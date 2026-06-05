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Συναγερμός για την εξαφάνιση 14χρονης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης
Συναγερμός για την εξαφάνιση 14χρονης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης
Η ανήλικη έφυγε το πρωί της Παρασκευής από το σπίτι της, στο κέντρο της πόλης, και δεν επέστρεψε
Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση ενός 14χρονου κοριτσιού στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη έφυγε το πρωί της Παρασκευής από το σπίτι της, στο κέντρο της πόλης και δεν επέστρεψε, με αποτέλεσμα οι γονείς της να δηλώσουν την εξαφάνισή της αστυνομία.
Στις έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. συνδράμει και η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, μετά από αίτημα του «Χαμόγελου του Παιδιού», με δύο πεζοπόρα τμήματα και ένα διασωστικό σκάφος, για να πραγματοποιήσει παράκτια έρευνα.
Δείτε την ανάρτηση: https://www.facebook.com/share/p/1CeeRyRHL7/?mibextid=wwXIfr
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη έφυγε το πρωί της Παρασκευής από το σπίτι της, στο κέντρο της πόλης και δεν επέστρεψε, με αποτέλεσμα οι γονείς της να δηλώσουν την εξαφάνισή της αστυνομία.
Στις έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. συνδράμει και η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, μετά από αίτημα του «Χαμόγελου του Παιδιού», με δύο πεζοπόρα τμήματα και ένα διασωστικό σκάφος, για να πραγματοποιήσει παράκτια έρευνα.
Δείτε την ανάρτηση: https://www.facebook.com/share/p/1CeeRyRHL7/?mibextid=wwXIfr
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