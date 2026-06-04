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«Έμφραγμα» στα αεροδρόμια λόγω των βιομετρικών ελέγχων
«Έμφραγμα» στα αεροδρόμια λόγω των βιομετρικών ελέγχων
Στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, οι καθυστερήσεις καταγράφονται πλέον ειδικά τις πρωινές ώρες, οπότε έρχεται και ο μεγάλος όγκος επιβατών από τις ΗΠΑ
Δύσκολο καλοκαίρι προμηνύεται στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια με τις καθυστερήσεις και τις ουρές λόγω του συστήματος ελέγχου με το βιομετρικό μοντέλο που έχει τεθεί σε εφαρμογή στην Ε.Ε. από τις 10 Απριλίου να είναι πλέον σε καθημερινή βάση ειδικά αυτή την περίοδο όπου οι αεροπορικές έχουν ξεκινήσει ήδη να αυξάνουν συχνότητες και συνδέσεις για τους καλοκαιρινούς προορισμούς, συμπεριλαμβανομένων και της Ελλάδας.
Το σύστημα Εισόδου/Εξόδου (EES), εφαρμόζεται στα σύνορα 29 ευρωπαϊκών χωρών για ταξιδιώτες εκτός ΕΕ και έχει ήδη προκαλέσει «έμφραγμα» σε ουκ ολίγα αεροδρόμια ανά την Ευρώπη, ιδιαίτερα τώρα που έχουν ξεκινήσει τα θερινά προγράμματα των αεροπορικών εταιρειών. Οι μεγάλες ουρές σχηματίζονται ειδικά σε συγκεκριμένες ώρες μέσα στην ημέρα όταν συμπίπτουν πτήσεις από χώρες εκτός Ε.Ε..
Ενδεικτικά, στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, οι καθυστερήσεις καταγράφονται πλέον ειδικά τις πρωινές ώρες, οπότε έρχεται και ο μεγάλος όγκος επιβατών από τις ΗΠΑ. Σημειώνεται ότι είναι αυτή ειδικά την περίοδο όπου οι αμερικανικές αεροπορικές έχουν ξεκινήσει το θερινό πρόγραμμα στις απευθείας συνδέσεις με το «Ελευθέριος Βενιζέλος», με το peak των πτήσεων σε εβδομαδιαία βάση να αναμένεται μέσα στον Ιούλιο.
Το εφετινό καλοκαίρι, όπως συνέβη και πέρυσι, ο Διεθνής Αερολιμένας της Αθήνας θα έχει τις περισσότερες πτήσεις από ποτέ από τις ΗΠΑ, ξεπερνώντας τις 100 κάθε εβδομάδα, προσθέτοντας και νέες συνδέσεις όπως για παράδειγμα το Αθήνα- Ντάλας που ξεκίνησε από την Αmerican Airlines το τελευταίο δεκαήμερο του Μαίου.
Οι καθυστερήσεις θα είναι δεδομένες και θα αυξάνονται όσο προχωρά το καλοκαίρι όχι μόνο στο Ελευθέριος Βενιζέλος αλλά και στα περιφερειακά αεροδρόμια παρά τις προειδοποιήσεις εταιρειών και αεροδρομίων που συστήνουν στους ταξιδιώτες να προσέρχονται στο αεροδρόμιο «τουλάχιστον 2 ώρες και 30 λεπτά πριν την αναχώρησή σας, ώστε να ολοκληρώσετε έγκαιρα το check-in, τον έλεγχο ασφαλείας και τον έλεγχο διαβατηρίων γιατί καθυστερημένη άφιξη στην πύλη μπορεί να οδηγήσει σε άρνηση επιβίβασης», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στη σχετική σύσταση προς τους ταξιδιώτες τρίτων χωρών ο Διεθνής Αερολιμένας της Αθήνας. Επισημαίνεται εδώ ότι σε μία κίνηση να μετριαστεί η ταλαιπωρία των ταξιδιωτών η Ελλάδα έλαβε την απόφαση από νωρίς μέσα στην άνοιξη οι Βρετανοί- που αποτελούν και τη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά εισερχόμενου τουρισμού για τη χώρα μας μετά τους Γερμανούς- δεν θα υποχρεώνονται σε βιομετρική καταγραφή κατά την είσοδό τους στη χώρα το καλοκαίρι.
Ειδικά το θέμα με τους Βρετανούς που ταξιδεύουν κυρίως εντός Ε.Ε. είναι τεράστιο σε όλα τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, γεγονός το οποίο μάλιστα οδήγησε προ ημερών τον επικεφαλής της αεροπορικής Wizz Air να προειδοποιήσει τους Βρετανούς ταξιδιώτες που θα επιλέξουν κάποιον ευρωπαϊκό προορισμό για τις διακοπές τους φέτος το καλοκαίρι να φτάνουν στο αεροδρόμιο τουλάχιστον 3 ώρες πρίν. Χθές 150 ταξιδιώτες της Ryanair έχασαν την πτήση από την Τουλούζη προς το Λονδίνο (Stansted) ακριβώς λόγω των μεγάλων ουρών στους συνοριακούς ελέγχους, ενώ αναφορές από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κάνουν λόγο για αναμονές 5 έως 6 ωρών σε μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, συμπεριλαμβανομένων του Αμστερνταμ, Λισαβώνα, Μιλάνο κ.α..
