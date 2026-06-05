Πρόστιμο 7.200 ευρώ σε 28χρονο από την Ελούντα για επικίνδυνη οδήγηση και εγκατάλειψη τροχαίου
ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη Πρόστιμο Τροχαία

Πρόστιμο 7.200 ευρώ σε 28χρονο από την Ελούντα για επικίνδυνη οδήγηση και εγκατάλειψη τροχαίου

Στην «τρελή του πορεία», ο 28χρονος ενεπλάκη σε τροχαίο από το οποίο φέρεται να αποχώρησε χωρίς να παραμείνει στο σημείο

Πρόστιμο 7.200 ευρώ σε 28χρονο από την Ελούντα για επικίνδυνη οδήγηση και εγκατάλειψη τροχαίου
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Αντιμέτωπος με βαρύ διοικητικό πρόστιμο ύψους 7.200 ευρώ βρίσκεται ένας 28χρονος από την Ελούντα, ο οποίος συνελήφθη το πρωί της Παρασκευής από αστυνομικούς, μετά από σειρά σοβαρών παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με το fonien.gr, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο κέντρο της Ελούντας, όταν ο νεαρός οδηγός φέρεται να κινούνταν επικίνδυνα με το όχημά του, προκαλώντας ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, εξετάζεται και το ενδεχόμενο να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Στην πορεία του, ο 28χρονος ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα, από το οποίο φέρεται να αποχώρησε χωρίς να παραμείνει στο σημείο, όπως προβλέπει η νομοθεσία.

Από τον έλεγχο που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι το όχημα ήταν ανασφάλιστο, ενώ οι πινακίδες κυκλοφορίας του είχαν αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο λόγω άλλης τροχονομικής παράβασης.

Επιπλέον, προέκυψε ότι ο 28χρονος δεν διέθετε άδεια ικανότητας οδήγησης.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψή του το πρωί της Παρασκευής, σχηματίζοντας σε βάρος του σχετική δικογραφία για τις παραβάσεις που διαπιστώθηκαν.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λασιθίου, ενώ του βεβαιώθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 7.200 ευρώ.

Το όχημα μεταφέρθηκε με γερανό της Τροχαίας, ενώ η προανάκριση για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται από τις αρμόδιες αρχές.
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