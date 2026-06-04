Πήραν το δίπλωμα του 75χρονου που προκάλεσε το τροχαίο της Ναυπάκτου: Προσέκρουσε σε τραπεζοκαθίσματα, δίκυκλα και ΙΧ
Πήραν το δίπλωμα του 75χρονου που προκάλεσε το τροχαίο της Ναυπάκτου: Προσέκρουσε σε τραπεζοκαθίσματα, δίκυκλα και ΙΧ
Η πορεία του οχήματος τερματίστηκε όταν προσέκρουσε στις προσόψεις των δύο καταστημάτων
Το Τμήμα Τροχαίας Ναυπακτίας αφαίρεσε το δίπλωμα του 75χρονου οδηγού μετά από το σφοδρό τροχαίο ατύχημα με τις διαδοχικές συγκρούσεις με οχήματα στη Ναύπακτο.
Ειδικότερα, ο 75χρονος οδηγούσε ΙΧ, όταν υπό άγνωστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας του, παραβίασε ρυθμιστική πινακίδα απαγόρευσης εισόδου και εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και κινούμενος αντίθετα σε μονόδρομο, προσέκρουσε – συγκρούστηκε διαδοχικά σε:
- τρία σταθμευμένα δίκυκλα,
- δύο σταθμευμένα επιβατηγά αυτοκίνητα,
- ένα ακόμη επιβατηγό όχημα το οποίο κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα και
- σε τραπεζοκαθίσματα και λοιπό εξοπλισμό δύο εμπορικών επιχειρήσεων.
Η πορεία του οχήματος τερματίστηκε όταν προσέκρουσε στις προσόψεις των δύο καταστημάτων, ενώ από τις αλλεπάλληλες προσκρούσεις και τη σύγκρουση προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές σε όλα τα εμπλεκόμενα οχήματα και στις υποδομές των καταστημάτων, χωρίς να αναφερθεί μέχρι στιγμής κάποιος τραυματισμός.
Στο σημείο μετέβησαν άμεσα αστυνομικοί, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι ο οδηγός κατείχε ισχύουσα άδεια ικανότητας οδήγησης και διενήργησαν αλκοτέστ, τόσο στον οδηγό που εξετράπη της πορείας του, όσο και στον οδηγό του άλλου κινούμενου εμπλεκόμενου οχήματος, με αρνητικό αποτέλεσμα και για τους δύο.
Στον υπαίτιο οδηγό βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές παραβάσεις για παραβίαση σήμανσης απαγόρευσης εισόδου, κίνηση αντίθετα σε μονόδρομο, κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και αφαιρέθηκε η άδεια ικανότητας οδήγησης, για να εξεταστεί ως προς την σωματική και διανοητική ικανότητα οδήγησης.
Η προανάκριση για την εξακρίβωση των συνθηκών του ατυχήματος διενεργείται από το Τμήμα Τροχαίας Ναυπακτίας.
Την ώρα που το ανεξέλεγκτο όχημα πλησίαζε με ορμή, μία μητέρα που μόλις είχε σταθμεύσει το αυτοκίνητό της, βρισκόταν στο σημείο μαζί με το παιδί της. Δεν πρόλαβε να δει το όχημα, άκουσε μόνο τον ήχο της μηχανής και αντέδρασε ενστικτωδώς, όπως η ίδια λέει στο protothema.gr.
«Άκουσα το γκάζι που ήταν πατημένο και κατευθείαν το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν να πάρω το παιδί μου αγκαλιά και να τρέξω. Δεν πρόλαβα να σηκώσω το κεφάλι για να δω το αμάξι. Από τον ήχο και μόνο, πρόλαβα να δράσω και να σώσω το παιδί μου» δήλωσε η ίδια.
«Ο κάθε γονιός αυτό θα έκανε πιστεύω. Δεν πρόλαβα να σκεφτώ , έπρεπε να δράσω γρήγορα. Λειτούργησε το αίσθημα της επιβίωσης εκείνη την ώρα» πρόσθεσε.
Βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας καταγράφει τη δραματική στιγμή. Η γυναίκα αρπάζει το παιδί στην αγκαλιά της και απομακρύνεται ελάχιστα δευτερόλεπτα πριν το αυτοκίνητο πέσει με δύναμη πάνω στο σταθμευμένο όχημά της. Μία κίνηση που αποδείχθηκε καθοριστική και απέτρεψε τα χειρότερα.
Ειδικότερα, ο 75χρονος οδηγούσε ΙΧ, όταν υπό άγνωστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας του, παραβίασε ρυθμιστική πινακίδα απαγόρευσης εισόδου και εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και κινούμενος αντίθετα σε μονόδρομο, προσέκρουσε – συγκρούστηκε διαδοχικά σε:
- τρία σταθμευμένα δίκυκλα,
- δύο σταθμευμένα επιβατηγά αυτοκίνητα,
- ένα ακόμη επιβατηγό όχημα το οποίο κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα και
- σε τραπεζοκαθίσματα και λοιπό εξοπλισμό δύο εμπορικών επιχειρήσεων.
Η πορεία του οχήματος τερματίστηκε όταν προσέκρουσε στις προσόψεις των δύο καταστημάτων, ενώ από τις αλλεπάλληλες προσκρούσεις και τη σύγκρουση προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές σε όλα τα εμπλεκόμενα οχήματα και στις υποδομές των καταστημάτων, χωρίς να αναφερθεί μέχρι στιγμής κάποιος τραυματισμός.
Στο σημείο μετέβησαν άμεσα αστυνομικοί, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι ο οδηγός κατείχε ισχύουσα άδεια ικανότητας οδήγησης και διενήργησαν αλκοτέστ, τόσο στον οδηγό που εξετράπη της πορείας του, όσο και στον οδηγό του άλλου κινούμενου εμπλεκόμενου οχήματος, με αρνητικό αποτέλεσμα και για τους δύο.
Στον υπαίτιο οδηγό βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές παραβάσεις για παραβίαση σήμανσης απαγόρευσης εισόδου, κίνηση αντίθετα σε μονόδρομο, κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και αφαιρέθηκε η άδεια ικανότητας οδήγησης, για να εξεταστεί ως προς την σωματική και διανοητική ικανότητα οδήγησης.
Η προανάκριση για την εξακρίβωση των συνθηκών του ατυχήματος διενεργείται από το Τμήμα Τροχαίας Ναυπακτίας.
Την ώρα που το ανεξέλεγκτο όχημα πλησίαζε με ορμή, μία μητέρα που μόλις είχε σταθμεύσει το αυτοκίνητό της, βρισκόταν στο σημείο μαζί με το παιδί της. Δεν πρόλαβε να δει το όχημα, άκουσε μόνο τον ήχο της μηχανής και αντέδρασε ενστικτωδώς, όπως η ίδια λέει στο protothema.gr.
«Άκουσα το γκάζι που ήταν πατημένο, πήρα το παιδί αγκαλιά και έτρεξα, δεν πρόλαβα καν να δω το ΙΧ»
«Άκουσα το γκάζι που ήταν πατημένο και κατευθείαν το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν να πάρω το παιδί μου αγκαλιά και να τρέξω. Δεν πρόλαβα να σηκώσω το κεφάλι για να δω το αμάξι. Από τον ήχο και μόνο, πρόλαβα να δράσω και να σώσω το παιδί μου» δήλωσε η ίδια.
«Ο κάθε γονιός αυτό θα έκανε πιστεύω. Δεν πρόλαβα να σκεφτώ , έπρεπε να δράσω γρήγορα. Λειτούργησε το αίσθημα της επιβίωσης εκείνη την ώρα» πρόσθεσε.
Βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας καταγράφει τη δραματική στιγμή. Η γυναίκα αρπάζει το παιδί στην αγκαλιά της και απομακρύνεται ελάχιστα δευτερόλεπτα πριν το αυτοκίνητο πέσει με δύναμη πάνω στο σταθμευμένο όχημά της. Μία κίνηση που αποδείχθηκε καθοριστική και απέτρεψε τα χειρότερα.
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