Το σύστημα Εισόδου/Εξόδου (EES), εφαρμόζεται στα σύνορα 29 ευρωπαϊκών χωρών για ταξιδιώτες εκτός ΕΕ και έχει ήδη προκαλέσει «έμφραγμα» σε ουκ ολίγα αεροδρόμια ανά την Ευρώπη, ιδιαίτερα τώρα που έχουν ξεκινήσει τα θερινά προγράμματα των αεροπορικών εταιρειών. Οι μεγάλες ουρές σχηματίζονται ειδικά σε συγκεκριμένες ώρες μέσα στην ημέρα όταν συμπίπτουν πτήσεις από χώρες εκτός Ε.Ε..
Ενδεικτικά, στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, οι καθυστερήσεις καταγράφονται πλέον ειδικά τις πρωινές ώρες, οπότε έρχεται και ο μεγάλος όγκος επιβατών από τις ΗΠΑ. Σημειώνεται ότι είναι αυτή ειδικά την περίοδο όπου οι αμερικανικές αεροπορικές έχουν ξεκινήσει το θερινό πρόγραμμα στις απευθείας συνδέσεις με το «Ελευθέριος Βενιζέλος», με το peak των πτήσεων σε εβδομαδιαία βάση να αναμένεται μέσα στον Ιούλιο.
Το εφετινό καλοκαίρι, όπως συνέβη και πέρυσι, ο Διεθνής Αερολιμένας της Αθήνας θα έχει τις περισσότερες πτήσεις από ποτέ από τις ΗΠΑ, ξεπερνώντας τις 100 κάθε εβδομάδα, προσθέτοντας και νέες συνδέσεις όπως για παράδειγμα το Αθήνα- Ντάλας που ξεκίνησε από την Αmerican Airlines το τελευταίο δεκαήμερο του Μαίου.
Οι καθυστερήσεις θα είναι δεδομένες και θα αυξάνονται όσο προχωρά το καλοκαίρι όχι μόνο στο Ελευθέριος Βενιζέλος αλλά και στα περιφερειακά αεροδρόμια παρά τις προειδοποιήσεις εταιρειών και αεροδρομίων που συστήνουν στους ταξιδιώτες να προσέρχονται στο αεροδρόμιο «τουλάχιστον 2 ώρες και 30 λεπτά πριν την αναχώρησή σας, ώστε να ολοκληρώσετε έγκαιρα το check-in, τον έλεγχο ασφαλείας και τον έλεγχο διαβατηρίων γιατί καθυστερημένη άφιξη στην πύλη μπορεί να οδηγήσει σε άρνηση επιβίβασης», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στη σχετική σύσταση προς τους ταξιδιώτες τρίτων χωρών ο Διεθνής Αερολιμένας της Αθήνας. Επισημαίνεται εδώ ότι σε μία κίνηση να μετριαστεί η ταλαιπωρία των ταξιδιωτών η Ελλάδα έλαβε την απόφαση από νωρίς μέσα στην άνοιξη οι Βρετανοί- που αποτελούν και τη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά εισερχόμενου τουρισμού για τη χώρα μας μετά τους Γερμανούς- δεν θα υποχρεώνονται σε βιομετρική καταγραφή κατά την είσοδό τους στη χώρα το καλοκαίρι.
Ειδικά το θέμα με τους Βρετανούς που ταξιδεύουν κυρίως εντός Ε.Ε. είναι τεράστιο σε όλα τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, γεγονός το οποίο μάλιστα οδήγησε προ ημερών τον επικεφαλής της αεροπορικής Wizz Air να προειδοποιήσει τους Βρετανούς ταξιδιώτες που θα επιλέξουν κάποιον ευρωπαϊκό προορισμό για τις διακοπές τους φέτος το καλοκαίρι να φτάνουν στο αεροδρόμιο τουλάχιστον 3 ώρες πρίν. Χθές 150 ταξιδιώτες της Ryanair έχασαν την πτήση από την Τουλούζη προς το Λονδίνο (Stansted) ακριβώς λόγω των μεγάλων ουρών στους συνοριακούς ελέγχους, ενώ αναφορές από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κάνουν λόγο για αναμονές 5 έως 6 ωρών σε μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, συμπεριλαμβανομένων του Αμστερνταμ, Λισαβώνα, Μιλάνο κ.α..
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