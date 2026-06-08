Λέκκας για τον νέο σεισμό των 4,3R στην Εύβοια: Θέλουμε τέτοιες δονήσεις
Λέκκας για τον νέο σεισμό των 4,3R στην Εύβοια: Θέλουμε τέτοιες δονήσεις
Επικαλούμενος τα ιστορικά δεδομένα και τα ρήγματα της περιοχής ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ είπε «θεωρώ ότι όλα θα πάνε καλά, είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο»
Ικανοποιημένος από την πορεία της μετασεισμικής ακολουθίας μετά τους τρεις σεισμούς με επίκεντρο τη βόρεια Εύβοια εμφανίστηκε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, κληθείς να σχολιάσει τον τελευταίο χρονικά σεισμό των 4,3 Ρίχτερ τα ξημερώματα σήμερα, Δευτέρα.
«Δεν με ανησύχησε, είμαστε σε καλό δρόμο. Θα ήθελα να κάνει τέτοιους σεισμούς να φανεί ότι εκτονώνεται. Πάντα κρατάμε μια επιφύλαξη» είπε στην ΕΡΤ ο κ. Λέκκας.
Όπως εξήγησε επικαλούμενος «τα ιστορικά δεδομένα και τα ρήγματα της περιοχής, θεωρώ ότι όλα θα πάνε καλά, είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Στην περιοχή έχουν γίνει πανομοιότυπες σεισμικές εξάρσεις το 2023 και το 2025».
Κατά τον κ. Λέκκα «δεν θα πάμε σε μεγάλα μεγέθη σεισμών, θα είμαστε σε αυτά τα επίπεδα. Την προηγούμενη φορά είχαμε δέκα μέρες σεισμική ακολουθία. Το 2023 ήταν πέντε μέρες. Έχουμε δρόμο ακόμη, αλλά οι δονήσεις θα είναι αυτού του μεγέθους».
Όσον αφορά, τέλος, τις ζημιές, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ έκανε λόγο για έως 15 σπίτια με σοβαρές καταστροφές σε χωριά της Εύβοιας, τα περισσότερα εκ των οποίων δεν κατοικούνταν.
«Δεν με ανησύχησε, είμαστε σε καλό δρόμο. Θα ήθελα να κάνει τέτοιους σεισμούς να φανεί ότι εκτονώνεται. Πάντα κρατάμε μια επιφύλαξη» είπε στην ΕΡΤ ο κ. Λέκκας.
Όπως εξήγησε επικαλούμενος «τα ιστορικά δεδομένα και τα ρήγματα της περιοχής, θεωρώ ότι όλα θα πάνε καλά, είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Στην περιοχή έχουν γίνει πανομοιότυπες σεισμικές εξάρσεις το 2023 και το 2025».
Κατά τον κ. Λέκκα «δεν θα πάμε σε μεγάλα μεγέθη σεισμών, θα είμαστε σε αυτά τα επίπεδα. Την προηγούμενη φορά είχαμε δέκα μέρες σεισμική ακολουθία. Το 2023 ήταν πέντε μέρες. Έχουμε δρόμο ακόμη, αλλά οι δονήσεις θα είναι αυτού του μεγέθους».
Όσον αφορά, τέλος, τις ζημιές, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ έκανε λόγο για έως 15 σπίτια με σοβαρές καταστροφές σε χωριά της Εύβοιας, τα περισσότερα εκ των οποίων δεν κατοικούνταν.
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