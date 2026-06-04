To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ
ΕΛΛΑΔΑ

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ

και στην απλή έκδοση και στην έκδοση με τις προσφορές

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ


Διαβάστε στο Gala που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ :

Αποκλειστικό
Τίλντα Σουίντον
48 ώρες με την οσκαρική ηθοποιό στην Αθήνα
Οι διάσημοι φίλοι, τα ρούχα-κομμάτια της ζωής της και τα τραύματα που έγιναν δημιουργία: το ξωτικό του Χόλιγουντ δεν φοβάται πια

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ


Μανίνα Ζουμπουλάκη
«Η κακοποίηση είναι ακόμα ταμπού για πολύ κόσμο»
Η συγγραφέας των βιβλίων που δεν αφήνεις από το χέρι δεν πιστεύει στις ιδανικές σχέσεις, αλλά στο νέο της μυθιστόρημα «Πεθαίνω για σένα» η ηρωίδα της θεωρεί ότι η αγάπη νικάει πάντα. Αρκεί να μη γίνει φόβος

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ


Λορίν Γουάσετ
Το κορίτσι με τα χρυσά πόδια
Το μοντέλο που μετέτρεψε την προσωπική της τραγωδία σε παγκόσμιο μήνυμα δύναμης δεν έχει απλώς μια ιστορία επιβίωσης να αφηγηθεί αλλά μια επαναπροσδιορισμού της ομορφιάς και της ανθρώπινης αντοχής

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ


Δήμητρα Δερζέκου
Η Αλίκη και η άλλη
Πασίγνωστη από το TikTok, όπου καθώς μιμείται τη Βουγιουκλάκη με τόση πιστότητα, που το ταλέντο της ίσως και να βγήκε από τον παράδεισο. Συναντήσαμε το αστείο κορίτσι στην αληθινή ζωή

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ


Ακόμα:

Δημήτρης Σαμόλης
«Πάντα πηγαίνω προς τον φόβο μου»

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ


Νικόλας Δημητρόπουλος
«Η Ελλάδα φοβάται “τι θα πει ο κόσμος”»

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ


Χέλμουτ Νιούτον
Τα αυτοκίνητα ως αληθινά μοντέλα

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ


Μόδα & Ομορφιά
Τσάντες που πάνε παντού & γιατί τo nude είναι το νέο μακιγιάζ

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ



To Gala είναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.
Το Gala είναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.
Το Gala, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί κάθε Κυριακή και με την απλή έκδοση της εφημερίδας (2,00€) και με την έκδοση με τις προσφορές (4,25€) και αποτελεί το κεντρικό της ένθετο, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.

Μην το χάσετε!

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ

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