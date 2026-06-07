Τέσσερα χρόνια μετά την έναρξή τους, τα «Γαλανόλευκα Αστέρια by EKO» έχουν εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες αναπτυξιακές δράσεις του ελληνικού μπάσκετ, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι το μέλλον του αθλήματος χτίζεται από τις μικρές ηλικίες.
Την έναρξη της 66ης Συνόδου της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας κήρυξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Την έναρξη της 66ης Συνόδου της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας κήρυξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στον λόφο της Πνύκας - Δείτε φωτογραφίες
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας κήρυξε την έναρξη των εργασιών της 66ης Διεθνούς Συνόδου της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας για Νέους Ολυμπιακούς Πρεσβευτές, η οποία πραγματοποιήθηκε στον λόφο της Πνύκας.
Στην εκδήλωση απηύθυνε προσφώνηση ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας Χαρίλαος Τσολάκης, ενώ ακολούθησε μήνυμα της Προέδρου της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής Kirsty Coventry, το οποίο ανέγνωσε ο Πρόεδρος των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών και μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής Σπύρος Καπράλος.
Στη συνέχεια, απηύθυνε χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος.
Δείτε φωτογραφίες
Στην εκδήλωση απηύθυνε προσφώνηση ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας Χαρίλαος Τσολάκης, ενώ ακολούθησε μήνυμα της Προέδρου της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής Kirsty Coventry, το οποίο ανέγνωσε ο Πρόεδρος των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών και μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής Σπύρος Καπράλος.
Στη συνέχεια, απηύθυνε χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος.
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