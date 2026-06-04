Δεύτερη σερί πτώση στο Χρηματιστήριο Αθηνών - «Βαρίδι» οι τράπεζες
Δεύτερη σερί πτώση στο Χρηματιστήριο Αθηνών - «Βαρίδι» οι τράπεζες
Ισχυρές απώλειες για τις τραπεζικές μετοχές μετά τις αλλαγές στις ημερομηνίες για τα μερίσματα - Ανάχωμα έστησαν με τα κέρδη τους η Allwyn, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η Coca-Cola HBC
Οι πωλητές επικράτησαν για δεύτερη συνεχόμενη μέρα στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον τραπεζικό κλάδο να έχει το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για τη σημερινή υποχώρηση. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις παρυφές των 2.350 μονάδων, κρατώντας ωστόσο απόσταση ασφαλείας (-2,77%) από τη φετινή κορυφή των 2.407 μονάδων.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (4/6) ο ΓΔ υποχώρησε κατά 12,26 μονάδες ή -0,52% και έκλεισε στις 2.340,49 μονάδες, που ήταν και το χαμηλό ημέρας. Το υψηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.365,50 μονάδες. Σε +10,36% ανέρχεται η απόδοση του ΧΑ εντός του 2026.
Απώλειες -2% κατέγραψαν οι τραπεζικές μετοχές, οι οποίες δέχθηκαν πιέσεις στον απόηχο των αλλαγών στις ημερομηνίες για τα μερίσματα και τις επιστροφές κεφαλαίου, καθώς ο SSM δεν έχει δώσει τις τυπικές εγκρίσεις. Ισχυρή πτώση κατέγραψε και η ΑΒΑΞ μετά τα τριμηνιαία αποτελέσματα που ανακοίνωσε, όπου σημειώθηκε μείωση της κερδοφορίας σε ετήσια βάση. Ως «αντίβαρο» λειτούργησαν με τα κέρδη τους η Allwyn, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η Coca-Cola HBC.
Περιορισμένη διάθεση για ανάληψη ρίσκου – Τα εσωτερικά αναχώματα
Το κλίμα στις αγορές παραμένει βαρύ. Η διάθεση των επενδυτών για ανάληψη ρίσκου είναι αισθητά περιορισμένη, ενώ το ΧΑ στερείται εγχώριων καταλυτών βραχυπρόθεσμα και κρατά στάση αναμονής για πιο ξεκάθαρα δείγματα γραφής από το γεωπολιτικό μέτωπο.
Η ψυχολογία των επενδυτών δοκιμάζεται από δύο βασικά μέτωπα. Στη Μέση Ανατολή η νέα ανάφλεξη στις σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν κρατά τις αγορές σε «αναμμένα κάρβουνα». Την ίδια στιγμή, το πετρέλαιο προσεγγίζει εκ νέου τα 100 δολάρια το βαρέλι, την ώρα που Ουάσιγκτον και Τεχεράνη στέλνουν διφορούμενα μηνύματα για την πορεία των διπλωματικών επαφών. Στο μέτωπο της τεχνητής νοημοσύνης, το έντονα ανοδικό μομέντουμ που χαρακτήριζε τον κλάδο το τελευταίο διάστημα δείχνει σημάδια κόπωσης. Ως εκ τούτου, η εξελισσόμενη διόρθωση στον τεχνολογικό τομέα στερεί από τις αγορές έναν σημαντικό μοχλό ανάπτυξης.
Ωστόσο, η εγχώρια αγορά διατηρεί τα δικά της αναχώματα. Οι τρέχουσες επιχειρηματικές εξελίξεις και τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη των ελληνικών εταιρειών συνεχίζουν να προσφέρουν επιλεκτικές αγοραστικές ευκαιρίες. Αυτά τα εσωτερικά στηρίγματα είναι που επιτρέπουν στον Γενικό Δείκτη να απορροφά μέρος των κραδασμών και να διατηρείται σε απόσταση βολής από το ψυχολογικό και τεχνικό όριο των 2.400 μονάδων.
Τράπεζες: Αλλαγές στις ημερομηνίες για μερίσματα και επιστροφές κεφαλαίου
Τεχνικού και καθαρά διαδικαστικού χαρακτήρα αλλαγές καταγράφονται στα χρονοδιαγράμματα των χρηματικών διανομών των συστημικών τραπεζών, καθώς μετατίθενται οι ημερομηνίες αποκοπής για τη Eurobank, την Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Πειραιώς.
