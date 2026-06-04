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To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ
και στην απλή έκδοση και στην έκδοση με τις προσφορές
Διαβάστε στο Gala που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ :
Αποκλειστικό
Τίλντα Σουίντον
48 ώρες με την οσκαρική ηθοποιό στην Αθήνα
Οι διάσημοι φίλοι, τα ρούχα-κομμάτια της ζωής της και τα τραύματα που έγιναν δημιουργία: το ξωτικό του Χόλιγουντ δεν φοβάται πια
Μανίνα Ζουμπουλάκη
«Η κακοποίηση είναι ακόμα ταμπού για πολύ κόσμο»
Η συγγραφέας των βιβλίων που δεν αφήνεις από το χέρι δεν πιστεύει στις ιδανικές σχέσεις, αλλά στο νέο της μυθιστόρημα «Πεθαίνω για σένα» η ηρωίδα της θεωρεί ότι η αγάπη νικάει πάντα. Αρκεί να μη γίνει φόβος
Λορίν Γουάσετ
Το κορίτσι με τα χρυσά πόδια
Το μοντέλο που μετέτρεψε την προσωπική της τραγωδία σε παγκόσμιο μήνυμα δύναμης δεν έχει απλώς μια ιστορία επιβίωσης να αφηγηθεί αλλά μια επαναπροσδιορισμού της ομορφιάς και της ανθρώπινης αντοχής
Δήμητρα Δερζέκου
Η Αλίκη και η άλλη
Πασίγνωστη από το TikTok, όπου καθώς μιμείται τη Βουγιουκλάκη με τόση πιστότητα, που το ταλέντο της ίσως και να βγήκε από τον παράδεισο. Συναντήσαμε το αστείο κορίτσι στην αληθινή ζωή
Ακόμα:
Δημήτρης Σαμόλης
«Πάντα πηγαίνω προς τον φόβο μου»
Νικόλας Δημητρόπουλος
«Η Ελλάδα φοβάται “τι θα πει ο κόσμος”»
Χέλμουτ Νιούτον
Τα αυτοκίνητα ως αληθινά μοντέλα
Μόδα & Ομορφιά
Τσάντες που πάνε παντού & γιατί τo nude είναι το νέο μακιγιάζ
To Gala είναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.
Το Gala είναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.
Το Gala, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί κάθε Κυριακή και με την απλή έκδοση της εφημερίδας (2,00€) και με την έκδοση με τις προσφορές (4,25€) και αποτελεί το κεντρικό της ένθετο, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.
Μην το χάσετε!
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