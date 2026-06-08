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Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε 15χρονη, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε 15χρονη, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Στον οδηγό του ΙΧ διενεργήθηκε αιμοληψία προκειμένου να διαπιστωθεί αν ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, με μία 15χρονη να παρασύρεται από αυτοκίνητο στο 21ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Μηχανιώνας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα έγιναν λίγο πριν τις 12 όταν η ανήλικη επιχείρησε να διασχίσει κάθετα το οδόστρωμα και ο παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο που οδηγούσε 38χρονος.
Η 15χρονη διακομίστηκε άμεσα στο εφημερεύον νοσοκομείο και ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.
Η ανήλικη νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, ενώ στον οδηγό διενεργήθηκε αιμοληψία προκειμένου να διαπιστωθεί αν ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα έγιναν λίγο πριν τις 12 όταν η ανήλικη επιχείρησε να διασχίσει κάθετα το οδόστρωμα και ο παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο που οδηγούσε 38χρονος.
Η 15χρονη διακομίστηκε άμεσα στο εφημερεύον νοσοκομείο και ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.
Η ανήλικη νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, ενώ στον οδηγό διενεργήθηκε αιμοληψία προκειμένου να διαπιστωθεί αν ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ.
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