Bank of America για Ελλάδα: Στην πρώτη τριάδα των αγορών της Ευρώπης με ισχυρά μερίσματα
Bank of America για Ελλάδα: Στην πρώτη τριάδα των αγορών της Ευρώπης με ισχυρά μερίσματα
Η έκθεση της Bank of America δείχνει ότι η ελληνική αγορά έχει κερδίσει θέση στα χαρτοφυλάκια - Ξεχωριστή αναφορά στη ΔΕΗ, η οποία εντάσσεται στις 20 κορυφαίες μετοχές της ποσοτικής κατάταξης της BofA για την περιοχή EEMEA
Η Ελλάδα ανεβαίνει στην πρώτη τριάδα των προτιμήσεων της Bank of America για τις αγορές της EEMEA, πίσω μόνο από τη Νότια Αφρική και την Τουρκία, σύμφωνα με την έκθεση The EEMEA Equity Strategist. Η αμερικανική τράπεζα διατηρεί εποικοδομητική στάση για τις μετοχές της περιοχής, αλλά προειδοποιεί ότι οι επενδυτές πρέπει να αποφεύγουν τόσο την υπερβολική αισιοδοξία όσο και την υπερβολική απαισιοδοξία, καθώς οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι και οι υψηλές τιμές ενέργειας παραμένουν στο προσκήνιο.
Η BofA σημειώνει ότι οι καθυστερήσεις στην αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων και οι αυξημένες τιμές ενέργειας έχουν οδηγήσει σε ήπιες αλλά σταθερές εκροές από σχεδόν όλες τις αγορές της EEMEA τον Μάιο. Παρ’ όλα αυτά, η τράπεζα διατηρεί θετική άποψη για τις μετοχές των αναδυόμενων αγορών, θεωρώντας ότι η εκτίμηση για ισοτιμία ευρώ/δολαρίου στο 1,20 έως το τέλος του έτους εξακολουθεί να αποτελεί βασικό διαρθρωτικό στήριγμα.
Για την Ελλάδα, το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι περνά στην τρίτη θέση της ποσοτικής κατάταξης της BofA, αντικαθιστώντας την Αίγυπτο. Στην κορυφή παραμένει η Νότια Αφρική με βαθμολογία 79 μονάδες, ακολουθεί η Τουρκία με 68 μονάδες και η Ελλάδα με 60 μονάδες. Ακολουθούν η Πολωνία με 57 μονάδες, η Αίγυπτος με 56 μονάδες και η Ουγγαρία με 54 μονάδες. Η κατάταξη βασίζεται σε έξι παράγοντες, τις τρέχουσες αποτιμήσεις, τις αποτιμήσεις σε σχέση με την ιστορία, την αύξηση κερδών, τη δυναμική τιμής προς κέρδη, τα μερίσματα και το περιθώριο βελτίωσης της θέσης των διεθνών funds.
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Η BofA σημειώνει ότι οι καθυστερήσεις στην αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων και οι αυξημένες τιμές ενέργειας έχουν οδηγήσει σε ήπιες αλλά σταθερές εκροές από σχεδόν όλες τις αγορές της EEMEA τον Μάιο. Παρ’ όλα αυτά, η τράπεζα διατηρεί θετική άποψη για τις μετοχές των αναδυόμενων αγορών, θεωρώντας ότι η εκτίμηση για ισοτιμία ευρώ/δολαρίου στο 1,20 έως το τέλος του έτους εξακολουθεί να αποτελεί βασικό διαρθρωτικό στήριγμα.
Για την Ελλάδα, το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι περνά στην τρίτη θέση της ποσοτικής κατάταξης της BofA, αντικαθιστώντας την Αίγυπτο. Στην κορυφή παραμένει η Νότια Αφρική με βαθμολογία 79 μονάδες, ακολουθεί η Τουρκία με 68 μονάδες και η Ελλάδα με 60 μονάδες. Ακολουθούν η Πολωνία με 57 μονάδες, η Αίγυπτος με 56 μονάδες και η Ουγγαρία με 54 μονάδες. Η κατάταξη βασίζεται σε έξι παράγοντες, τις τρέχουσες αποτιμήσεις, τις αποτιμήσεις σε σχέση με την ιστορία, την αύξηση κερδών, τη δυναμική τιμής προς κέρδη, τα μερίσματα και το περιθώριο βελτίωσης της θέσης των διεθνών funds.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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