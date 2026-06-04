Εξετάζεται η φωτιά στη Φιλοθέη να ξεκίνησε από μελίσσια, αναζητούνται οι μελισσοκόμοι
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Φιλοθέη Πυροσβεστική

Εξετάζεται η φωτιά στη Φιλοθέη να ξεκίνησε από μελίσσια, αναζητούνται οι μελισσοκόμοι

Η φωτιά έκαψε ξερά χόρτα

Εξετάζεται η φωτιά στη Φιλοθέη να ξεκίνησε από μελίσσια, αναζητούνται οι μελισσοκόμοι
UPD: 41 ΣΧΟΛΙΑ
Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι της Πέμπτης 4/6 στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε στη Φιλοθέη Αττικής.

Στην περιοχή έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, περιορίζοντας το μέτωπο. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από την Πυροσβεστική η φωτιά έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο.

Κατά πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε από μελίσσια, η οποία ευτυχώς δεν επεκτάθηκε και περιορίστηκε άμεσα, χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων που έσπευσαν στο συμβάν.





Εξετάζεται η φωτιά στη Φιλοθέη να ξεκίνησε από μελίσσια, αναζητούνται οι μελισσοκόμοι
Εξετάζεται η φωτιά στη Φιλοθέη να ξεκίνησε από μελίσσια, αναζητούνται οι μελισσοκόμοι
Εξετάζεται η φωτιά στη Φιλοθέη να ξεκίνησε από μελίσσια, αναζητούνται οι μελισσοκόμοι
Εξετάζεται η φωτιά στη Φιλοθέη να ξεκίνησε από μελίσσια, αναζητούνται οι μελισσοκόμοι
Κλείσιμο


Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από την Πυροσβεστική στην  περιοχή επιχείρησαν: 

-47 πυροσβέστες
-δυο ομάδες πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ
-10 οχήματα
-2 Ε/Π

Εξετάζεται η φωτιά στη Φιλοθέη να ξεκίνησε από μελίσσια, αναζητούνται οι μελισσοκόμοι
Εξετάζεται η φωτιά στη Φιλοθέη να ξεκίνησε από μελίσσια, αναζητούνται οι μελισσοκόμοι
Εξετάζεται η φωτιά στη Φιλοθέη να ξεκίνησε από μελίσσια, αναζητούνται οι μελισσοκόμοι
Εξετάζεται η φωτιά στη Φιλοθέη να ξεκίνησε από μελίσσια, αναζητούνται οι μελισσοκόμοι





Εξετάζεται η φωτιά στη Φιλοθέη να ξεκίνησε από μελίσσια, αναζητούνται οι μελισσοκόμοι
UPD: 41 ΣΧΟΛΙΑ

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