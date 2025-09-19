Παναγιώτης Δημητράς: Ποινική δίωξη για απιστία σχετικά με κονδύλια από ευρωπαϊκούς φορείς
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τα κονδύλια δεν διατέθηκαν για τους σκοπούς για τους οποίους δόθηκαν – Ο Παναγιώτης Δημητράς θα κληθεί σε απολογία από τον ανακριτή
Στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βαθμό κακουργήματος για το αδίκημα της απιστίας σε βάρος του επικεφαλής του ελληνικού τμήματος του Παρατηρητήριο του Ελσίνκι Παναγιώτη Δημητρά, προχώρησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.
Η υπόθεση αφορά σε κονδύλια από ευρωπαϊκούς και άλλους φορείς τα οποία, όπως είχε διαπιστώσει αρχικά η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, δεν είχαν διατεθεί για τους σκοπούς για τους οποίους δόθηκαν.
Πλέον, μετά την άσκηση της δίωξης σε βάρος του κ. Δημητρά, η δικογραφία που σχηματίστηκε - φέρεται μάλιστα να περιλαμβάνει και συγγενικό του πρόσωπο - διαβιβάστηκε σε ανακριτή, ο οποίος και θα τον καλέσει σε απολογία.
Ειδικότερα, για την υπόθεση είχε προηγηθεί προκαταρκτική έρευνα, η οποία ξεκίνησε στα μέσα του 2023 μετά τη διαβίβαση στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών πορίσματος της Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (μαύρο χρήμα).
Στο πόρισμά της αυτό, η ανεξάρτητη αρχή, υπό τον επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Βουρλιώτη, διαπίστωνε, κατά πληροφορίες, ότι δεν υπήρξε ορθή διαχείριση κονδυλίων από ευρωπαϊκούς και άλλους φορείς. Τα χρήματα αυτά δεν διατέθηκαν για τους σκοπούς που είχαν εγκριθεί.
Μάλιστα, η ανεξάρτητη αρχή, στο πλαίσιο της έρευνάς της, είχε δεσμεύσει τότε τα περιουσιακά στοιχεία του κ. Δημητρά αλλά και της ΜΚΟ που ο ίδιος ελέγχει.
Πάντως, από την πλευρά του ο κ. Δημητράς είχε κάνει λόγο για «εκστρατεία σπίλωσής του» και σε δήλωση που είχε εκδώσει ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως «οι φερόμενες χρηματοδοτήσεις για την υποστήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που δήθεν διατίθενται για άλλους σκοπούς είναι ανύπαρκτες». Σύμφωνα με τη δήλωσή του, «το μοναδικό χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα αφορά την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους και είναι αναρτημένο από τη χρηματοδότρια Ευρωπαϊκή Επιτροπή».
