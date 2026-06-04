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Συνελήφθη επιχειρηματίας στο Ηράκλειο: Εκβίαζε άνδρα για χρήματα από εισαγωγή αυτοκινήτων
Συνελήφθη επιχειρηματίας στο Ηράκλειο: Εκβίαζε άνδρα για χρήματα από εισαγωγή αυτοκινήτων
Ο 43χρονος συνελήφθη, καθώς κατά τον έλεγχο που ακολούθησε βρέθηκε στην κατοχή του ένα περίστροφο
Στα χέρια των αστυνομικών αρχών βρέθηκε ένας 43χρονος επιχειρηματίας στο Ηράκλειο, ο οποίος κατηγορείται για απειλή και εκβιασμό στο πλαίσιο υπόθεσης που σχετίζεται με αγοραπωλησία οχημάτων από το εξωτερικό.
Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο 43χρονος είχε συνεργαστεί με έναν 46χρονο και έναν 37χρονο, αναθέτοντας σε 44χρονο την εισαγωγή δύο αυτοκινήτων από το εξωτερικό. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 44χρονος είχε ήδη εξασφαλίσει ενδιαφερόμενους αγοραστές για τα συγκεκριμένα οχήματα.
Η συμφωνία, ωστόσο, δεν ολοκληρώθηκε όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί. Παρότι ο 43χρονος φέρεται να κατέβαλε το χρηματικό ποσό για την αγορά των αυτοκινήτων, τα οχήματα δεν παραδόθηκαν ποτέ στο Ηράκλειο, σύμφωνα με όσα αναφέρονται.
Ο επιχειρηματίας φέρεται να θεώρησε υπεύθυνο για την υπόθεση τον 46χρονο. Όπως καταγγέλλεται, μαζί με τον 37χρονο τον απείλησαν και τον εκβίασαν, επιδιώκοντας να ανακτήσουν τα χρήματα που είχαν δοθεί για τη συναλλαγή που τελικά δεν πραγματοποιήθηκε.
Μετά την ενημέρωση των Αρχών, η αστυνομία προχώρησε στη διερεύνηση της υπόθεσης και σχημάτισε σχετική δικογραφία. Ο 43χρονος συνελήφθη, καθώς κατά τον έλεγχο που ακολούθησε βρέθηκε στην κατοχή του ένα περίστροφο.
Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο 43χρονος είχε συνεργαστεί με έναν 46χρονο και έναν 37χρονο, αναθέτοντας σε 44χρονο την εισαγωγή δύο αυτοκινήτων από το εξωτερικό. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 44χρονος είχε ήδη εξασφαλίσει ενδιαφερόμενους αγοραστές για τα συγκεκριμένα οχήματα.
Η συμφωνία, ωστόσο, δεν ολοκληρώθηκε όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί. Παρότι ο 43χρονος φέρεται να κατέβαλε το χρηματικό ποσό για την αγορά των αυτοκινήτων, τα οχήματα δεν παραδόθηκαν ποτέ στο Ηράκλειο, σύμφωνα με όσα αναφέρονται.
Ο επιχειρηματίας φέρεται να θεώρησε υπεύθυνο για την υπόθεση τον 46χρονο. Όπως καταγγέλλεται, μαζί με τον 37χρονο τον απείλησαν και τον εκβίασαν, επιδιώκοντας να ανακτήσουν τα χρήματα που είχαν δοθεί για τη συναλλαγή που τελικά δεν πραγματοποιήθηκε.
Μετά την ενημέρωση των Αρχών, η αστυνομία προχώρησε στη διερεύνηση της υπόθεσης και σχημάτισε σχετική δικογραφία. Ο 43χρονος συνελήφθη, καθώς κατά τον έλεγχο που ακολούθησε βρέθηκε στην κατοχή του ένα περίστροφο.
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