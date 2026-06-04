Και αυτή την Κυριακή με το Car, όλα στα χέρια σας!
ΕΛΛΑΔΑ

Και αυτή την Κυριακή με το Car, όλα στα χέρια σας!

Αυτό είναι το CAR, το καλύτερο περιοδικό αυτοκινήτου

Και αυτή την Κυριακή με το Car, όλα στα χέρια σας!
…που είναι στην κορυφή και της Ελληνικής αγοράς,
… που οδηγεί τις εξελίξεις στο αυτοκίνητο,
… που διαβάζεται από εκατομμύρια αναγνώστες σε όλο τον κόσμο,
… που δοκιμάζει, συγκρίνει αναλύει και σας παρουσιάζει χωρίς φόβο και με άποψη τα αυτοκίνητα,
… που σας ενημερώνει για ό,τι πρέπει να ξέρετε για το αυτοκίνητο με την ανεπηρέαστη γνώμη του, τη βαθιά αυτοκινητιστική του κουλτούρα και τις δυνατότερες ελληνικές και ξένες υπογραφές.

Και αυτή την Κυριακή με το Car, όλα στα χέρια σας!

Το CAR βάζει στο επίκεντρο τον αναγνώστη. Μιλάει εκ μέρους του…
Γιατί το CAR μπορεί!
Και αυτή την Κυριακή με το Car, όλα στα χέρια σας!

Διαβάστε στο Car, που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ:

• Cover Story
NISSAN MICRA
To supermini της Nissan επιστρέφει με νέα ηλεκτρική ταυτότητα, πιο παιχνιδιάρικη διάθεση αλλά με τον γνώριμο χρηστικό και φιλικό χαρακτήρα που πάντα συνόδευε το όνομά του.
Και αυτή την Κυριακή με το Car, όλα στα χέρια σας!

• JEEP COMPASS
Κλείσιμο
Η 3η γενιά του Compass ισορροπεί με επιτυχία ανάμεσα στις επιταγές των σύγχρονων τεχνολογικών εξελίξεων και την παράδοση της Jeep
Και αυτή την Κυριακή με το Car, όλα στα χέρια σας!

• ASTON MARTIN VALHALLA
H Aston Martin ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο και μπαίνει στο παιχνίδι των κεντρομήχανων hypercars επιχειρώντας να ξαναγράψει τους κανόνες της κατηγορίας
Και αυτή την Κυριακή με το Car, όλα στα χέρια σας!

• SUZUKI eVITARA
Το Vitara περνά στην ηλεκτρική εποχή μεταφέροντας τον αυθεντικό off-road χαρακτήρα της Suzuki σε ένα σύγχρονο τετρακίνητο SUV μηδενικών εκπομπών ρύπων

• MGS5 EV
Η επόμενη μέρα των ηλεκτρικών μοντέλων της MG ξεκινά με ένα SUV που πλαισιώνει την ευχρηστία και την πρακτικότητα με ένα ενισχυμένο τεχνολογικό αποτύπωμα

• CUPRA RAVAL
Το μικρότερο ηλεκτρικό μοντέλο της ισπανικής φίρμας μέχρι σήμερα σηματοδοτεί μια νέα εποχή με πιο ώριμη προσέγγιση στην ηλεκτροκίνηση
Και αυτή την Κυριακή με το Car, όλα στα χέρια σας!

• ΕΚΟ ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 2026
Μεγάλο αφιέρωμα στον εθνικό μας αγώνα με όλες τις πληροφορίες και χρήσιμες οδηγίες για να τον ζήσετε από κοντά

Ακόμα οδηγούμε:
KIA EV2
TOYOTA AYGO X HYBRID
AUDI Q3 1.5 TFSI vs MERCEDES-BENZ GLA 200
Και αυτή την Κυριακή με το Car, όλα στα χέρια σας!



CAR! Με τις πιο έγκυρες ελληνικές και ξένες υπογραφές!

Και αυτή την Κυριακή με το Car, όλα στα χέρια σας!

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