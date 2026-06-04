Ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη θα ζητήσει ο 41χρονος που σκότωσε την Βασιλική με 45 μαχαιριές στην Καλαμάτα
Ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη θα ζητήσει ο 41χρονος που σκότωσε την Βασιλική με 45 μαχαιριές στην Καλαμάτα
Ο καθ' ομολογίαν δολοφόνος θα απολογηθεί το ερχόμενο Σάββατο
Τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης στον 41χρονο καθ’ ομολογίαν δολοφόνο της Βασιλικής στην Καλαμάτα αναμένεται να ζητήσει ο δικηγόρος που τον εκπροσωπεί. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε νωρίτερα στον ανακριτή, όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί του Σαββάτου (6/6).
Σε βάρος του 41χρονου έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο καθ’ ομολογίαν δράστης αναμένεται να επιμείνει στους ισχυρισμούς του περί αμυντικής στάσης και να υποστηρίξει ότι αυτός δέχθηκε πρώτος επίθεση από τη γυναίκα και έπειτα, της πήρε το μαχαίρι, και την σκότωσε.
Στον αντίποδα είναι η εικόνα που αποδίδεται από την ιατροδικαστική εξέταση, σύμφωνα με την οποία ο δράστης σκότωσε το θύμα μαχαιρώνοντάς το 45 φορές.
Όπως προκύπτει από το φιλικό περιβάλλον του θύματος, η Βασιλική ζούσε έναν εφιάλτη λόγω της παθολογικής ζήλιας του δράστη. Ο 41χρονος την παρακολουθούσε -ακόμα και με συσκευή γεωεντοπισμού στο αυτοκίνητό της- και της απαγόρευε την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είχε φτάσει μάλιστα στο σημείο να δημιουργήσει ψεύτικο προφίλ με το ψευδώνυμο «thana_tos8511».
Όπως αποκάλυψε χθες, μιλώντας στο Mega, η δικηγόρος της Βασιλικής, ο 41χρονος την χτυπούσε και την κλωτσούσε ακόμη και όταν ήταν έγκυος. «Την έβριζε και την απειλούσε ότι "θα φύγεις από το σπίτι εσύ, αλλά δε θα πάρεις ούτε θα βλέπεις τα παιδιά". Αυτός ήταν ο μεγάλος της φόβος», πρόσθεσε.
Στο μεταξύ, τα δύο κοριτσάκια της Βασιλικής ενημερώθηκαν από ψυχολόγους και ειδικούς πως πλέον η μητέρα τους δεν βρίσκεται στη ζωή. Υπενθυμίζεται πως χθες (3/6) συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στην 39χρονη, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Καλαμάτα.
Σε βάρος του 41χρονου έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο καθ’ ομολογίαν δράστης αναμένεται να επιμείνει στους ισχυρισμούς του περί αμυντικής στάσης και να υποστηρίξει ότι αυτός δέχθηκε πρώτος επίθεση από τη γυναίκα και έπειτα, της πήρε το μαχαίρι, και την σκότωσε.
Στον αντίποδα είναι η εικόνα που αποδίδεται από την ιατροδικαστική εξέταση, σύμφωνα με την οποία ο δράστης σκότωσε το θύμα μαχαιρώνοντάς το 45 φορές.
Όπως προκύπτει από το φιλικό περιβάλλον του θύματος, η Βασιλική ζούσε έναν εφιάλτη λόγω της παθολογικής ζήλιας του δράστη. Ο 41χρονος την παρακολουθούσε -ακόμα και με συσκευή γεωεντοπισμού στο αυτοκίνητό της- και της απαγόρευε την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είχε φτάσει μάλιστα στο σημείο να δημιουργήσει ψεύτικο προφίλ με το ψευδώνυμο «thana_tos8511».
Όπως αποκάλυψε χθες, μιλώντας στο Mega, η δικηγόρος της Βασιλικής, ο 41χρονος την χτυπούσε και την κλωτσούσε ακόμη και όταν ήταν έγκυος. «Την έβριζε και την απειλούσε ότι "θα φύγεις από το σπίτι εσύ, αλλά δε θα πάρεις ούτε θα βλέπεις τα παιδιά". Αυτός ήταν ο μεγάλος της φόβος», πρόσθεσε.
Στο μεταξύ, τα δύο κοριτσάκια της Βασιλικής ενημερώθηκαν από ψυχολόγους και ειδικούς πως πλέον η μητέρα τους δεν βρίσκεται στη ζωή. Υπενθυμίζεται πως χθες (3/6) συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στην 39χρονη, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Καλαμάτα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα