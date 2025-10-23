Euroleague: Συνελήφθη ο διαιτητής Ούρος Νίκολιτς - Βρέθηκαν 250.000 ευρώ στο σπίτι του
Είναι ύποπτος για συμμετοχή σε μεγάλη εγκληματική οργάνωση που ευθύνεται ακόμη και για δολοφονίες - Συνελήφθησαν συνολικά 10 άτομα στη Σερβία και σε άλλες χώρες - Δείτε φωτογραφίες από τα χαρτονομίσματα, τα ρολόγια και τα πολυτελή ΙΧ που κατασχέθηκαν
«Βόμβα» έπεσε το πρωί της Πέμπτης 23 Οκτωβρίου στον κόσμο της Euroleague καθώς συνελήφθη ο 39χρονος διαιτητής Ούρος Νίκολιτς που διευθύνει παιχνίδια της ευρωπαϊκής λίγκας.
Ο Ούρος Νίκολιτς, διαιτητής στην κορυφαία διοργάνωση της Ευρώπης στο μπάσκετ και την ABA Liga, συνελήφθη αφού η τοπική αστυνομία βρήκε 250.000 ευρώ στο διαμέρισμά του, των οποίων η προέλευση ερευνάται. Η είδηση μεταδόθηκε από την κρατική σερβική τηλεόραση, RTS και του Blic το πρωί της Πέμπτης. To Βlic πρόσθεσε πως ο Νίκολιτς είναι ύποπτος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση η οποία εξαρθρώθηκε τις τελευταίες ώρες από τις σερβικές Αρχές.
Παράλληλα με τον Νίκολιτς, η σερβική αστυνομία συνέλαβε ακόμη εννέα άτομα για την συγκεκριμένη υπόθεση.
Δείτε βίντεο από την επιχείρηση της σερβικής αστυνομίας
Μετά από τις συλλήψεις για την εγκληματική οργάνωση, οι Αρχές της Σερβίας δημοσίευσαν φωτογραφίες από όσα κατασχέθηκαν:
Σύμφωνα με τη δικογραφία, η οργάνωση φέρεται:
να διέπραξε στις 1 Δεκεμβρίου 2018 και το 2020 το έγκλημα της ανθρωποκτονίας με επιβαρυντικές περιστάσεις σε βάρος του V..P,
να πραγματοποίησε τρεις απόπειρες ανθρωποκτονίας με επιβαρυντικές περιστάσεις σε βάρος του N.A. μέσα στο 2020,
και, σε τρεις περιπτώσεις κατά τα έτη 2020 και 2021, να προκάλεσε γενικό κίνδυνο.
Παράλληλα, μέλη συνδεδεμένης οργανωμένης ομάδας κατηγορούνται ότι στις 18 Ιουνίου 2020 διέπραξαν ανθρωποκτονία με επιβαρυντικές περιστάσεις σε βάρος του K.V., ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του στις 12 Ιουλίου 2020.
Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη στο σερβικό σύστημα δικαιοσύνης, με τις αρχές να εξετάζουν το πλήρες αποτύπωμα δράσης των εμπλεκομένων κατά την επίμαχη περίοδο.
Ο Νίκολιτς στη Euroleague
Ο Σέρβος ήταν διαιτητής στο Final Four του Άμπου Ντάμπι ενώ τη φετινή σεζόν έχει σφυρίξει μεταξύ άλλων τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Μπάγερν Μονάχου αλλά και του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ στη Μαδρίτη.
Ο Ούρος Νίκολιτς πέρυσι σφύριξε αρκετά παιχνίδια ελληνικών ομάδων και μεταξύ άλλων ήταν στην διαιτητική ομάδα του ντέρμπι Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός της Euroleague στις 14 Μαρτίου στο ΣΕΦ. Οι Πειραιώτες είχαν επικρατήσει τότε 76-74 στο ΣΕΦ, ωστόσο οι «πράσινοι» είχαν βγάλει ανακοίνωση διαμαρτυρόμενοι για τη διαιτησία.
Απέβαλε θρύλο του σερβικού μπάσκετ
Ο Ούρος Νίκολιτς δεν είναι άγνωστος στους φίλους του μπάσκετ. Έχει βρεθεί ουκ ολίγες φορές στο στόχαστρο για επεισόδια και διαμαρτυρίες από ομάδες και οπαδούς.
Το 2025, για παράδειγμα, απομάκρυνε από το γήπεδο τον θρυλικό Ίβο Ντάνεου — έναν από τους 50 κορυφαίους Ευρωπαίους όλων των εποχών και παγκόσμιο πρωταθλητή με την πρώην Γιουγκοσλαβία. Το σκηνικό έγινε στον τελικό της Δεύτερης ABA League ανάμεσα σε Ίλιρια και Βοσνία Σαράγεβο, στο ιστορικό Τίβολι της Λιουμπλιάνα, εκεί όπου η Γιουγκοσλαβία είχε σηκώσει το Παγκόσμιο το 1970. Ο 87χρονος τότε Ντάνεου είπε μετά το ματς: «Απλώς είπα και έδειξα ότι υπήρξαν βήματα. Ο φίλος μου του είπε “είσαι κλέφτης”, και τότε μας έβγαλαν και τους δύο από την αίθουσα».
Καυγάς με Ερυθρό Αστέρα και σπασμένα αποδυτήρια
Το 2021, ο Ερυθρός Αστέρας ζήτησε από την ABA League πειθαρχικές κυρώσεις για τον Νίκολιτς και τον τότε παρατηρητή Μίλαν Κρνέτα, ύστερα από σοβαρό περιστατικό στο παιχνίδι με τη Cedevita Olimpija.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του συλλόγου, μέσω αστυνομίας και υπευθύνων των εγκαταστάσεων «Tasmajdan» και «Aleksandar Nikolic» ενημερώθηκαν ότι η αίθουσα διαιτητών είχε καταστραφεί ολοσχερώς. Ο σύλλογος κατέθεσε επίσημο αίτημα έρευνας, μαζί με βίντεο 20'', ζητώντας να τιμωρηθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι.
Η εγκληματική οργάνωση VračarciΌπως μεταδίδουν σερβικά ΜΜΕ, η εν λόγω εγκληματική οργάνωση είναι η περιβόητη «Vračarci» —με φερόμενους εγκεφάλους τον Nikola Vušović (κρατούμενο στη Γερμανία) και τον Uroš Piperski (κρατούμενο στην Πορτογαλία) οι οποίοι έχουν διαπράξει σειρά βαριών αδικημάτων. Εναντίον τους διεξάγεται ποινική διαδικασία ενώπιον του Ειδικού Τμήματος του Ανώτατου Δικαστηρίου στο Βελιγράδι για αδικήματα που σχετίζονται με εγκληματική οργάνωση.
