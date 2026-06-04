Ideal: Στις 24-26 Ιουνίου η IPO των Attica, το στοίχημα των υπεραξιών και η αναζήτηση του επόμενου deal

Ο Λάμπρος Παπακωνσταντίνου βλέπει περιθώριο για σημαντικές υπεραξίες από την εισαγωγή των Attica στο Χρηματιστήριο, ενώ η Ideal συνεχίζει να αναζητά το επόμενο deal χωρίς εκπτώσεις στα κριτήρια απόδοσης