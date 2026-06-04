«Έμφραγμα» στα αεροδρόμια λόγω των βιομετρικών ελέγχων

Στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, οι καθυστερήσεις καταγράφονται πλέον ειδικά τις πρωινές ώρες, οπότε έρχεται και ο μεγάλος όγκος επιβατών από τις ΗΠΑ