Όπως ξεκαθαρίζουν οι διοικήσεις των τραπεζών, οι μεταβολές αυτές οφείλονται αποκλειστικά σε γραφειοκρατικούς λόγους και δεν σχετίζονται με το χρονοδιάγραμμα των επίσημων εγκρίσεων από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM).
Η ημερομηνία αποκοπής για το μέρισμα της Eurobank ύψους €0,071 ανά μετοχή μετατίθεται για τις 10 Ιουνίου, αντί για τις 8 Ιουνίου που είχε οριστεί αρχικά. Η αποκοπή του μερίσματος της Εθνικής Τράπεζας ύψους €0,288 ανά μετοχή μεταφέρεται επίσης για τις 10 Ιουνίου, από τις 5 Ιουνίου προηγουμένως.
Η πιο σημαντική χρονική μετάθεση αφορά την Τράπεζα Πειραιώς, καθώς η αποκοπή της επιστροφής κεφαλαίου ύψους €0,398 ανά μετοχή μετατίθεται για τις 3 Αυγούστου, έναντι της αρχικής ημερομηνίας στις 9 Ιουνίου. Η καθυστέρηση αυτή αντανακλά τα διαδικαστικά βήματα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση μιας επιστροφής κεφαλαίου -στα οποία περιλαμβάνεται και η σχετική έγκριση από το ΓΕΜΗ– και, όπως υπογραμμίζεται, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως ένδειξη καθυστέρησης της έγκρισης από τον SSM.
Οι διοικήσεις των τραπεζών διευκρινίζουν ότι οι καθυστερήσεις είναι καθαρά διοικητικής φύσεως. Ο SSM έχει ήδη εγκρίνει τα υποβληθέντα επιχειρηματικά σχέδια (business plans) των τραπεζών, μέσα στα οποία περιλαμβάνονται αυτούσιες οι προτεινόμενες ανταμοιβές προς τους μετόχους. Σε κάθε περίπτωση, υπενθυμίζεται ότι όλες οι τελικές διανομές τελούν υπό την τυπική τελική έγκριση του Επόπτη.
Γεμάτη ατζέντα μέχρι το τέλος της εβδομάδας
Τα οικονομικά αποτελέσματα α’ τριμήνου δημοσίευσαν η Allwyn και η ΑΒΑΞ πριν την έναρξη των σημερινών συναλλαγών. Τα καθαρά έσοδα της Allwyn ανήλθαν σε 1,204 δισ. ευρώ (αύξηση +21%) και το προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε στα 443 εκατ. ευρώ (αύξηση +24%). Παράλληλα, η ΑΒΑΞ ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 10,6 εκατ. ευρώ (μείωση -11,2%) και κύκλο εργασιών 208,4 εκατ. ευρώ (αύξηση +17,3%).
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (4/6) ο ΓΔ υποχώρησε κατά 12,26 μονάδες ή -0,52% και έκλεισε στις 2.340,49 μονάδες, που ήταν και το χαμηλό ημέρας. Το υψηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.365,50 μονάδες. Σε +10,36% ανέρχεται η απόδοση του ΧΑ εντός του 2026.
Απώλειες -2% κατέγραψαν οι τραπεζικές μετοχές, οι οποίες δέχθηκαν πιέσεις στον απόηχο των αλλαγών στις ημερομηνίες για τα μερίσματα και τις επιστροφές κεφαλαίου, καθώς ο SSM δεν έχει δώσει τις τυπικές εγκρίσεις. Ισχυρή πτώση κατέγραψε και η ΑΒΑΞ μετά τα τριμηνιαία αποτελέσματα που ανακοίνωσε, όπου σημειώθηκε μείωση της κερδοφορίας σε ετήσια βάση. Ως «αντίβαρο» λειτούργησαν με τα κέρδη τους η Allwyn, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η Coca-Cola HBC.
Περιορισμένη διάθεση για ανάληψη ρίσκου – Τα εσωτερικά αναχώματα
Το κλίμα στις αγορές παραμένει βαρύ. Η διάθεση των επενδυτών για ανάληψη ρίσκου είναι αισθητά περιορισμένη, ενώ το ΧΑ στερείται εγχώριων καταλυτών βραχυπρόθεσμα και κρατά στάση αναμονής για πιο ξεκάθαρα δείγματα γραφής από το γεωπολιτικό μέτωπο.
Η ψυχολογία των επενδυτών δοκιμάζεται από δύο βασικά μέτωπα. Στη Μέση Ανατολή η νέα ανάφλεξη στις σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν κρατά τις αγορές σε «αναμμένα κάρβουνα». Την ίδια στιγμή, το πετρέλαιο προσεγγίζει εκ νέου τα 100 δολάρια το βαρέλι, την ώρα που Ουάσιγκτον και Τεχεράνη στέλνουν διφορούμενα μηνύματα για την πορεία των διπλωματικών επαφών. Στο μέτωπο της τεχνητής νοημοσύνης, το έντονα ανοδικό μομέντουμ που χαρακτήριζε τον κλάδο το τελευταίο διάστημα δείχνει σημάδια κόπωσης. Ως εκ τούτου, η εξελισσόμενη διόρθωση στον τεχνολογικό τομέα στερεί από τις αγορές έναν σημαντικό μοχλό ανάπτυξης.
Ωστόσο, η εγχώρια αγορά διατηρεί τα δικά της αναχώματα. Οι τρέχουσες επιχειρηματικές εξελίξεις και τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη των ελληνικών εταιρειών συνεχίζουν να προσφέρουν επιλεκτικές αγοραστικές ευκαιρίες. Αυτά τα εσωτερικά στηρίγματα είναι που επιτρέπουν στον Γενικό Δείκτη να απορροφά μέρος των κραδασμών και να διατηρείται σε απόσταση βολής από το ψυχολογικό και τεχνικό όριο των 2.400 μονάδων.
Τράπεζες: Αλλαγές στις ημερομηνίες για μερίσματα και επιστροφές κεφαλαίου
Τεχνικού και καθαρά διαδικαστικού χαρακτήρα αλλαγές καταγράφονται στα χρονοδιαγράμματα των χρηματικών διανομών των συστημικών τραπεζών, καθώς μετατίθενται οι ημερομηνίες αποκοπής για τη Eurobank, την Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Πειραιώς.
Όπως ξεκαθαρίζουν οι διοικήσεις των τραπεζών, οι μεταβολές αυτές οφείλονται αποκλειστικά σε γραφειοκρατικούς λόγους και δεν σχετίζονται με το χρονοδιάγραμμα των επίσημων εγκρίσεων από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM).
Η ημερομηνία αποκοπής για το μέρισμα της Eurobank ύψους €0,071 ανά μετοχή μετατίθεται για τις 10 Ιουνίου, αντί για τις 8 Ιουνίου που είχε οριστεί αρχικά. Η αποκοπή του μερίσματος της Εθνικής Τράπεζας ύψους €0,288 ανά μετοχή μεταφέρεται επίσης για τις 10 Ιουνίου, από τις 5 Ιουνίου προηγουμένως.
Η πιο σημαντική χρονική μετάθεση αφορά την Τράπεζα Πειραιώς, καθώς η αποκοπή της επιστροφής κεφαλαίου ύψους €0,398 ανά μετοχή μετατίθεται για τις 3 Αυγούστου, έναντι της αρχικής ημερομηνίας στις 9 Ιουνίου. Η καθυστέρηση αυτή αντανακλά τα διαδικαστικά βήματα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση μιας επιστροφής κεφαλαίου -στα οποία περιλαμβάνεται και η σχετική έγκριση από το ΓΕΜΗ– και, όπως υπογραμμίζεται, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως ένδειξη καθυστέρησης της έγκρισης από τον SSM.
Οι διοικήσεις των τραπεζών διευκρινίζουν ότι οι καθυστερήσεις είναι καθαρά διοικητικής φύσεως. Ο SSM έχει ήδη εγκρίνει τα υποβληθέντα επιχειρηματικά σχέδια (business plans) των τραπεζών, μέσα στα οποία περιλαμβάνονται αυτούσιες οι προτεινόμενες ανταμοιβές προς τους μετόχους. Σε κάθε περίπτωση, υπενθυμίζεται ότι όλες οι τελικές διανομές τελούν υπό την τυπική τελική έγκριση του Επόπτη.
Γεμάτη ατζέντα μέχρι το τέλος της εβδομάδας
Τα οικονομικά αποτελέσματα α’ τριμήνου δημοσίευσαν η Allwyn και η ΑΒΑΞ πριν την έναρξη των σημερινών συναλλαγών. Τα καθαρά έσοδα της Allwyn ανήλθαν σε 1,204 δισ. ευρώ (αύξηση +21%) και το προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε στα 443 εκατ. ευρώ (αύξηση +24%). Παράλληλα, η ΑΒΑΞ ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 10,6 εκατ. ευρώ (μείωση -11,2%) και κύκλο εργασιών 208,4 εκατ. ευρώ (αύξηση +17,3%).
