Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Παρασκευή (5/6) στην Αθηνών - Λαμίας στο ύψος της Μεταμόρφωσης λόγω εργασιών
ΕΛΛΑΔΑ
Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις Αθηνών Λαμίας Μεταμόρφωση

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Παρασκευή (5/6) στην Αθηνών - Λαμίας στο ύψος της Μεταμόρφωσης λόγω εργασιών

Οι ρυθμίσεις αφορούν το ρεύμα με κατεύθυνση προς Αθήνα

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Παρασκευή (5/6) στην Αθηνών - Λαμίας στο ύψος της Μεταμόρφωσης λόγω εργασιών
Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α) επί της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, θα πραγματοποιηθεί στο τμήμα μεταξύ των χ/θ 19,200 και 18,700 του αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε., με κατεύθυνση προς Αθήνα, την Παρασκευή (5/6) λόγω εκτέλεσης εργασιών.

Οι ρυθμίσεις θα ισχύουν κατά τις ώρες 21.00΄ έως 10.00΄ της επομένης, με εναλλακτική ημερομηνία την Παρασκευή (12/6) κατά τις ίδιες ώρες, περιοχής Δήμου Μεταμόρφωσης. Κατά τον αποκλεισμό, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τις εναπομένουσες λωρίδες κυκλοφορίας.

Σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ κάνει έκκληση στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

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