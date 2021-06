Κορωνοϊός: Συνεχίζεται η δωρεάν διάθεση self test από τα φαρμακεία, πλην Αχαΐας- Αττικής

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, τα μέλη του οποίου αποφάσισαν θετικά κατά πλειοψηφία, να αποδεχθούν την πρόταση του υπουργείου Υγείας για δωρεάν διάθεση τωνγια το επόμενο δίμηνο,σε όσους πολίτες είναι δικαιούχοι.Παράλληλα, η διανομή θα γίνεται εφάπαξ στην αρχή του μήνα με τέσσερα self test ανά ΑΜΚΑ.Υπενθυμίζεται ότι οι φαρμακευτικοί σύλλογοι σε πολλές περιφέρειες της χώρας, όπως η, ηκαι ηείχαν αρνηθεί να συνεχίσουν τη δωρεάν διάθεση των self test μετά την 19η Ιουνίου.Ενώ στητο ζήτημα επιλύθηκε και η διάθεση των self test συνεχίζεται κανονικά, στηνκαι τηνοι αντίστοιχοι σύλλογοι εμμένουν στις αρχικές τους θέσεις, με το υπουργείο Υγείας να συνεχίζει τη δωρεάν διάθεση μέσω των σούπερ-μάρκετ στην Αχαΐα. Οσυνεδριάζει αύριο Τετάρτη προκειμένου να εξετάσει την στάση του στο ζήτημα.Η απόφαση θα γνωστοποιηθεί αρμοδιως στο υπουργείο Υγείας.Στην επίσημη ενημέρωσή του, οανέφερε:«Με γνώμονα την εξυπηρέτηση του κοινού και με Κοινωνική Ευαισθησία το Δ.Σ. του Π.Φ.Σ. με ψήφους 11 υπερ , 3 κατά και 1 λευκό , αποφάσισε τη συνέχιση της δωρεάν διάθεσης των Self Tests από τα φαρμακεία για τους επόμενους δύο μήνες (7ο και 8ο ). «Το αίσθημα ευθύνης για την προσπάθεια ελέγχου της Πανδημίας και η Κοινωνική μας Ευαισθησία για την προστασία των πολιτών δεν μας επιτρέπουν άλλες σκέψεις. Ως Φαρμακοποιοί στεκόμαστε δίπλα στους πολίτες και στηρίζουμε την προστασία τους από τον Κορονοϊό», δήλωσε ο Πρόεδρος του Π.Φ.Σ. κ.».