Την έναρξη της 66ης Συνόδου της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας κήρυξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίαςκήρυξε την έναρξη των εργασιών της 66ης Διεθνούς Συνόδου της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας για Νέους Ολυμπιακούς Πρεσβευτές, η οποία πραγματοποιήθηκε στον λόφο τηςΣτην εκδήλωση απηύθυνε προσφώνηση ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, ενώ ακολούθησε μήνυμα της Προέδρου της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, το οποίο ανέγνωσε ο Πρόεδρος των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών και μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Διεθνούς Ολυμπιακής ΕπιτροπήςΣτη συνέχεια, απηύθυνε χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος.Δείτε φωτογραφίες