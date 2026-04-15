ΡΑΑΕΥ: «Φίλτρο» για τα νέα τερματικά LNG – Πώς θα αξιολογηθούν τα νέα FSRU
Η περίπτωση της Motor Oil και η λύση διάσωσης του πλωτού τερματικού στους Αγίους Θεοδώρους - Eντατικές διαβουλεύσεις μεταξύ του ΔΕΣΦΑ και της ΡΑΑΕΥ
Λύση για να παραμείνει ενεργό το project της πλωτής μονάδας αποθήκευσης και επαναεριοποίησης LNG (FSRU) της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους αναζητείται το τελευταίο διάστημα, μέσα από εντατικές διαβουλεύσεις μεταξύ του ΔΕΣΦΑ και της ΡΑΑΕΥ.
Αφορμή για τις εξελίξεις αποτέλεσε η απόφαση του Διαχειριστή να απεντάξει από το δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης 2026–2035 τα έργα που απαιτούνται για τη σύνδεση του FSRU της Διώρυγα Gas με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, εξέλιξη που εμποδίζει την υλοποίηση της επένδυσης και έχει φέρει σε μετωπική σύγκρουση τις δύο πλευρές.
Στο πλαίσιο αυτό, πριν το Πάσχα πραγματοποιήθηκε σύσκεψη μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών, με στόχο να διερευνηθούν τα περιθώρια σύγκλισης. Παρά τις διαφοροποιήσεις ως προς τον τρόπο εφαρμογής του έργου και την ένταξη των σχεδιαζόμενων υποδομών στο αναπτυξιακό πρόγραμμα του Διαχειριστή, πληροφορίες αναφέρουν ότι δρομολογείται η νομική λύση που θα διατηρήσει ζωντανή την επένδυση της Motor Oil.
Σημειώνεται ότι ο ΔΕΣΦΑ έχει απεντάξει από το πρόγραμμα ανάπτυξης δύο κρίσιμα έργα: τον Μετρητικό και Ρυθμιστικό Σταθμό, που θα εξασφάλιζε τη σύνδεση της μονάδας με το εθνικό σύστημα καθώς και την ενίσχυση του αγωγού υψηλής πίεσης Πάτημα – Λιβαδειά, που θα αύξανε τη μεταφορική ικανότητα του έργου προς τη Στερεά και τη Βόρεια Ελλάδα.
