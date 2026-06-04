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Νέο εργαλείο στήριξης για την κοινωνική επανένταξη των αποφυλακισμένων: Ενισχύεται ο ρόλος των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας
Νέο εργαλείο στήριξης για την κοινωνική επανένταξη των αποφυλακισμένων: Ενισχύεται ο ρόλος των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας
Ο Οδηγός «ΜΕΤΑ» περιλαμβάνει μεταξύ άλλων οδηγίες για ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης, συνταξιοδότησης, καθώς και δυνατότητες επαγγελματικής απασχόλησης
Έναν ολοκληρωμένο οδηγό ενημέρωσης και υποστήριξης για άτομα, που αποφυλακίζονται παρουσίασαν τα Υπουργεία Παιδείας και Προστασίας του Πολίτη, στο πλαίσιο της κοινής προσπάθειας για την ενίσχυση της κοινωνικής επανένταξης μέσα από την εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση, αναδεικνύοντας τον διευρυμένο ρόλο των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας.
Πρόκειται για τον Οδηγό με τίτλο «ΜΕΤΑ», ο οποίος αποτελεί καρπό της συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής με τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης.
Η έκδοσή του βασίστηκε σε τριετή συλλογή και επεξεργασία υλικού, που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο των δράσεων του 2ου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Λάρισας, με στόχο να προσφέρει στους αποφυλακισμένους πρακτική καθοδήγηση για τα πρώτα βήματα της επιστροφής τους στην κοινωνία, οπότε οι πολίτες καλούνται να επανασυνδεθούν με υπηρεσίες, εργασία και κοινωνικές δομές.
Όπως επισημαίνεται, η σύνταξη του Οδηγού εντάσσεται στην εκπαιδευτική διαδικασία και τη λειτουργία των σχολείων, με σκοπό να προετοιμάσει πρακτικά τους μαθητές (κρατουμένους) ώστε να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους ως Ενεργοί Πολίτες αμέσως μετά την αποφυλάκιση.
Τον οδηγό συνέταξαν ο Γεώργιος Τράντας, διευθυντής των δομών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Λάρισας και η σύμβουλος σταδιοδρομίας του 2ου ΣΔΕ Λάρισας, Τριανταφυλλιά Διαμαντή.
Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη συνολική εκπαιδευτική διαδικασία, που υλοποιείται στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας εντός των σωφρονιστικών καταστημάτων, με βασικό στόχο την ουσιαστική προετοιμασία των κρατουμένων για τη ζωή μετά την αποφυλάκιση και τη διαμόρφωση ενός ρεαλιστικού σχεδίου επανένταξης.
Σύμφωνα με τους συντάκτες του, η φιλοσοφία του οδηγού δεν περιορίζεται στην παροχή πληροφοριών, αλλά αποσκοπεί στην ενδυνάμωση των αποφοίτων των σχολείων των φυλακών, ώστε να μετατρέψουν τη γνώση που απέκτησαν σε πραγματικές ευκαιρίες κοινωνικής και επαγγελματικής αποκατάστασης. Όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά, ο οδηγός φιλοδοξεί να βοηθήσει κάθε άνθρωπο που αποφυλακίζεται να σχεδιάσει τη δική του προσωπική διαδρομή προς την επανένταξη.
Σε δήλωσή του, ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κωνσταντίνος Βλάσης υπογράμμισε ότι ο Οδηγός «ΜΕΤΑ» αποτυπώνει τον ουσιαστικό κοινωνικό ρόλο της εκπαίδευσης, η οποία μπορεί να ανοίγει νέους δρόμους, να αποκαθιστά προοπτικές και να προσφέρει πραγματικές δεύτερες ευκαιρίες. Όπως υπογράμμισε, «Ο Οδηγός “ΜΕΤΑ” αποτυπώνει με τον πιο ουσιαστικό τρόπο τον κοινωνικό ρόλο της εκπαίδευσης: να ανοίγει δρόμους, να αποκαθιστά προοπτικές και να δίνει πραγματικές δεύτερες ευκαιρίες. Η γνώση των δικαιωμάτων και των δυνατοτήτων που έχει κάθε άνθρωπος μετά την αποφυλάκισή του είναι θεμέλιο αξιοπρέπειας, ισότητας και ομαλής κοινωνικής επανένταξης. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους όσοι εργάστηκαν με συνέπεια για αυτό το πολύτιμο εργαλείο, που μετατρέπει την εκπαιδευτική εμπειρία σε πρακτική πυξίδα ζωής».
Στο ίδιο πλαίσιο, το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, που έχει την ευθύνη της λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας σε όλη τη χώρα, στηρίζει πρωτοβουλίες που συνδέουν την εκπαίδευση με την κοινωνική συνοχή και την επανένταξη ευάλωτων ομάδων, ενισχύοντας τη φιλοσοφία των «δεύτερων ευκαιριών» όχι μόνο ως εκπαιδευτική πολιτική αλλά και ως εργαλείο κοινωνικής ένταξης.
Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έρχεται να ενισχύσει τον ευρύτερο ρόλο των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, τα οποία λειτουργούν ως βασικός πυλώνας κοινωνικής επανένταξης και καταπολέμησης του αποκλεισμού. Όπως έχει επισημάνει η πρόεδρος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, Άννα Ροκοφύλλου, τα ΣΔΕ αποτελούν έναν καινοτόμο θεσμό, που συμβάλλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση του εκπαιδευτικού και κοινωνικού αποκλεισμού, παρέχοντας ευκαιρίες μάθησης, ένταξης και συμπερίληψης σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Παράλληλα, έχει τονίσει ότι η διά βίου μάθηση αποτελεί κατεξοχήν εργαλείο «δεύτερης ευκαιρίας», ικανό να δημιουργήσει νέες προοπτικές προσωπικής και επαγγελματικής εξέλιξης για κάθε πολίτη.
Πρόκειται για τον Οδηγό με τίτλο «ΜΕΤΑ», ο οποίος αποτελεί καρπό της συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής με τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης.
Η έκδοσή του βασίστηκε σε τριετή συλλογή και επεξεργασία υλικού, που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο των δράσεων του 2ου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Λάρισας, με στόχο να προσφέρει στους αποφυλακισμένους πρακτική καθοδήγηση για τα πρώτα βήματα της επιστροφής τους στην κοινωνία, οπότε οι πολίτες καλούνται να επανασυνδεθούν με υπηρεσίες, εργασία και κοινωνικές δομές.
Όπως επισημαίνεται, η σύνταξη του Οδηγού εντάσσεται στην εκπαιδευτική διαδικασία και τη λειτουργία των σχολείων, με σκοπό να προετοιμάσει πρακτικά τους μαθητές (κρατουμένους) ώστε να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους ως Ενεργοί Πολίτες αμέσως μετά την αποφυλάκιση.
Τον οδηγό συνέταξαν ο Γεώργιος Τράντας, διευθυντής των δομών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Λάρισας και η σύμβουλος σταδιοδρομίας του 2ου ΣΔΕ Λάρισας, Τριανταφυλλιά Διαμαντή.
Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη συνολική εκπαιδευτική διαδικασία, που υλοποιείται στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας εντός των σωφρονιστικών καταστημάτων, με βασικό στόχο την ουσιαστική προετοιμασία των κρατουμένων για τη ζωή μετά την αποφυλάκιση και τη διαμόρφωση ενός ρεαλιστικού σχεδίου επανένταξης.
Το περιεχόμενο του Οδηγού «ΜΕΤΑ»Ο Οδηγός «ΜΕΤΑ» περιλαμβάνει αναλυτικές και πρακτικές πληροφορίες για ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης και συνταξιοδότησης, δυνατότητες επαγγελματικής απασχόλησης, όπως η σύσταση και συμμετοχή σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, διαδικασίες που αφορούν άδειες παραμονής (χορήγηση ασύλου, ανανέωση εγγράφων παραμονής, κ.α.), πρόσβαση σε επιδόματα και κοινωνικές παροχές, καθώς και φορολογικά και οικονομικά θέματα, όπως η έκδοση ΑΦΜ και απόδοση κλειδάριθμου. Παράλληλα, συγκεντρώνει χρήσιμες διευθύνσεις, δομές μέριμνας και τηλέφωνα επικοινωνίας, λειτουργώντας ως ένας πρακτικός οδηγός καθημερινής χρήσης.
