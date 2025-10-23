Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα του ΟΠΕΚΕΠΕ - Ταξίδια, πολυτελή ξενοδοχεία, Prada και εικονικό διαζύγιο για τον φερόμενο ως αρχηγό
Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα του ΟΠΕΚΕΠΕ - Ταξίδια, πολυτελή ξενοδοχεία, Prada και εικονικό διαζύγιο για τον φερόμενο ως αρχηγό
«Βάπτιζαν» οδηγούς και μάγειρες σε αγρότες και εισέπρατταν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εκατομμύρια - Οι κατηγορούμενοι έμπαιναν στο σύστημα και έβλεπαν ποιο αγροτεμάχιο δεν είχε δηλωθεί, το δήλωναν σε κάποιον εν γνώσει του και λάμβαναν την επιδότηση
Περισσότερα από 100 είναι συνολικά τα άτομα που εμφανίζονται ως κατηγορούμενοι στη δικογραφία που σχηματίστηκε από τα στελέχη του ελληνικού FBI για το κύκλωμα που «θησαύριζε» από παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Από αυτούς οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε 37 καθώς οι υπόλοιποι δεν είχαν ενεργό ρόλο στη δράση του κυκλώματος και ως εκ τούτου δεν συνελήφθησαν με τη διαδικασία του αυτοφώρου.
Ωστόσο, όπως προκύπτει οι περισσότεροι από τους συλληφθέντες δεν είναι καν αγρότες. Αντίθετα, τα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης εντόπιζαν τυχόν αγροτεμάχια που δεν είχαν δηλωθεί και τα δήλωναν στο όνομα ανθρώπων που εργάζονταν ως μάγειρες, οδηγοί, ηλεκτρολόγοι, DJ και σερβιτόροι.
Βασικό ρόλο στη λειτουργία της ομάδας έπαιζαν δύο άνδρες. Ο πρώτος είναι ένας 38χρονος από τα Γιαννιτσά ο οποίος δήλωνε αγρότης και είχε αναλάβει να βρίσκει πρόσωπα και εκτάσεις που δεν είχαν δηλωθεί και να τα «αξιοποιεί» αναλόγως.
Παλαιότερα εργαζόταν ως λογιστής-υπάλληλος σε γραφείο παροχής υπηρεσιών σε αγροτικές μελέτες και συγκεκριμένα ήταν υπεύθυνος για τους φακέλους με τα δικαιολογητικά σχετικά με το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ). Μέσω του ΟΣΔΕ οι πελάτες του 38χρονου δήλωναν τις εκτάσεις και τα ζώα τους ώστε να λαμβάνουν τις επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ο ίδιος είχε αποκτήσει προσωπική πελατεία, αποτελούμενη από περίπου 300 αγρότες, τους οποίους εξυπηρετούσε προσωπικά και εκτός του γραφείου που εργαζόταν μέχρι το 2021.
Μάλιστα, φέρεται να είχε προχωρήσει και σε εικονικό διαζύγιο με τη σύζυγό του, η οποία κατηγορείται ότι είναι μέλος του κυκλώματος, ώστε να μην κινήσουν υποψίες.
Η ελληνική αστυνομία εκτιμά ότι ο φερόμενος ως αρχηγός φοβήθηκε πιθανό έλεγχο και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων τόσο δικών του όσο και της συζύγου του για αυτό και προχώρησαν σε εικονικό χωρισμό.
Μάλιστα συμπίπτει χρονικά και με την περίοδο που είχαν ξεκινήσει τα δημοσιεύματα στα ΜΜΕ σχετικά με ελέγχους αιτήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ο δεύτερος είναι ένας 36χρονος από την Κρήτη ο οποίος εργαζόταν σε Κέντρο Υποδοχής Δικαιολογητικών (πρόκειται για ιδιωτική επιχείρηση).
Επίσης, ανάμεσα στους κατηγορούμενους συμπεριλαμβάνονται και 11 άτομα που ήταν και εκμισθωτές και μισθωτές. Έμπαιναν στο σύστημα και έβλεπαν ποιο αγροτεμάχιο δεν είχε δηλωθεί.
Στη συνέχεια το δήλωναν σε κάποιον εν γνώσει του και λάμβαναν την επιδότηση ή δήλωσαν σε κάποιον ότι έχει αγροτεμάχιο χωρίς να το έχει και έκαναν ψεύτικα συμφωνητικά σε τρίτα άτομα τα οποία και εισέπρατταν την επιδότηση.
Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι κατηγορούμενοι έμπαιναν στο σύστημα και έβλεπαν ποιο αγροτεμάχιο δεν είχε δηλωθεί.
Από αυτούς οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε 37 καθώς οι υπόλοιποι δεν είχαν ενεργό ρόλο στη δράση του κυκλώματος και ως εκ τούτου δεν συνελήφθησαν με τη διαδικασία του αυτοφώρου.
Ωστόσο, όπως προκύπτει οι περισσότεροι από τους συλληφθέντες δεν είναι καν αγρότες. Αντίθετα, τα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης εντόπιζαν τυχόν αγροτεμάχια που δεν είχαν δηλωθεί και τα δήλωναν στο όνομα ανθρώπων που εργάζονταν ως μάγειρες, οδηγοί, ηλεκτρολόγοι, DJ και σερβιτόροι.
Βασικό ρόλο στη λειτουργία της ομάδας έπαιζαν δύο άνδρες. Ο πρώτος είναι ένας 38χρονος από τα Γιαννιτσά ο οποίος δήλωνε αγρότης και είχε αναλάβει να βρίσκει πρόσωπα και εκτάσεις που δεν είχαν δηλωθεί και να τα «αξιοποιεί» αναλόγως.
