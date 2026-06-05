Ολοκληρώθηκε επιχείρηση διάσωσης 62χρονης Πολωνής τουρίστριας στη Φτέρη Κεφαλονιάς, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Διάσωση Κεφαλονιά Πυροσβεστική Παραλία Τουρίστες

Ολοκληρώθηκε επιχείρηση διάσωσης 62χρονης Πολωνής τουρίστριας στη Φτέρη Κεφαλονιάς, δείτε βίντεο

Η γυναίκα προσπάθησε μαζί με άλλους πέντε τουρίστες να προσεγγίσει μία δυσπρόσιτη παραλία της περιοχής και τραυματίστηκε στο πόδι

Ολοκληρώθηκε επιχείρηση διάσωσης 62χρονης Πολωνής τουρίστριας στη Φτέρη Κεφαλονιάς, δείτε βίντεο
Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο επιχείρηση διάσωσης μιας 62χρονης Πολωνής τουρίστριας, που τραυματίστηκε στο πόδι στην προσπάθεια της να προσεγγίσει μία δυσπρόσιτη παραλία στη Φτέρη Κεφαλονιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες η 62χρονη πήγαινε προς την παραλία μαζί με άλλους πέντε τουρίστες. Μόλις τραυματίστηκε οι άλλοι τουρίστες που ήταν μαζί της κάλεσαν το 112. Για τη διάσωσή της κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Αργοστολίου και τη 16η ΕΜΟΔΕ.

Όταν οι πυροσβέστες προσέγγισαν το σημείο, όπου βρισκόταν η τραυματίας,  την ακινητοποίησαν, και τη μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, από όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

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