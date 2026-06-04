Θεοδωρικάκος: Το πλαφόν στο κέρδος προστατεύει τους καταναλωτές αυτήν την περίοδο

Ο υπουργός Ανάπτυξης υποστήριξε ότι οι ανατιμήσεις στα προϊόντα που καλύπτει το μέτρο έχουν μειωθεί δραστικά, προανήγγειλε τη νέα εφαρμογή «PosoKanei» και τόνισε ότι το πλαφόν δεν αποτελεί μόνιμη πολιτική