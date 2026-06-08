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Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε 15χρονη, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο ατύχημα Παράσυρση Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε 15χρονη, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Στον οδηγό του ΙΧ διενεργήθηκε αιμοληψία προκειμένου να διαπιστωθεί αν ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ

Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε 15χρονη, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Στράτος Λούβαρης
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, με μία 15χρονη να παρασύρεται από αυτοκίνητο στο 21ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Μηχανιώνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα έγιναν λίγο πριν τις 12 όταν η ανήλικη επιχείρησε να διασχίσει κάθετα το οδόστρωμα και ο παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο που οδηγούσε 38χρονος.

Η 15χρονη διακομίστηκε άμεσα στο εφημερεύον νοσοκομείο και ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Η ανήλικη νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, ενώ στον οδηγό διενεργήθηκε αιμοληψία προκειμένου να διαπιστωθεί αν ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ.
Στράτος Λούβαρης

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