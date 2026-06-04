Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Παρασκευή (5/6) στην Αθηνών - Λαμίας στο ύψος της Μεταμόρφωσης λόγω εργασιών

επί της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας

θα πραγματοποιηθεί

Αποκλεισμός τηςκυκλοφορίας και της(Λ.Ε.Α)στο τμήμα μεταξύ των χ/θ 19,200 και 18,700 του αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε., με κατεύθυνσητην Παρασκευή (5/6) λόγω εκτέλεσης εργασιών.Οι ρυθμίσεις θα ισχύουν κατά τις ώρες, με εναλλακτική ημερομηνία την Παρασκευή (12/6) κατά τις ίδιες ώρες, περιοχής Δήμου Μεταμόρφωσης. Κατά τον αποκλεισμό, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τις εναπομένουσες λωρίδες κυκλοφορίας.Σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ κάνει έκκληση στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.