Η Ideal Holdings πραγματοποίησε σήμερα την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της, οι οποίοι ψήφισαν επί της πρότασης για επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,7 ευρώ ανά μετοχή, με ημερομηνία αποκοπής την 24η Ιουλίου. Μεταξύ των άλλων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνονται η διεύρυνση της επιτρεπόμενης χρήσης των εσόδων από την αύξηση κεφαλαίου, καθώς και η θέσπιση προγράμματος διάθεσης ιδίων μετοχών. Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της Ideal Λάμπρος Παπακωνσταντίνου έκανε γνωστό ότι η εισαγωγή των Attica Stores στο Χρηματιστήριο Αθηνών μπαίνει στην τελική ευθεία, με τη δημόσια προσφορά να προγραμματίζεται για το διάστημα 24-26 Ιουνίου.
Η Πλαστικά Κρήτης διαπραγματευόταν σήμερα χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα ύψους 0,55 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό 0,5225 ευρώ ανά μετοχή) από τα κέρδη της περσινής χρήσης. Το συνολικό ποσό του μερίσματος υπολογίζεται σε 15,05 εκατ. ευρώ. Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Πέμπτη 11 Ιουνίου.
Την Παρασκευή θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των 2,03 εκατ. νέων μετοχών της CrediaBank, σε συνέχεια αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου λόγω κεφαλαιοποίησης αποθεματικού, στο πλαίσιο θέσπισης προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών. Την ίδια μέρα (5/6) θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των 1,73 εκατ. νέων μετοχών της Lavipharm, σε συνέχεια αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan).
Δύο ταχύτητες στη Wall Street – Ανοδικά οι ευρωαγορές
Μεικτή εικόνα παρουσιάζουν οι βασικοί δείκτες της Wall Street, καθώς η κλιμάκωση της γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή έβαλε απότομο «φρένο» στο πολυήμερο ανοδικό σερί της αγοράς. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq σημειώνει πτώση -0,7% υπό το βάρος της «βουτιάς» που καταγράφει η μετοχή της Broadcom. Στον αντίποδα, ο Dow Jones κερδίζει +1,4% με ώθηση από την υπεραπόδοση της UnitedHealth και της Walmart.
Ανοδικά κινούνται τα περισσότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται κατά +0,5%, ο γαλλικός CAC 40 σημειώνει άνοδο +1%, ο γερμανικός DAX κερδίζει +0,7% και ο βρετανικός FTSE 100 +0,2%. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB ενισχύεται κατά +0,2% και ο ισπανικός IBEX 35 κατά +0,6%.
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Η Πλαστικά Κρήτης διαπραγματευόταν σήμερα χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα ύψους 0,55 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό 0,5225 ευρώ ανά μετοχή) από τα κέρδη της περσινής χρήσης. Το συνολικό ποσό του μερίσματος υπολογίζεται σε 15,05 εκατ. ευρώ. Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Πέμπτη 11 Ιουνίου.
Την Παρασκευή θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των 2,03 εκατ. νέων μετοχών της CrediaBank, σε συνέχεια αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου λόγω κεφαλαιοποίησης αποθεματικού, στο πλαίσιο θέσπισης προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών. Την ίδια μέρα (5/6) θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των 1,73 εκατ. νέων μετοχών της Lavipharm, σε συνέχεια αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan).
Δύο ταχύτητες στη Wall Street – Ανοδικά οι ευρωαγορές
Μεικτή εικόνα παρουσιάζουν οι βασικοί δείκτες της Wall Street, καθώς η κλιμάκωση της γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή έβαλε απότομο «φρένο» στο πολυήμερο ανοδικό σερί της αγοράς. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq σημειώνει πτώση -0,7% υπό το βάρος της «βουτιάς» που καταγράφει η μετοχή της Broadcom. Στον αντίποδα, ο Dow Jones κερδίζει +1,4% με ώθηση από την υπεραπόδοση της UnitedHealth και της Walmart.
Ανοδικά κινούνται τα περισσότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται κατά +0,5%, ο γαλλικός CAC 40 σημειώνει άνοδο +1%, ο γερμανικός DAX κερδίζει +0,7% και ο βρετανικός FTSE 100 +0,2%. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB ενισχύεται κατά +0,2% και ο ισπανικός IBEX 35 κατά +0,6%.
Διαβάστε περισσότερα οικονομικά νέα στο Newmoney.gr
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