Παλαιότερα εργαζόταν ως λογιστής-υπάλληλος σε γραφείο παροχής υπηρεσιών σε αγροτικές μελέτες και συγκεκριμένα ήταν υπεύθυνος για τους φακέλους με τα δικαιολογητικά σχετικά με το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ). Μέσω του ΟΣΔΕ οι πελάτες του 38χρονου δήλωναν τις εκτάσεις και τα ζώα τους ώστε να λαμβάνουν τις επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ο ίδιος είχε αποκτήσει προσωπική πελατεία, αποτελούμενη από περίπου 300 αγρότες, τους οποίους εξυπηρετούσε προσωπικά και εκτός του γραφείου που εργαζόταν μέχρι το 2021.
Πολυτελή ζωή και εικονικό διαζύγιοΟ 38χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ζούσε μία πολυτελή ζωή με ταξίδια σε Ντουμπάι και Κωνσταντινούπολη, έμενε σε ακριβά ξενοδοχεία ενώ έκανε αγορές σε πανάκριβους οίκους όπως Prada και Gucci.
Μάλιστα, φέρεται να είχε προχωρήσει και σε εικονικό διαζύγιο με τη σύζυγό του, η οποία κατηγορείται ότι είναι μέλος του κυκλώματος, ώστε να μην κινήσουν υποψίες.
Η ελληνική αστυνομία εκτιμά ότι ο φερόμενος ως αρχηγός φοβήθηκε πιθανό έλεγχο και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων τόσο δικών του όσο και της συζύγου του για αυτό και προχώρησαν σε εικονικό χωρισμό.
Μάλιστα συμπίπτει χρονικά και με την περίοδο που είχαν ξεκινήσει τα δημοσιεύματα στα ΜΜΕ σχετικά με ελέγχους αιτήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ο δεύτερος είναι ένας 36χρονος από την Κρήτη ο οποίος εργαζόταν σε Κέντρο Υποδοχής Δικαιολογητικών (πρόκειται για ιδιωτική επιχείρηση).
Επίσης, ανάμεσα στους κατηγορούμενους συμπεριλαμβάνονται και 11 άτομα που ήταν και εκμισθωτές και μισθωτές. Έμπαιναν στο σύστημα και έβλεπαν ποιο αγροτεμάχιο δεν είχε δηλωθεί.
Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα του ΟΠΕΚΕΠΕ
Στη συνέχεια το δήλωναν σε κάποιον εν γνώσει του και λάμβαναν την επιδότηση ή δήλωσαν σε κάποιον ότι έχει αγροτεμάχιο χωρίς να το έχει και έκαναν ψεύτικα συμφωνητικά σε τρίτα άτομα τα οποία και εισέπρατταν την επιδότηση.
Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι κατηγορούμενοι έμπαιναν στο σύστημα και έβλεπαν ποιο αγροτεμάχιο δεν είχε δηλωθεί.
Στη συνέχεια το δήλωναν σε κάποιον εν γνώσει του και λάμβαναν την επιδότηση ή δήλωσαν σε κάποιον ότι έχει αγροτεμάχιο χωρίς να το έχει και έκαναν ψεύτικα συμφωνητικά σε τρίτα άτομα τα οποία και εισέπρατταν την επιδότηση.
Η επιχείρηση της ΕΛΑΣ για τη σύλληψη των κατηγορουμένων έγινε σε Γιαννιτσά, Αττική, Κρήτη, Θεσσαλονίκη, Έδεσσα και Γιάννενα.
Η έρευνα είχε ξεκινήσει καιρό πριν και «έπεσε» πάνω σε πρόσωπα που είχαν μπει και στο στόχαστρο και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
Από την έρευνα προέκυψε πως οι εμπλεκόμενοι δρούσαν την περίοδο 2018 – 2022 καταφέρνοντας να υφαρπάξουν ποσά εκατομμυρίων ευρώ με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 5 εκατομμύρια.
Η επιχείρηση της ΕΛΑΣ για τη σύλληψη των κατηγορουμένων έγινε σε Γιαννιτσά, Αττική, Κρήτη, Θεσσαλονίκη, Έδεσσα και Γιάννενα.
Η έρευνα είχε ξεκινήσει καιρό πριν και «έπεσε» πάνω σε πρόσωπα που είχαν μπει και στο στόχαστρο και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
Από την έρευνα προέκυψε πως οι εμπλεκόμενοι δρούσαν την περίοδο 2018 – 2022 καταφέρνοντας να υφαρπάξουν ποσά εκατομμυρίων ευρώ με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 5 εκατομμύρια.
Ειδήσεις σήμερα:
Νέες απειλές Τραμπ για χερσαία πλήγματα στη Βενεζουέλα - Έχουμε 5.000 αντιαεροποπορικούς πυραύλους, απαντά ο Μαδούρο
Άστατος καιρός με καταιγίδες και βροχές σήμερα - Ανεβαίνει η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο, νέα επιδείνωση την Τρίτη
Βίντεο που ραγίζει καρδιές: Ο βουβός φόρος τιμής για τη δωρεά οργάνων από 18χρονη τσιρλίντερ που πυροβολήθηκε από 27χρονο
Νέες απειλές Τραμπ για χερσαία πλήγματα στη Βενεζουέλα - Έχουμε 5.000 αντιαεροποπορικούς πυραύλους, απαντά ο Μαδούρο
Άστατος καιρός με καταιγίδες και βροχές σήμερα - Ανεβαίνει η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο, νέα επιδείνωση την Τρίτη
Βίντεο που ραγίζει καρδιές: Ο βουβός φόρος τιμής για τη δωρεά οργάνων από 18χρονη τσιρλίντερ που πυροβολήθηκε από 27χρονο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα