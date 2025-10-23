Ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος απομακρύνθηκε από το σπίτι του μετά την κατάσχεση: «Είναι κρίμα κι άδικο αυτό που κάνουν»
Το ακίνητο πλέον ανήκει σε άλλο ιδιοκτήτη, μετά από πλειστηριασμό – «Ζητάω μια παράταση με τον εισαγγελέα για να πάρω τα πράγματά μου», είπε ο επιχειρηματίας στο protothema.gr
Απομακρύνθηκε από το σπίτι του ο επιχειρηματίας Αργύρης Παπαργυρόπουλος, έπειτα από εκτέλεση δικαστικής απόφασης για κατάσχεση ακινήτου λόγω χρεών.
Το πρωί της Πέμπτης, δικαστικός κλητήρας, συνοδευόμενος από αστυνομικούς, εισήλθε στο ακίνητο προκειμένου να προχωρήσει στην παράδοση του σπιτιού στον νέο ιδιοκτήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαδικασία εξελίχθηκε χωρίς επεισόδια, με την παρουσία του ίδιου του Παπαργυρόπουλου, ο οποίος βρισκόταν στην αυλή την ώρα της απομάκρυνσης.
Το ακίνητο είχε ήδη περιέλθει εδώ και καιρό σε νέο ιδιοκτήτη, ύστερα από πλειστηριασμό που πραγματοποιήθηκε για την κάλυψη οικονομικών υποχρεώσεων.
Με την εκτέλεση της εντολής, ο κλητήρας προχώρησε στην τυπική διαδικασία παράδοσης του ακινήτου και απομάκρυνσης του πρώην κατόχου του.
Ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος δήλωσε στο protothema.gr ότι ζήτησε μέσω εισαγγελέα παράταση, προκειμένου να συγκεντρώσει τα προσωπικά του αντικείμενα:«Το σπίτι το έχουν πάρει εδώ και καιρό. Μπήκε ο κλητήρας. Ζητάω μια παράταση με τον εισαγγελέα για να πάρω τα πράγματά μου από μέσα. Ένα μήνα ζητάω. Είμαι στην αυλή, είναι ο κλητήρας και οι αστυνομικοί. Έστω δέκα ημέρες. Είναι κρίμα και άδικο αυτό που κάνουν. Να κάτσω μερικές ημέρες σπίτι να σκεφτώ και να φύγω», ανέφερε. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε παρουσία αστυνομικών δυνάμεων για λόγους τήρησης της τάξης, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν σημειώθηκαν εντάσεις.
Το αίτημα του Παπαργυρόπουλου για ολιγοήμερη παράταση αναμένεται να εξεταστεί από τον αρμόδιο εισαγγελέα.
15χρονος έπαθε καρδιακή ανακοπή σε γυμναστήριο στον Άλιμο - Νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ
Γιατί «εξαφανίστηκαν» από την αγορά χιλιάδες κατοικίες - Οι τρεις λόγοι που κατέγραψε η Τράπεζα της Ελλάδος
Οι τοξικολογικές θα δείξουν από τι πέθανε η 16χρονη που βρέθηκε νεκρή έξω από μαγαζί στο Γκάζι - Γεωργιάδης: Το νοσοκομείο ενημέρωσε την αστυνομία
