Οι τοξικολογικές αναμένεται να ρίξουν φως στα αιτία θανάτου του 53χρονου που έχασε τη ζωή του σε σήραγγα στη Λάρισα
Η κηδεία του θα γίνει αύριο από τον Ιερό Ναό Κοίμησης της Θεοτόκου στον Πτελεό Μαγνησίας
Φως στα αίτια του θανάτου του 53χρονου Θανάση Νεοχωρίτη ο οποίος εγκλωβίστηκε για ώρες μέσα σε σπηλιά στους Γόννους Λάρισας, προσπαθούν να ρίξουν οι Αρχές.
Σύμφωνα με πληροφορίες η ιατροδικαστική εξέταση δεν προσδιόρισε τα αίτια θανάτου παρά το γεγονός ότι ο νεκρός είχε σπασμένα πλευρά και ρήξη σπλήνας. Απαντήσεις αναμένεται να ρίξουν οι τοξικολογικές εξετάσεις που θα διενεργηθούν καθώς ερευνάται αν μέσα στην αυτοσχέδια σήραγγα υπήρχε μηχάνημα που προκαλούσε αναθυμιάσεις.
Οι συγχωριανοί του στον Πτελεό λένε πως τον γνώριζαν αλλά δεν ήξεραν πως το τελευταίο διάστημα έψαχνε για λίρες στην περιοχή των Γόννων.
Την ίδια ώρα, στον ανακριτή οδηγήθηκε ο 77χρονος ο οποίος έχει συλληφθεί για παράβαση του νόμου προστασίας αρχαιοτήτων. Η κηδεία του 53χρονου θα γίνει αύριο από τον Ιερό Ναό Κοίμησης της Θεοτόκου στον Πτελεό Μαγνησίας.
