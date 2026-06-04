Συνελήφθη 44χρονος στη Σύρο για υπόθεση αποπλάνησης παιδιού κατ’ εξακολούθηση
ΕΛΛΑΔΑ
Σύρος Ανήλικος

Συνελήφθη 44χρονος στη Σύρο για υπόθεση αποπλάνησης παιδιού κατ’ εξακολούθηση

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία εξαιτίας της σοβαρότητας των αδικημάτων

Συνελήφθη 44χρονος στη Σύρο για υπόθεση αποπλάνησης παιδιού κατ’ εξακολούθηση
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Στη σύλληψη ενός 44χρονου προχώρησαν το μεσημέρι της Τρίτης (2/6) αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σύρου - Ερμούπολης.

Όπως ανακοίνωσε η Διεύθυνση Αστυνομίας Κυκλάδων, σε βάρος του συλληφθέντα εκκρεμούσε βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Σύρου, το οποίο αφορά υπόθεση αποπλάνησης ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στη Σύρο, με τις αρμόδιες Αρχές να ακολουθούν τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διαδικασίες.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία εξαιτίας της σοβαρότητας των αδικημάτων που περιλαμβάνονται στο σχετικό βούλευμα, ενώ πλέον ακολουθείται η προβλεπόμενη δικαστική διαδικασία.
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