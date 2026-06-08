Το «αόρατο» προφίλ του 37χρονου Παλαιστίνιου της Χαμάς, ο δίαυλος της Μαλαισίας και ο ταυτοποιημένος εκπαιδευτής του
Το «αόρατο» προφίλ του 37χρονου Παλαιστίνιου της Χαμάς, ο δίαυλος της Μαλαισίας και ο ταυτοποιημένος εκπαιδευτής του
- Οδηγήθηκε στη ΓΑΔΑ το πρωί της Δευτέρας - Οι ελληνικές αρχές φαίνεται ότι έχουν ξεκινήσει να ξετυλίγουν το κουβάρι μιας καλά οργανωμένης επιχείρησης που εκτείνεται από την Κεντρική Ευρώπη μέχρι τη Νοτιοανατολική Ασία
Σε νέα διάσταση περνούν οι εν εξελίξει έρευνες από ΔΑΕΒ και ΕΥΠ για την αποδόμηση του τρομοκρατικού δικτύου των Παλαιστινίων μελών της Χαμάς μετά τη σύλληψη, το Σάββατο, του 37χρονου Παλαιστίνιου στην Κρήτη, ο οποίος ομολόγησε ότι είναι μέλος της τρομοκρατικής παλαιστινιακής οργάνωσης.
Η μεταγωγή στη ΓΑΔΑ του 37χρονου Παλαιστίνιου
Οι ελληνικές αρχές φαίνεται ότι έχουν ξεκινήσει να ξετυλίγουν το κουβάρι μιας καλά οργανωμένης επιχείρησης που εκτείνεται από την Κεντρική Ευρώπη μέχρι τη Νοτιοανατολική Ασία αφού ο 37χρονος Παλαιστίνιος - παρά την αρχική του άρνηση - «έσπασε» κατά την ανάκριση και παραδέχθηκε τη δράση του.
Βίντεο από το σπίτι του Παλαιστίνιου στα Πατήσια
Ο Παλαιστίνιος διατηρούσε χαμηλό προφίλ καθώς στην καθημερινότητά του εμφανιζόταν ως ένας απλός, καθημερινός άνθρωπος.
Ενδεικτικό της στάσης του γεγονός ότι απέφευγε συστηματικά όλες τις φιλοπαλαιστινιακές ή άλλες δημόσιες συγκεντρώσεις στην Ελλάδα, προκειμένου να μην τραβήξει πάνω του τα βλέμματα των διωκτικών αρχών.
Στη συνέχεια ήρθαν οι πληροφορίες και από την Κύπρο μετά τις συλλήψεις των ομοεθνών του στο νησί για προετοιμασία χτυπήματος στο Ισραήλ.
Η μεταγωγή στη ΓΑΔΑ του 37χρονου Παλαιστίνιου
Οι ελληνικές αρχές φαίνεται ότι έχουν ξεκινήσει να ξετυλίγουν το κουβάρι μιας καλά οργανωμένης επιχείρησης που εκτείνεται από την Κεντρική Ευρώπη μέχρι τη Νοτιοανατολική Ασία αφού ο 37χρονος Παλαιστίνιος - παρά την αρχική του άρνηση - «έσπασε» κατά την ανάκριση και παραδέχθηκε τη δράση του.
Βίντεο από το σπίτι του Παλαιστίνιου στα Πατήσια
Συνειδητοποιημένος ο 37χρονοςΟ 37χρονος δεν ήταν ένας τυχαία στρατολογημένος από τη Χαμάς. Οι αναλυτές της Αντιτρομοκρατικής περιγράφουν έναν άνθρωπο απόλυτα συνειδητοποιημένο ο οποίος λειτουργούσε βάσει αυστηρών κανόνων συνωμοτικότητας.
Ο Παλαιστίνιος διατηρούσε χαμηλό προφίλ καθώς στην καθημερινότητά του εμφανιζόταν ως ένας απλός, καθημερινός άνθρωπος.
Ενδεικτικό της στάσης του γεγονός ότι απέφευγε συστηματικά όλες τις φιλοπαλαιστινιακές ή άλλες δημόσιες συγκεντρώσεις στην Ελλάδα, προκειμένου να μην τραβήξει πάνω του τα βλέμματα των διωκτικών αρχών.
Οι πληροφορίες από ΓερμανίαΩστόσο, το «καμπανάκι» για τις ελληνικές αρχές χτύπησε μετά από πληροφορίες που έφτασαν αρχικά από τη Γερμανία, οι οποίες έκαναν λόγο για ύποπτα ταξίδια του 37χρονου στην Κεντρική Ευρώπη.
Στη συνέχεια ήρθαν οι πληροφορίες και από την Κύπρο μετά τις συλλήψεις των ομοεθνών του στο νησί για προετοιμασία χτυπήματος στο Ισραήλ.
Ο «δίαυλος» της Μαλαισίας
Το κέντρο βάρους της δράσης του συλληφθέντα Παλαιστίνιου εντοπίζεται στη Μαλαισία, χώρα την οποία ο 37χρονος επισκέφθηκε τελευταία φορά τον Αύγουστο του 2025 και παρέμεινε για τουλάχιστον 10 ημέρες.
Εκεί φαίνεται ότι οριστικοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες για τη δημιουργία του πυρήνα με τον 37χρονο να λαμβάνει την απαιτούμενη «εκπαίδευση» για την κατασκευή εκρηκτικών βομβών με υλικά του εμπορίου.
Τα ευρήματα στο σπίτι του Παλαιστίνιου στα Πατήσια
Αυτό που εξετάζουν τώρα οι αρχές είναι το ενδεχόμενο μέλη της ίδιας ομάδας που έδρασαν στην Κύπρο να είχαν περάσει προηγουμένως και από το ελληνικό έδαφος, γεγονός που θα μαρτυρά την ύπαρξη ενός ευρύτερου, διασυνοριακού δικτύου.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο εκπαιδευτής αυτός έχει πλέον ταυτοποιηθεί πλήρως, με τις ελληνικές υπηρεσίες ασφαλείας να γνωρίζουν την ακριβή του ταυτότητα και το προφίλ του.
Η πληροφορία αυτή, μάλιστα, βρίσκεται ήδη στα χέρια και των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών (Μοσάντ), στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας για την πάταξη της τρομοκρατίας.
Εκεί φαίνεται ότι οριστικοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες για τη δημιουργία του πυρήνα με τον 37χρονο να λαμβάνει την απαιτούμενη «εκπαίδευση» για την κατασκευή εκρηκτικών βομβών με υλικά του εμπορίου.
Τα ευρήματα στο σπίτι του Παλαιστίνιου στα Πατήσια
Αυτό που εξετάζουν τώρα οι αρχές είναι το ενδεχόμενο μέλη της ίδιας ομάδας που έδρασαν στην Κύπρο να είχαν περάσει προηγουμένως και από το ελληνικό έδαφος, γεγονός που θα μαρτυρά την ύπαρξη ενός ευρύτερου, διασυνοριακού δικτύου.
Ο εκπαιδευτής του 37χρονουΟ άνθρωπος-κλειδί πίσω από την καθοδήγηση και την εκπαίδευση της ομάδας βρίσκεται στη Μαλαισία. Πρόκειται για υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς ο οποίος είχε τον ρόλο του στρατιωτικού εκπαιδευτή και βρισκόταν σε διαρκή επικοινωνία με τον 37χρονο.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο εκπαιδευτής αυτός έχει πλέον ταυτοποιηθεί πλήρως, με τις ελληνικές υπηρεσίες ασφαλείας να γνωρίζουν την ακριβή του ταυτότητα και το προφίλ του.
Η πληροφορία αυτή, μάλιστα, βρίσκεται ήδη στα χέρια και των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών (Μοσάντ), στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας για την πάταξη της τρομοκρατίας.
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