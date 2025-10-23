Euroleague: Συνελήφθη ο διαιτητής Ούρος Νίκολιτς - Βρέθηκαν 250.000 ευρώ στο σπίτι του

Είναι ύποπτος για συμμετοχή σε μεγάλη εγκληματική οργάνωση που ευθύνεται ακόμη και για δολοφονίες - Συνελήφθησαν συνολικά 10 άτομα στη Σερβία και σε άλλες χώρες - Δείτε φωτογραφίες από τα χαρτονομίσματα, τα ρολόγια και τα πολυτελή ΙΧ που κατασχέθηκαν