Ποινική δίωξη στον 77χρονο για την αυτοσχέδια σήραγγα στη Λάρισα - Από μικρό παιδί ψάχνει για λίρες, λέει ο δικηγόρος του

Οι τοξικολογικές θα ρίξουν φως στα αιτία θανάτου του 53χρονου

ο οποίος εγκλωβίστηκε για ώρες μέσα στην σπηλιά στους Γόννους

, προσπαθούν να ρίξουν οι Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες η ιατροδικαστική εξέταση δεν προσδιόρισε τα αίτια θανάτου παρά το γεγονός ότι ο νεκρός είχε σπασμένα πλευρά και ρήξη σπλήνας. Απαντήσεις αναμένεται να ρίξουν οι

που θα διενεργηθούν καθώς ερευνάται αν μέσα στην αυτοσχέδια σήραγγα υπήρχε μηχάνημα που προκαλούσε

Οι συγχωριανοί του στον Πτελεό λένε πως τον γνώριζαν αλλά δεν ήξεραν πως το τελευταίο διάστημα έψαχνε για

στην περιοχή των Γόννων.