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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Παρασκευή (5/6) στην Αθηνών - Λαμίας στο ύψος της Μεταμόρφωσης λόγω εργασιών
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Παρασκευή (5/6) στην Αθηνών - Λαμίας στο ύψος της Μεταμόρφωσης λόγω εργασιών
Οι ρυθμίσεις αφορούν το ρεύμα με κατεύθυνση προς Αθήνα
Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α) επί της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, θα πραγματοποιηθεί στο τμήμα μεταξύ των χ/θ 19,200 και 18,700 του αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε., με κατεύθυνση προς Αθήνα, την Παρασκευή (5/6) λόγω εκτέλεσης εργασιών.
Οι ρυθμίσεις θα ισχύουν κατά τις ώρες 21.00΄ έως 10.00΄ της επομένης, με εναλλακτική ημερομηνία την Παρασκευή (12/6) κατά τις ίδιες ώρες, περιοχής Δήμου Μεταμόρφωσης. Κατά τον αποκλεισμό, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τις εναπομένουσες λωρίδες κυκλοφορίας.
Σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ κάνει έκκληση στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.
Οι ρυθμίσεις θα ισχύουν κατά τις ώρες 21.00΄ έως 10.00΄ της επομένης, με εναλλακτική ημερομηνία την Παρασκευή (12/6) κατά τις ίδιες ώρες, περιοχής Δήμου Μεταμόρφωσης. Κατά τον αποκλεισμό, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τις εναπομένουσες λωρίδες κυκλοφορίας.
Σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ κάνει έκκληση στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.
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