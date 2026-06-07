Νεκρός 22χρονος οδηγός μηχανής σε τροχαίο στην Αγία Παρασκευή
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο δυστύχημα Αγία Παρασκευή ΕΛ.ΑΣ

Νεκρός 22χρονος οδηγός μηχανής σε τροχαίο στην Αγία Παρασκευή

Tο τροχαίο σημειώθηκε περίπου στη μία το μεσημέρι όταν η μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με ΙΧ που κινούνταν στο ίδιο ρεύμα κυκλοφορίας και στη συνέχεια εξετράπη της πορείας της

Νεκρός 22χρονος οδηγός μηχανής σε τροχαίο στην Αγία Παρασκευή
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Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, 7 Ιουνίου, στη συμβολή της λεωφόρου Μεσογείων με την Λαυρίου στην κατεύθυνση προς Μαραθώνα στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στη μία το μεσημέρι όταν μοτοσικλέτα που οδηγούσε ένας 22χρονος συγκρούστηκε πλάγια με ΙΧ που κινούνταν ομόρροπα και στη συνέχεια εξετράπη της πορείας της και ανετράπη στο πεζοδρόμιο.

Ο 22χρονος οδηγός της μηχανής τραυματίστηκε θανάσιμα ενώ ελαφρά η 23χρονη συνεπιβάτης.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η προανάκριση για τη διερεύνηση των ακριβών αιτίων του δυστυχήματος.
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