Τέσσερα χρόνια μετά την έναρξή τους, τα «Γαλανόλευκα Αστέρια by EKO» έχουν εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες αναπτυξιακές δράσεις του ελληνικού μπάσκετ, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι το μέλλον του αθλήματος χτίζεται από τις μικρές ηλικίες.
Νεκρός 22χρονος οδηγός μηχανής σε τροχαίο στην Αγία Παρασκευή
Νεκρός 22χρονος οδηγός μηχανής σε τροχαίο στην Αγία Παρασκευή
Tο τροχαίο σημειώθηκε περίπου στη μία το μεσημέρι όταν η μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με ΙΧ που κινούνταν στο ίδιο ρεύμα κυκλοφορίας και στη συνέχεια εξετράπη της πορείας της
Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, 7 Ιουνίου, στη συμβολή της λεωφόρου Μεσογείων με την Λαυρίου στην κατεύθυνση προς Μαραθώνα στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στη μία το μεσημέρι όταν μοτοσικλέτα που οδηγούσε ένας 22χρονος συγκρούστηκε πλάγια με ΙΧ που κινούνταν ομόρροπα και στη συνέχεια εξετράπη της πορείας της και ανετράπη στο πεζοδρόμιο.
Ο 22χρονος οδηγός της μηχανής τραυματίστηκε θανάσιμα ενώ ελαφρά η 23χρονη συνεπιβάτης.
Σε εξέλιξη βρίσκεται η προανάκριση για τη διερεύνηση των ακριβών αιτίων του δυστυχήματος.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στη μία το μεσημέρι όταν μοτοσικλέτα που οδηγούσε ένας 22χρονος συγκρούστηκε πλάγια με ΙΧ που κινούνταν ομόρροπα και στη συνέχεια εξετράπη της πορείας της και ανετράπη στο πεζοδρόμιο.
Ο 22χρονος οδηγός της μηχανής τραυματίστηκε θανάσιμα ενώ ελαφρά η 23χρονη συνεπιβάτης.
Σε εξέλιξη βρίσκεται η προανάκριση για τη διερεύνηση των ακριβών αιτίων του δυστυχήματος.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα