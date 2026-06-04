Κοινωνικός Τουρισμός: Έως σήμερα οι ενστάσεις για τα προσωρινά αποτελέσματα των συνταξιούχων
Κοινωνικός Τουρισμός: Έως σήμερα οι ενστάσεις για τα προσωρινά αποτελέσματα των συνταξιούχων
Το πρόγραμμα αφορά συνολικά 25.000 επιταγές κοινωνικού τουρισμού
Ανακοινώθηκαν την Τρίτη από τη ΔΥΠΑ τα προσωρινά αποτελέσματα για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού συνταξιούχων ελεύθερων επαγγελματιών (τ. ΟΑΕΕ), για την περίοδο 2026–2027 (δείτε, εδώ).
Το πρόγραμμα αφορά συνολικά 25.000 επιταγές κοινωνικού τουρισμού, ενώ ο συνολικός του προϋπολογισμός ανέρχεται σε 3 εκατ. ευρώ. Η διάρκεια του προγράμματος θα είναι 13 μήνες, με την έναρξή του να τοποθετείται αμέσως μετά την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων.
Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω gov.gr, στη διαδρομή: Αρχική → Εργασία και Ασφάλιση → Αποζημιώσεις και Παροχές → Προγράμματα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους e-ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ)
Η ΔΥΠΑ επισημαίνει ότι όσοι καταθέσουν ένσταση θα πρέπει:
-να εξηγούν σαφώς τον λόγο της ένστασης,
-να συνδέουν το αίτημά τους με τον λόγο απόρριψης ή τη μοριοδότηση,
-και να επισυνάπτουν σαρωμένα δικαιολογητικά, τα οποία να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς τους.
Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν θα εξετάζονται.
Το πρόγραμμα αφορά συνολικά 25.000 επιταγές κοινωνικού τουρισμού, ενώ ο συνολικός του προϋπολογισμός ανέρχεται σε 3 εκατ. ευρώ. Η διάρκεια του προγράμματος θα είναι 13 μήνες, με την έναρξή του να τοποθετείται αμέσως μετά την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων.
Έως σήμερα 4/6 οι ενστάσειςΌσοι υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση και επιθυμούν να αμφισβητήσουν το αποτέλεσμα, έχουν δικαίωμα να καταθέσουν μία και μοναδική ένσταση. Η διαδικασία είναι ανοιχτή από χθες και θα δέχεται ενστάσεις έως σήμερα Πέμπτη 4 Ιουνίου στις 23:59.
Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω gov.gr, στη διαδρομή: Αρχική → Εργασία και Ασφάλιση → Αποζημιώσεις και Παροχές → Προγράμματα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους e-ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ)
Η ΔΥΠΑ επισημαίνει ότι όσοι καταθέσουν ένσταση θα πρέπει:
-να εξηγούν σαφώς τον λόγο της ένστασης,
-να συνδέουν το αίτημά τους με τον λόγο απόρριψης ή τη μοριοδότηση,
-και να επισυνάπτουν σαρωμένα δικαιολογητικά, τα οποία να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς τους.
Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν θα εξετάζονται.
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