Έντονη βροχή και χαλάζι πλημμύρισαν τους δρόμους στα Ιωάννινα, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Ιωάννινα Κακοκαιρία

Έντονη βροχή και χαλάζι πλημμύρισαν τους δρόμους στα Ιωάννινα, δείτε βίντεο

Τα φαινόμενα ήταν μικρής διάρκειας αλλά μεγάλης έντασης

Έντονη βροχή και χαλάζι πλημμύρισαν τους δρόμους στα Ιωάννινα, δείτε βίντεο
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Έντονη βροχόπτωση και χαλαζόπτωση σημειώθηκε σε περιοχές των Ιωαννίνων, με τον καιρό να θυμίζει περισσότερο φθινόπωρο παρά τις πρώτες ημέρες του καλοκαιριού.

Ισχυρή βροχή είχε εκδηλωθεί και τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (04/06). 



Η πυκνή συννεφιά και οι συνεχείς βροχοπτώσεις συνθέτουν ένα σκηνικό που απέχει πολύ από τις εικόνες που συνήθως συνοδεύουν τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου στην Ήπειρο.

Πλημμύρισαν δρόμοι μετά την έντονη βροχόπτωση

Η περιοχή του Βοτανικού και η οδός ΚΑ΄ Φεβρουαρίου στα Ιωάννινα βρέθηκαν αντιμέτωπες με πλημμυρικά φαινόμενα, μετά την ολιγόλεπτη αλλά ιδιαίτερα έντονη βροχόπτωση που σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης.

Η ισχυρή βροχή ήταν αρκετή για να προκαλέσει προβλήματα στην περιοχή, με δρόμους να γεμίζουν νερά και τους κατοίκους να εκφράζουν εκ νέου την αγανάκτησή τους για ένα πρόβλημα που επαναλαμβάνεται κάθε φορά που εκδηλώνονται αντίστοιχα καιρικά φαινόμενα.


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Οι κάτοικοι, σύμφωνα με το epirusgate ζητούν από το Δήμο Ιωαννιτών μόνιμες παρεμβάσεις και ουσιαστικές λύσεις, ώστε να αντιμετωπιστεί το χρόνιο πρόβλημα απορροής των ομβρίων και να μη μετατρέπεται η περιοχή σε λίμνη μετά από κάθε δυνατή βροχή.



Όπως επισημαίνουν, δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, αλλά για μια κατάσταση που επανέρχεται διαρκώς, προκαλώντας ταλαιπωρία, ανησυχία αλλά και ζημιές σε βάρος των κατοίκων και των επαγγελματιών της περιοχής.

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