Σύμφωνα με τους συντάκτες του, η φιλοσοφία του οδηγού δεν περιορίζεται στην παροχή πληροφοριών, αλλά αποσκοπεί στην ενδυνάμωση των αποφοίτων των σχολείων των φυλακών, ώστε να μετατρέψουν τη γνώση που απέκτησαν σε πραγματικές ευκαιρίες κοινωνικής και επαγγελματικής αποκατάστασης. Όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά, ο οδηγός φιλοδοξεί να βοηθήσει κάθε άνθρωπο που αποφυλακίζεται να σχεδιάσει τη δική του προσωπική διαδρομή προς την επανένταξη.
Σε δήλωσή του, ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κωνσταντίνος Βλάσης υπογράμμισε ότι ο Οδηγός «ΜΕΤΑ» αποτυπώνει τον ουσιαστικό κοινωνικό ρόλο της εκπαίδευσης, η οποία μπορεί να ανοίγει νέους δρόμους, να αποκαθιστά προοπτικές και να προσφέρει πραγματικές δεύτερες ευκαιρίες. Όπως υπογράμμισε, «Ο Οδηγός “ΜΕΤΑ” αποτυπώνει με τον πιο ουσιαστικό τρόπο τον κοινωνικό ρόλο της εκπαίδευσης: να ανοίγει δρόμους, να αποκαθιστά προοπτικές και να δίνει πραγματικές δεύτερες ευκαιρίες. Η γνώση των δικαιωμάτων και των δυνατοτήτων που έχει κάθε άνθρωπος μετά την αποφυλάκισή του είναι θεμέλιο αξιοπρέπειας, ισότητας και ομαλής κοινωνικής επανένταξης. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους όσοι εργάστηκαν με συνέπεια για αυτό το πολύτιμο εργαλείο, που μετατρέπει την εκπαιδευτική εμπειρία σε πρακτική πυξίδα ζωής».
Ο ρόλος των Σχολείων Δεύτερης ΕυκαιρίαςΗ δράση αναδεικνύει παράλληλα τον καθοριστικό ρόλο των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, τα οποία τα τελευταία χρόνια διευρύνουν συνεχώς το κοινωνικό τους αποτύπωμα, προσφέροντας εκπαιδευτικές ευκαιρίες σε ενήλικες που βρέθηκαν εκτός εκπαιδευτικού συστήματος. Ιδιαίτερα στα σωφρονιστικά καταστήματα, τα ΣΔΕ λειτουργούν ως πυλώνες εκπαίδευσης, προσωπικής ανάπτυξης και προετοιμασίας για την επόμενη ημέρα, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού και στην ενίσχυση των προοπτικών απασχόλησης.
Στο ίδιο πλαίσιο, το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, που έχει την ευθύνη της λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας σε όλη τη χώρα, στηρίζει πρωτοβουλίες που συνδέουν την εκπαίδευση με την κοινωνική συνοχή και την επανένταξη ευάλωτων ομάδων, ενισχύοντας τη φιλοσοφία των «δεύτερων ευκαιριών» όχι μόνο ως εκπαιδευτική πολιτική αλλά και ως εργαλείο κοινωνικής ένταξης.
Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έρχεται να ενισχύσει τον ευρύτερο ρόλο των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, τα οποία λειτουργούν ως βασικός πυλώνας κοινωνικής επανένταξης και καταπολέμησης του αποκλεισμού. Όπως έχει επισημάνει η πρόεδρος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, Άννα Ροκοφύλλου, τα ΣΔΕ αποτελούν έναν καινοτόμο θεσμό, που συμβάλλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση του εκπαιδευτικού και κοινωνικού αποκλεισμού, παρέχοντας ευκαιρίες μάθησης, ένταξης και συμπερίληψης σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Παράλληλα, έχει τονίσει ότι η διά βίου μάθηση αποτελεί κατεξοχήν εργαλείο «δεύτερης ευκαιρίας», ικανό να δημιουργήσει νέες προοπτικές προσωπικής και επαγγελματικής εξέλιξης για κάθε πολίτη.
Ο Οδηγός «ΜΕΤΑ» έχει εκδοθεί από το τυπογραφείο της Ελληνικής Αστυνομίας με εκδότρια αρχή τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής και ήδη έχει διανεμηθεί σε έντυπη μορφή σε όλα τα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας, ώστε να είναι διαθέσιμος σε κάθε κρατούμενο που προετοιμάζεται για την επιστροφή του στην κοινωνία.
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