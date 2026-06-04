Αγριογούρουνα συνόδευαν ντελιβερά μέσα στη νύχτα στην Εύβοια, δείτε βίντεο

Η αγέλη ακολούθησε την ίδια πορεία με τον εργαζόμενο - Όλο και πιο συχνές οι εμφανίσεις τους στην Εύβοια