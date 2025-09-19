Παναγιώτης Δημητράς: Ποινική δίωξη για απιστία σχετικά με κονδύλια από ευρωπαϊκούς φορείς

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τα κονδύλια δεν διατέθηκαν για τους σκοπούς για τους οποίους δόθηκαν – Ο Παναγιώτης Δημητράς θα κληθεί σε απολογία από τον ανακριτή