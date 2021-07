Κορωνοϊός - Self test: Επιστρέφουν στα φαρμακεία - Ποιοι και πότε μπορούν να τα προμηθευτούν

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η διάθεση των self tests συνεχίζεται από τα φαρμακεία. Οι εργαζόμενοι σε δημόσιο καιθα μπορούν να παραλάβουνΌπως αναφέρει οτα 4 δωρεάν self test θα διατίθενται μέχρι και το Σάββατο 10/7. Εκτός από τους εργαζόμενους, δικαιούχοι είναι και οι πολίτες απόΤαδεν θα τα λαμβάνουν όσοι είναι πλήρως εμβολιασμένοι και έχουναπό την ολοκλήρωση του εμβολιασμού.Όπως αναφέρει επίσης οη λειτουργία του συστήματος διάθεσηςθα ανασταλεί από το Σάββατοκαι ώρα 17:00 έως τηΟι φαρμακοποιοί, ωστόσο,και για την αποφυγή συνωστισμού, οι δικαιούχοι να παραλαμβάνουν τα self test κατά τις τακτικές ώρες λειτουργίας των φαρμακείων και όχι κατά τη διάρκεια της εφημερίας/Επίσης,, τα οποία είχαν εξαγγείλει τις προηγούμενες εβδομάδες ότι θα εξαιρεθούν από το μέτρο.