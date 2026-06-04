Bank of America για Ελλάδα: Στην πρώτη τριάδα των αγορών της Ευρώπης με ισχυρά μερίσματα

Η έκθεση της Bank of America δείχνει ότι η ελληνική αγορά έχει κερδίσει θέση στα χαρτοφυλάκια - Ξεχωριστή αναφορά στη ΔΕΗ, η οποία εντάσσεται στις 20 κορυφαίες μετοχές της ποσοτικής κατάταξης της BofA για την περιοχή EEMEA