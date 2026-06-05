Δίωξη για εγκληματική οργάνωση, απάτη και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στους συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ
ΕΛΛΑΔΑ
ΟΠΕΚΕΠΕ Ευρωπαϊκή Εισαγγελία Εγκληματική οργάνωση Απάτη

Δίωξη για εγκληματική οργάνωση, απάτη και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στους συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ

Πρόκειται για  13 κατηγορούμενους της νέας δικογραφίας για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο, την περίοδο 2019-2024, ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ

Δίωξη για εγκληματική οργάνωση, απάτη και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στους συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ
Βασιλική Κόκκαλη
Ποινική δίωξη για διεύθυνση, συγκρότηση, ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των 120.000 ευρώ και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των 13 κατηγορούμενων της νέας δικογραφίας για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο, την περίοδο 2019-2024, ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. 

Μετά την άσκηση της δίωξης οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σε ανακριτή αλλά αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το κύκλωμα λάμβανε παράτυπα αγροτικές επιδοτήσεις, ύψους εκατομμυρίων ευρώ του ΟΠΕΚΕΠΕ.  Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας «για να πετύχουν τον σκοπό τους τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης δρούσαν με κοινό γεωγραφικό πυρήνα, είχαν μεταξύ τους συγγενικές και επαγγελματικές σχέσεις, επέλεγαν κοινά – συνδεόμενα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.), κατέθεταν αιτήσεις τα δεδομένα των οποίων ταυτίζονταν (ημερομηνίες υποβολής, κοινά Κ.Υ.Δ., φερόμενοι εκμισθωτές κ.α.), συμμετείχαν σε νομικά πρόσωπα με διαχειριστή – νόμιμο εκπρόσωπο τον συντονιστή, ενώ μεταξύ τους υπήρχε και αμφίδρομη δηλωτική σχέση προσχηματικών εκμισθωτών».
Βασιλική Κόκκαλη

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