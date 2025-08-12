Σάμος: «Έχεις τοπ γάμπες, είναι πολύ όμορφες» - Τα μηνύματα που έστελνε ο γυμνασιάρχης που κατηγορείται για βιασμό και πορνογραφία ανηλίκων

Ένας από τους μαθητές περιγράφει ότι ο γυμνασιάρχης του ζήτησε να του κάνει μασάζ στα πόδια αφού «μου πρότεινε να μου δώσει χαρτζιλίκι, δώρο ποδοσφαιρικά παπούτσια και ταξίδι με το σκάφος του στην Τουρκία»