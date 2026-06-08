Το «αόρατο» προφίλ του 37χρονου Παλαιστίνιου της Χαμάς, ο δίαυλος της Μαλαισίας και ο ταυτοποιημένος εκπαιδευτής του

Οδηγήθηκε στη ΓΑΔΑ το πρωί της Δευτέρας - Οι ελληνικές αρχές φαίνεται ότι έχουν ξεκινήσει να ξετυλίγουν το κουβάρι μιας καλά οργανωμένης επιχείρησης που εκτείνεται από την Κεντρική Ευρώπη μέχρι τη Νοτιοανατολική Ασία