εργαζόμενο - Όλο και πιο συχνές οι εμφανίσεις τους στην Εύβοια

Αγριογούρουνα συνόδευαν ντελιβερά μέσα στη νύχτα στην Εύβοια, δείτε βίντεο
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Όλο και πιο συχνές είναι οι εμφανίσεις των αγριογούρουνων στην Εύβοια και οι οδηγοί κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή στους δρόμους.

Στο νέο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, ένας ντελιβεράς, πηγαίνοντας για να παραδώσει παραγγελία αντίκρισε μπροστά του μια αγέλη αγριογούρουνων

Τα τετράποδα, όπως κατέγραψε ο ντελιβεράς με το κινητό του τηλέφωνο, ακολούθησαν την ίδια πορεία με τον ντελιβερά για αρκετά μέτρα μέσα στο σκοτάδι, σαν να τον... συνοδεύουν στη διαδρομή που έκανε. 

Δείτε το βίντεο του evima.gr: 

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