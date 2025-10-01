Οι τοξικολογικές αναμένεται να ρίξουν φως στα αιτία θανάτου του 53χρονου που έχασε τη ζωή του σε σήραγγα στη Λάρισα
ΕΛΛΑΔΑ
Λάρισα Λίρες Θάνατος σπηλιά

Οι τοξικολογικές αναμένεται να ρίξουν φως στα αιτία θανάτου του 53χρονου που έχασε τη ζωή του σε σήραγγα στη Λάρισα

Η κηδεία του θα γίνει αύριο από τον Ιερό Ναό Κοίμησης της Θεοτόκου στον Πτελεό Μαγνησίας

Οι τοξικολογικές αναμένεται να ρίξουν φως στα αιτία θανάτου του 53χρονου που έχασε τη ζωή του σε σήραγγα στη Λάρισα
Πάνος Γαρουφαλιάς
5 ΣΧΟΛΙΑ
Φως στα αίτια του θανάτου του 53χρονου Θανάση Νεοχωρίτη ο οποίος εγκλωβίστηκε για ώρες μέσα σε σπηλιά στους Γόννους Λάρισας, προσπαθούν να ρίξουν οι Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες η ιατροδικαστική εξέταση δεν προσδιόρισε τα αίτια θανάτου παρά το γεγονός ότι ο νεκρός είχε σπασμένα πλευρά και ρήξη σπλήνας. Απαντήσεις αναμένεται να ρίξουν οι τοξικολογικές εξετάσεις που θα διενεργηθούν καθώς ερευνάται αν μέσα στην αυτοσχέδια σήραγγα υπήρχε μηχάνημα που προκαλούσε αναθυμιάσεις.

Οι συγχωριανοί του στον Πτελεό λένε πως τον γνώριζαν αλλά δεν ήξεραν πως το τελευταίο διάστημα έψαχνε για λίρες στην περιοχή των Γόννων.

Την ίδια ώρα, στον ανακριτή οδηγήθηκε ο 77χρονος ο οποίος έχει συλληφθεί για παράβαση του νόμου προστασίας αρχαιοτήτων. Η κηδεία του 53χρονου θα γίνει αύριο από τον Ιερό Ναό Κοίμησης της Θεοτόκου στον Πτελεό Μαγνησίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Πώς εμπλέκεται ο Κοκλώνης στην υπόθεση με τα εικονικά τιμολόγια - Παρακολουθούσαν τα κινητά συνεργατών του, «δεν έχω καμία σχέση» λέει ο παραγωγός

Απολύθηκε ο Τούρκος δημοσιογράφος μετά το «πήραμε τον π@@» για τη συνάντηση Τραμπ με Ερντογάν - Δείτε το βίντεο έξω από τον Λευκό Οίκο

Άνοιξη: Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού εισέβαλε στο σπίτι και ξυλοκόπησε την οικογένεια - Συνελήφθη ο γιος του
Πάνος Γαρουφαλιάς
5 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η εταιρεία που ανοίγει τον δρόμο της βιωσιμότητας με 24 σημαντικές διακρίσεις

Η εταιρεία που ανοίγει τον δρόμο της βιωσιμότητας με 24 σημαντικές διακρίσεις

Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.

Φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε μόλις 10 λεπτά

Ο πλέον τεχνολογικά προηγμένος ταχυφορτιστής στην Ελλάδα με συνολική ισχύ 480kW, προσφέρει ταυτόχρονη φόρτιση σε τρία διαφορετικά οχήματα, και διαθέτει δυναμική κατανομή ισχύος που προσαρμόζεται έξυπνα στις ανάγκες κάθε οχήματος.

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης