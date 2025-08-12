ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Συνέλαβαν στη Θεσσαλονίκη Τούρκο που έψαχνε η Interpol - Είχε καταδικαστεί για εμπόριο ναρκωτικών

Τον εντόπισαν στελέχη του ελληνικού FBI -  Eίχε καταδικαστεί στην Τουρκία για εμπόριο ναρκωτικών

Στη σύλληψη ενός Τούρκου σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία από την Interpol προχώρησαν στη Θεσσαλονίκη στελέχη του ελληνικού FBI.

O Τούρκος συλληφθείς είχε καταδικαστεί στη χώρα του για εμπόριο ναρκωτικών και αγορά, αποδοχή και κατοχή ναρκωτικών ή ψυχοτρόπων ουσιών προς χρήση.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη σύλληψη του Τούρκου

Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθη μεσημβρινές ώρες χθες, Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, υπήκοος Τουρκίας, διεθνώς διωκόμενος με ερυθρά αγγελία της Interpol.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, από την περαιτέρω ανάλυση των οποίων διακριβώθηκε ότι ο ανωτέρω έχει καταδικαστεί από Αρχές της Τουρκίας για εμπόριο-προμήθεια ναρκωτικών ή ψυχοτρόπων ουσιών και αγορά, αποδοχή και κατοχή ναρκωτικών ή ψυχοτρόπων ουσιών προς χρήση.

Στο πλαίσιο αυτό, ο διωκόμενος εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

