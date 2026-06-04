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Εξετάζεται η φωτιά στη Φιλοθέη να ξεκίνησε από μελίσσια, αναζητούνται οι μελισσοκόμοι
Εξετάζεται η φωτιά στη Φιλοθέη να ξεκίνησε από μελίσσια, αναζητούνται οι μελισσοκόμοι
Η φωτιά έκαψε ξερά χόρτα
Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι της Πέμπτης 4/6 στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε στη Φιλοθέη Αττικής.
Στην περιοχή έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, περιορίζοντας το μέτωπο. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από την Πυροσβεστική η φωτιά έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο.
Κατά πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε από μελίσσια, η οποία ευτυχώς δεν επεκτάθηκε και περιορίστηκε άμεσα, χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων που έσπευσαν στο συμβάν.
Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από την Πυροσβεστική στην περιοχή επιχείρησαν:
-47 πυροσβέστες
-δυο ομάδες πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ
Στην περιοχή έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, περιορίζοντας το μέτωπο. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από την Πυροσβεστική η φωτιά έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο.
Κατά πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε από μελίσσια, η οποία ευτυχώς δεν επεκτάθηκε και περιορίστηκε άμεσα, χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων που έσπευσαν στο συμβάν.
Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από την Πυροσβεστική στην περιοχή επιχείρησαν:
-47 πυροσβέστες
-δυο ομάδες πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ
-10 οχήματα
-2 Ε/Π
-2 Ε/Π
Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή φιλόθεη Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 47 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από εθελοντές— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 4, 2026
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