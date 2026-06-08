Λέκκας για τον νέο σεισμό των 4,3R στην Εύβοια: Θέλουμε τέτοιες δονήσεις

Επικαλούμενος τα ιστορικά δεδομένα και τα ρήγματα της περιοχής ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ είπε «θεωρώ ότι όλα θα πάνε καλά, είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο»