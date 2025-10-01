Έψαχνε λίρες μαζί με άλλα τρία άτομα ο 53χρονος που έχασε τη ζωή του σε σήραγγα στη Λάρισα

Οι πυροσβέστες χρησιμοποίησαν νάιλον σακούλες για να δημιουργήσουν εξαερισμό στη σπηλιά που βρισκόταν ο 53χρονος

Οι πυροσβέστες χρειάστηκαν 5 ώρες για να φτάσουν στον 53χρονο που έδειχνε να μην έχει τις αισθήσεις του. Ενώ τον πλησίαζαν, μάλιστα, σημειώθηκε κατολίσθηση, ωστόσο με το φορείο που είχαν στα χέρια τους κατάφεραν να τον προστατεύσουν.Στη συνέχεια του χορήγησαν οξυγόνο και ο 53χρονος ανταποκρίθηκε και απέκτησε επικοινωνία με το περιβάλλον, κάτι που, όμως, δεν συνεχίστηκε για πολύ.Οι πυροσβέστες που χρησιμοποίησαν ειδικό εξοπλισμό με μπουκάλες οξυγόνου, πριν ξεκινήσουν τον απεγκλωβισμό του 53χρονου, έφτιαξαν υποστυλώματα για να τον ανεβάσουν με ασφάλεια.Όταν κατάφεραν να τον βγάλουν στην επιφάνεια χρειάστηκε να τον μεταφέρουν από ένα κακοτράχαλο μονοπάτι για περίπου μισή ώρα, προκειμένου να φτάσουν κοντά στον κεντρικό δρόμο που περίμενε το ασθενοφόρο για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο.Υπενθυμίζεται ότι οι αρχές περισυνέλεξαν δύο αυτοκίνητα με τα οποία έφτασαν στην περιοχή οι χρυσοθήρες.