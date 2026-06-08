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Με 35άρια ξεκινά η εβδομάδα, πότε χαλάει ο καιρός, η αναλυτική πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
Με 35άρια ξεκινά η εβδομάδα, πότε χαλάει ο καιρός, η αναλυτική πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
Επιστρέφει η αστάθεια με τοπικές μπόρες και καταιγίδες - Ενισχύονται οι άνεμοι στο Αιγαίο, πιθανή επιδείνωση του καιρού προς το τέλος της εβδομάδας.
Στο προσκήνιο επανέρχεται από σήμερα η αστάθεια, με μπόρες και τοπικές καταιγίδες κυρίως τις θερμές ώρες της ημέρας, σύμφωνα με πρόγνωση του μετεωρολόγου του protothema.gr Γιώργου Τσατραφύλλια. Η έντονη κεραυνική δραστηριότητα που θα τη συνοδεύει, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες που θα διατηρηθούν τις επόμενες ημέρες και τα μελτέμια που θα αρχίσουν να ενισχύονται στα ανατολικά πελάγη, αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών.
Πιο αναλυτικά, σήμερα Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026, στις περισσότερες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, όμως, στα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις. Στο Ιόνιο δεν θα ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς στη δυτική Ελλάδα τους 33 με 34 βαθμούς στα κεντρικά , τα βόρεια ηπειρωτικά και την Κρήτη, ενώ στις Κυκλάδες και τα νησιά του Ιονίου θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς Κελσίου.
Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 3 με 5 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται λίγη συννεφιά, με πιθανότητα για πρόσκαιρες ψιχάλες ή τοπικές μπόρες τις μεσημεριανές ώρες. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα είναι ασθενείς και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς.
Από την Τρίτη μέχρι και την Πέμπτη, η αστάθεια θα παραμείνει παρούσα στα ηπειρωτικά, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, ενώ η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε σχετικά υψηλά επίπεδα. Την ίδια στιγμή, τα μελτέμια στα ανατολικά πελάγη θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ.
Την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο δεν αποκλείεται να χαλάσει ο καιρός με περισσότερες βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας.
Πιο αναλυτικά, σήμερα Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026, στις περισσότερες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, όμως, στα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις. Στο Ιόνιο δεν θα ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς στη δυτική Ελλάδα τους 33 με 34 βαθμούς στα κεντρικά , τα βόρεια ηπειρωτικά και την Κρήτη, ενώ στις Κυκλάδες και τα νησιά του Ιονίου θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς Κελσίου.
Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 3 με 5 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται λίγη συννεφιά, με πιθανότητα για πρόσκαιρες ψιχάλες ή τοπικές μπόρες τις μεσημεριανές ώρες. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα είναι ασθενείς και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς.
Από την Τρίτη μέχρι και την Πέμπτη, η αστάθεια θα παραμείνει παρούσα στα ηπειρωτικά, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, ενώ η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε σχετικά υψηλά επίπεδα. Την ίδια στιγμή, τα μελτέμια στα ανατολικά πελάγη θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ.
Την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο δεν αποκλείεται να χαλάσει ο καιρός με περισσότερες βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας.
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