Νέος σεισμός 3,5 Ρίχτερ στην Εύβοια τα ξημερώματα μετά την ισχυρή σεισμική ακολουθία της Κυριακής

Οι τρεις ισχυροί σεισμοί της Κυριακής

Κλειστά σχολεία για προληπτικούς λόγους

Κλείσιμο

Στη Βόρεια Εύβοια ο Ευάγγελος Τουρνάς

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 03:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Εύβοια. Ο σεισμός έρχεται να προστεθεί στην ακολουθία των ισχυρών δονήσεων που κορυφώθηκαν με σεισμό 5,2 Ρίχτερ, ο οποίος έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές της Αττικής.Το επίκεντρο εντοπίστηκε 6 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Ευβοίας. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 5 χιλιόμετρα, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα ο σεισμός να γίνει αισθητός σε περιοχές της Εύβοιας και της Αττικής.Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί.Η νέα δόνηση ακολουθεί την έντονη σεισμική δραστηριότητα που καταγράφηκε το μεσημέρι της Κυριακής στη Βόρεια Εύβοια.Αρχικά σημειώθηκε σεισμός μεγέθους 4,8 Ρίχτερ με επίκεντρο 6 χιλιόμετρα νότια του Προκοπίου. Λίγο αργότερα ακολούθησε δεύτερη δόνηση 4,3 Ρίχτερ στην ίδια περιοχή.Η ισχυρότερη δόνηση καταγράφηκε λίγα λεπτά μετά και είχε μέγεθος 5,2 Ρίχτερ, με επίκεντρο επίσης κοντά στο Προκόπι, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους και γινόμενη αισθητή σε μεγάλο μέρος της Εύβοιας αλλά και της Αττικής.Μετά τους τρεις κύριους σεισμούς καταγράφηκαν ακόμη τρεις μετασεισμοί κοντά στα 3 Ρίχτερ στην ευρύτερη περιοχή.Λόγω της συνεχιζόμενης σεισμικής δραστηριότητας, αποφασίστηκε να παραμείνουν κλειστές σήμερα, για προληπτικούς λόγους, οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, καθώς και το Γυμνάσιο Προκοπίου.Την ανακοίνωση έκανε ο δήμαρχος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, Γιώργος Τσαπουρνιώτης, επισημαίνοντας ότι η απόφαση ελήφθη προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι στα σχολικά κτήρια.Στην περιοχή μετέβη ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, συνοδευόμενος από τον γενικό γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Πέτρο Καμπούρη.Οι δύο αξιωματούχοι επισκέφθηκαν το Προκόπι και τη Δαφνούσα προκειμένου να ενημερωθούν επιτόπου για την κατάσταση και να συντονίσουν τις ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιών.Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η ανάπτυξη πυροσβεστικών δυνάμεων σε ολόκληρη τη Βόρεια Εύβοια.