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Συνελήφθη 62χρονος για πορνογραφία ανηλίκων, εντοπίστηκαν εκατοντάδες βίντεο σεξουαλικής εκμετάλλευσης
Συνελήφθη 62χρονος για πορνογραφία ανηλίκων, εντοπίστηκαν εκατοντάδες βίντεο σεξουαλικής εκμετάλλευσης
Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται μετά μετά από πληροφορίες που διαβιβάστηκαν από τις αρχές των ΗΠΑ, της Νότιας Αφρικής και της Ισπανίας
Στη σύλληψη ενός 62χρονου στο Περιστέρι για υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκων προχώρησε η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, μετά από διεθνή έρευνα και συνεργασία με διωκτικές αρχές του εξωτερικού. Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν εκατοντάδες βίντεο με υλικό σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων, ενώ σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. ο κατηγορούμενος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.
Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται μετά μετά από πληροφορίες που διαβιβάστηκαν από τις αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών, της Νότιας Αφρικής και της Ισπανίας, στο πλαίσιο των διεθνών επιχειρήσεων με τις ονομασίες «Operation KAMI» και «Operation Python», οι οποίες στοχεύουν στον εντοπισμό χρηστών του διαδικτύου που εμπλέκονται στη διακίνηση και τον διαμοιρασμό υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.
Ακολούθησε εκτεταμένη ψηφιακή ανάλυση και διαδικτυακή έρευνα από στελέχη της Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές του εξωτερικού. Μέσω της έρευνας ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του κατηγορούμενου και εντοπίστηκε η κατοικία του.
Τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 3 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε έρευνα στο σπίτι του 62χρονου στο Περιστέρι, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα και μία κάρτα μνήμης τύπου microSD.
Από την επιτόπια εξέταση των ψηφιακών πειστηρίων εντοπίστηκαν εκατοντάδες αρχεία βίντεο με υλικό σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων, στα οποία απεικονίζονταν κυρίως παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 62χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για παρόμοια αδικήματα, ενώ είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενος.
Τα κατασχεθέντα ψηφιακά μέσα αναμένεται να αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση, ενώ ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.
Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται μετά μετά από πληροφορίες που διαβιβάστηκαν από τις αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών, της Νότιας Αφρικής και της Ισπανίας, στο πλαίσιο των διεθνών επιχειρήσεων με τις ονομασίες «Operation KAMI» και «Operation Python», οι οποίες στοχεύουν στον εντοπισμό χρηστών του διαδικτύου που εμπλέκονται στη διακίνηση και τον διαμοιρασμό υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.
Ακολούθησε εκτεταμένη ψηφιακή ανάλυση και διαδικτυακή έρευνα από στελέχη της Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές του εξωτερικού. Μέσω της έρευνας ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του κατηγορούμενου και εντοπίστηκε η κατοικία του.
Τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 3 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε έρευνα στο σπίτι του 62χρονου στο Περιστέρι, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα και μία κάρτα μνήμης τύπου microSD.
Από την επιτόπια εξέταση των ψηφιακών πειστηρίων εντοπίστηκαν εκατοντάδες αρχεία βίντεο με υλικό σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων, στα οποία απεικονίζονταν κυρίως παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 62χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για παρόμοια αδικήματα, ενώ είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενος.
Τα κατασχεθέντα ψηφιακά μέσα αναμένεται να αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση, ενώ ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.
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