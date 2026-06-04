Ideal: Στις 24-26 Ιουνίου η IPO των Attica, το στοίχημα των υπεραξιών και η αναζήτηση του επόμενου deal
Ideal: Στις 24-26 Ιουνίου η IPO των Attica, το στοίχημα των υπεραξιών και η αναζήτηση του επόμενου deal
Ο Λάμπρος Παπακωνσταντίνου βλέπει περιθώριο για σημαντικές υπεραξίες από την εισαγωγή των Attica στο Χρηματιστήριο, ενώ η Ideal συνεχίζει να αναζητά το επόμενο deal χωρίς εκπτώσεις στα κριτήρια απόδοσης
Στην τελική ευθεία μπαίνει η εισαγωγή των Attica Stores στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τη δημόσια προσφορά να προγραμματίζεται για το διάστημα 24-26 Ιουνίου και τη διοίκηση της Ideal Holdings να εμφανίζεται αισιόδοξη τόσο για τις προοπτικές της επένδυσης όσο και για τις υπεραξίες που μπορεί να δημιουργήσει τα επόμενα χρόνια.
Μιλώντας στο περιθώριο της ετήσιας γενικής συνέλευσης, ο πρόεδρος της Ideal Holdings Λάμπρος Παπακωνσταντίνου εκτίμησε ότι ο όμιλος μπορεί να αποκομίσει ακόμη και διπλάσια αξία από τα περίπου 100 εκατ. ευρώ που επένδυσε για την εξαγορά των Attica. «Με λίγη καλή τύχη θα βγάλουμε δύο φορές τα χρήματά μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η εκτίμηση αυτή αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον αν ληφθεί υπόψη ότι η Ideal έχει ήδη ανακτήσει περίπου 44 εκατ. ευρώ από την επένδυσή της μέσω μερισμάτων, ενώ σχεδιάζει να διαθέσει έως και το 30% της εταιρείας στο επενδυτικό κοινό κατά την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο.
Η εισαγωγή δεν θα συνοδευτεί από αύξηση κεφαλαίου αλλά από διάθεση υφιστάμενων μετοχών, καθώς η Attica διαθέτει την απαραίτητη ρευστότητα για να χρηματοδοτήσει το επενδυτικό της πρόγραμμα. Πρόκειται ουσιαστικά για μια μερική ρευστοποίηση της επένδυσης της Ideal, η οποία ωστόσο δεν αντιμετωπίζει την εισαγωγή ως έξοδο από την εταιρεία αλλά ως το επόμενο στάδιο ανάπτυξής της, διατηρώντας ισχυρή συμμετοχή ώστε να καρπωθεί τις υπεραξίες της επόμενης φάσης.
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Μιλώντας στο περιθώριο της ετήσιας γενικής συνέλευσης, ο πρόεδρος της Ideal Holdings Λάμπρος Παπακωνσταντίνου εκτίμησε ότι ο όμιλος μπορεί να αποκομίσει ακόμη και διπλάσια αξία από τα περίπου 100 εκατ. ευρώ που επένδυσε για την εξαγορά των Attica. «Με λίγη καλή τύχη θα βγάλουμε δύο φορές τα χρήματά μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η εκτίμηση αυτή αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον αν ληφθεί υπόψη ότι η Ideal έχει ήδη ανακτήσει περίπου 44 εκατ. ευρώ από την επένδυσή της μέσω μερισμάτων, ενώ σχεδιάζει να διαθέσει έως και το 30% της εταιρείας στο επενδυτικό κοινό κατά την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο.
Η εισαγωγή δεν θα συνοδευτεί από αύξηση κεφαλαίου αλλά από διάθεση υφιστάμενων μετοχών, καθώς η Attica διαθέτει την απαραίτητη ρευστότητα για να χρηματοδοτήσει το επενδυτικό της πρόγραμμα. Πρόκειται ουσιαστικά για μια μερική ρευστοποίηση της επένδυσης της Ideal, η οποία ωστόσο δεν αντιμετωπίζει την εισαγωγή ως έξοδο από την εταιρεία αλλά ως το επόμενο στάδιο ανάπτυξής της, διατηρώντας ισχυρή συμμετοχή ώστε να καρπωθεί τις υπεραξίες της επόμενης φάσης.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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