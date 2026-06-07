Νεκρός 22χρονος οδηγός μηχανής σε τροχαίο στην Αγία Παρασκευή

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, 7 Ιουνίου, στη συμβολή τηςμε τηνστην κατεύθυνση προςστην περιοχή τηςΕιδικότερα, σύμφωνα με την, το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στη μία το μεσημέρι όταν μοτοσικλέτα που οδηγούσε ένας 22χρονος συγκρούστηκε πλάγια με ΙΧ που κινούνταν ομόρροπα και στη συνέχεια εξετράπη της πορείας της και ανετράπη στο πεζοδρόμιο.Ο 22χρονος οδηγός της μηχανής τραυματίστηκε θανάσιμα ενώ ελαφρά η 23χρονη συνεπιβάτης.Σε εξέλιξη βρίσκεται η προανάκριση για τη διερεύνηση των ακριβών αιτίων του δυστυχήματος.