Δεύτερη σερί πτώση στο Χρηματιστήριο Αθηνών - «Βαρίδι» οι τράπεζες

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Οι πωλητές επικράτησαν για δεύτερη συνεχόμενη μέρα στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον τραπεζικό κλάδο να έχει το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για τη σημερινή υποχώρηση. Οέκλεισε στις παρυφές των 2.350 μονάδων, κρατώντας ωστόσο απόσταση ασφαλείας (-2,77%) από τη φετινή κορυφή των 2.407 μονάδων.Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (4/6) ο ΓΔ υποχώρησε κατά 12,26 μονάδες ή -0,52% και έκλεισε στις 2.340,49 μονάδες, που ήταν και το χαμηλό ημέρας. Το υψηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.365,50 μονάδες. Σε +10,36% ανέρχεται η απόδοση του ΧΑ εντός του 2026.Απώλειες -2% κατέγραψαν οι τραπεζικές μετοχές, οι οποίες δέχθηκαν πιέσεις στον απόηχο των αλλαγών στις ημερομηνίες για τα μερίσματα και τις επιστροφές κεφαλαίου, καθώς ο SSM δεν έχει δώσει τις τυπικές εγκρίσεις. Ισχυρή πτώση κατέγραψε και η ΑΒΑΞ μετά τα τριμηνιαία αποτελέσματα που ανακοίνωσε, όπου σημειώθηκε μείωση της κερδοφορίας σε ετήσια βάση. Ως «αντίβαρο» λειτούργησαν με τα κέρδη τους η Allwyn, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η Coca-Cola HBC.Το κλίμα στις αγορές παραμένει βαρύ. Η διάθεση των επενδυτών για ανάληψη ρίσκου είναι αισθητά περιορισμένη, ενώ το ΧΑ στερείται εγχώριων καταλυτών βραχυπρόθεσμα και κρατά στάση αναμονής για πιο ξεκάθαρα δείγματα γραφής από το γεωπολιτικό μέτωπο.Η ψυχολογία των επενδυτών δοκιμάζεται από δύο βασικά μέτωπα. Στη Μέση Ανατολή η νέα ανάφλεξη στις σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν κρατά τις αγορές σε «αναμμένα κάρβουνα». Την ίδια στιγμή, το πετρέλαιο προσεγγίζει εκ νέου τα 100 δολάρια το βαρέλι, την ώρα που Ουάσιγκτον και Τεχεράνη στέλνουν διφορούμενα μηνύματα για την πορεία των διπλωματικών επαφών. Στο μέτωπο της τεχνητής νοημοσύνης, το έντονα ανοδικό μομέντουμ που χαρακτήριζε τον κλάδο το τελευταίο διάστημα δείχνει σημάδια κόπωσης. Ως εκ τούτου, η εξελισσόμενη διόρθωση στον τεχνολογικό τομέα στερεί από τις αγορές έναν σημαντικό μοχλό ανάπτυξης.Ωστόσο, η εγχώρια αγορά διατηρεί τα δικά της αναχώματα. Οι τρέχουσες επιχειρηματικές εξελίξεις και τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη των ελληνικών εταιρειών συνεχίζουν να προσφέρουν επιλεκτικές αγοραστικές ευκαιρίες. Αυτά τα εσωτερικά στηρίγματα είναι που επιτρέπουν στον Γενικό Δείκτη να απορροφά μέρος των κραδασμών και να διατηρείται σε απόσταση βολής από το ψυχολογικό και τεχνικό όριο των 2.400 μονάδων.Τεχνικού και καθαρά διαδικαστικού χαρακτήρα αλλαγές καταγράφονται στα χρονοδιαγράμματα των χρηματικών διανομών των συστημικών τραπεζών, καθώς μετατίθενται οι ημερομηνίες αποκοπής για τη Eurobank, την Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Πειραιώς.Όπως ξεκαθαρίζουν οι διοικήσεις των τραπεζών, οι μεταβολές αυτές οφείλονται αποκλειστικά σε γραφειοκρατικούς λόγους και δεν σχετίζονται με το χρονοδιάγραμμα των επίσημων εγκρίσεων από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM).Η ημερομηνία αποκοπής για το μέρισμα της Eurobank ύψους €0,071 ανά μετοχή μετατίθεται για τις 10 Ιουνίου, αντί για τις 8 Ιουνίου που είχε οριστεί αρχικά. Η αποκοπή του μερίσματος της Εθνικής Τράπεζας ύψους €0,288 ανά μετοχή μεταφέρεται επίσης για τις 10 Ιουνίου, από τις 5 Ιουνίου προηγουμένως.Η πιο σημαντική χρονική μετάθεση αφορά την Τράπεζα Πειραιώς, καθώς η αποκοπή της επιστροφής κεφαλαίου ύψους €0,398 ανά μετοχή μετατίθεται για τις 3 Αυγούστου, έναντι της αρχικής ημερομηνίας στις 9 Ιουνίου. Η καθυστέρηση αυτή αντανακλά τα διαδικαστικά βήματα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση μιας επιστροφής κεφαλαίου -στα οποία περιλαμβάνεται και η σχετική έγκριση από το ΓΕΜΗ– και, όπως υπογραμμίζεται, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως ένδειξη καθυστέρησης της έγκρισης από τον SSM.Οι διοικήσεις των τραπεζών διευκρινίζουν ότι οι καθυστερήσεις είναι καθαρά διοικητικής φύσεως. Ο SSM έχει ήδη εγκρίνει τα υποβληθέντα επιχειρηματικά σχέδια (business plans) των τραπεζών, μέσα στα οποία περιλαμβάνονται αυτούσιες οι προτεινόμενες ανταμοιβές προς τους μετόχους. Σε κάθε περίπτωση, υπενθυμίζεται ότι όλες οι τελικές διανομές τελούν υπό την τυπική τελική έγκριση του Επόπτη.Τα οικονομικά αποτελέσματα α’ τριμήνου δημοσίευσαν η Allwyn και η ΑΒΑΞ πριν την έναρξη των σημερινών συναλλαγών. Τα καθαρά έσοδα της Allwyn ανήλθαν σε 1,204 δισ. ευρώ (αύξηση +21%) και το προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε στα 443 εκατ. ευρώ (αύξηση +24%). Παράλληλα, η ΑΒΑΞ ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 10,6 εκατ. ευρώ (μείωση -11,2%) και κύκλο εργασιών 208,4 εκατ. ευρώ (αύξηση +17,3%).