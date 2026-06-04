Ryanair ξανά κατά Fraport Greece: Αυτή τη φορά για το αεροδρόμιο της Καλαμάτας
Ryanair ξανά κατά Fraport Greece: Αυτή τη φορά για το αεροδρόμιο της Καλαμάτας
Η εταιρεία εκτιμά ότι η σχεδιαζόμενη αύξηση των τελών στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας, θα καταστήσει τον προορισμό λιγότερο ανταγωνιστικό - Η αύξηση των τελών κατά τις πληροφορίες είναι αυτή που προβλέπεται στη σύμβαση παραχώρησης η οποία πρόκειται να υπογραφεί μέσα στον Ιούνιο με το ελληνικό Δημόσιο
Πριν ακόμη υπογραφεί η σύμβαση παραχώρησης του αεροδρομίου Καλαμάτας στο επενδυτικό σχήμα των Fraport Greece- Κοπελούζου- Κωνσταντακόπουλου η Ryanair περνά ξανά στην επίθεση.
Η αεροπορική χαμηλού κόστους, μετά τις… θορυβώδεις ανακοινώσεις πριν από λίγο καιρό για το κλείσιμο της βάσης στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» από το ερχόμενο φθινόπωρο επικαλούμενη υψηλά τέλη από τη διαχειρίστρια του αεροδρομίου Fraport Greece, τώρα καταγγέλλει υπέρογκες αυξήσεις τελών στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας εν όψει της παραχώρησης. Όπως επισημαίνει σε σχετική ανακοίνωσή της «επικρίνει το πλάνο της Fraport Greece να αυξήσει τα τέλη του αεροδρομίου της Καλαμάτας κατά τέσσερις φορές, μετά την ανάληψη της διαχείρισής του εντός του έτους», όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά επαναλαμβάνοντας τα περί «μονοπωλίου» της διαχειρίστριας. Η αύξηση των τελών κατά τις πληροφορίες είναι αυτή που προβλέπεται στη σύμβαση παραχώρησης η οποία πρόκειται να υπογραφεί μέσα στον Ιούνιο με το ελληνικό Δημόσιο.
Σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία, η Fraport Greece έχει ήδη προχωρήσει σε συνολικές αυξήσεις τελών κατά 66% σε άλλα αεροδρόμια που διαχειρίζεται ανά την Ελλάδα από την περίοδο μετά την πανδημία μέχρι σήμερα, ενώ δεν μετακύλισε στους επιβάτες τη μείωση κατά 75% του Τέλους Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αεροδρομίων που αποφάσισε η ελληνική κυβέρνηση. Ως αποτέλεσμα, η Ryanair υποστηρίζει ότι αναγκάστηκε να κλείσει τη βάση των τριών αεροσκαφών της στη Θεσσαλονίκη και να διακόψει τις χειμερινές πτήσεις του 2026 στα Χανιά και το Ηράκλειο.
Η εταιρεία εκτιμά ότι η σχεδιαζόμενη αύξηση των τελών στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας κατά 390%, σύμφωνα με την ίδια, θα καταστήσει τον προορισμό λιγότερο ανταγωνιστικό, οδηγώντας αναπόφευκτα σε μείωση της επιβατικής κίνησης και ενισχύοντας το πρόβλημα της εποχικότητας στον ελληνικό τουρισμό. Ωστόσο οι πληροφορίες αναφέρουν, ότι η εν λόγω αύξηση εντάσσεται στο πλαίσιο της παραχώρησης το οποίο είναι αυστηρό και προβλέπεται στη σύμβαση που δεσμεύει το ελληνικό Δημόσιο και τον παραχωρησιούχο. Αντίστοιχα είχε συμβεί και με τις αυξήσεις των 14 περιφερειακών αεροδρομίων σε συνέχεια της σύμβασης παραχώρησης με τη Fraport Greece το 2016.
Παράλληλα, η Ryanair καλεί την ελληνική κυβέρνηση, η οποία αναμένεται να αποκομίσει σημαντικά έσοδα από τη συμφωνία παραχώρησης, να εξηγήσει γιατί επιτρέπει, όπως αναφέρει, συμβάσεις που πλήττουν την ανταγωνιστικότητα της χώρας προς όφελος του διαχειριστή αεροδρομίων.
Ο εμπορικός διευθυντής της Ryanair, Τζέισον ΜακΓκίνες, δήλωσε ότι «είναι αδιανόητο η Fraport Greece να σχεδιάζει τον τετραπλασιασμό των τελών στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Ήδη αναγκαστήκαμε να κλείσουμε τη βάση μας στη Θεσσαλονίκη και να διακόψουμε τις χειμερινές δραστηριότητές μας σε Χανιά και Ηράκλειο εξαιτίας των αυξήσεων που επέβαλε ο μονοπωλιακός διαχειριστής των αεροδρομίων. Τώρα επιχειρεί το ίδιο και στην Καλαμάτα, κάτι που δεν έχει καμία λογική».
Ο ίδιος υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη αύξηση είναι υπερβολική και αδικαιολόγητη, προειδοποιώντας ότι θα καταστήσει το αεροδρόμιο της Καλαμάτας μη ανταγωνιστικό σχεδόν από τη μία ημέρα στην άλλη, με συνέπειες όπως η μείωση δρομολογίων, οι λιγότερες επιλογές για τους επιβάτες και η απώλεια τουριστικών εσόδων για τις τοπικές οικονομίες.
Παράλληλα, τόνισε ότι η Καλαμάτα και άλλα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας έχουν τη δυνατότητα να προσελκύσουν σημαντική κίνηση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και να περιορίσουν την έντονη εποχικότητα. Ωστόσο, όπως ανέφερε, αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο εφόσον η Fraport Greece παγώσει τις αυξήσεις των αεροδρομιακών τελών και μεταφέρει στο σύνολό της στους επιβάτες τη μείωση κατά 75% του Τέλους Ανάπτυξης Αεροδρομίων.
Σημειώνεται ότι το αεροδρόμιο «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος» παραχωρείται για 40 χρόνια σε συνέχεια του διαγωνισμού του Υπερταμείου και την ανάδειξη ως προτιμητέου επενδυτή της κοινοπραξίας των FRAPORT- DELTA AIRPORT INVESTMENTS του ομίλου Κοπελούζο- ΠΗΛΕΑΣ του ομίλου Κωνσταντακόπουλου με τις σχετικές υπογραφές να ολοκληρώνονται μέσα στο μήνα. Σημειωτέον ότι στο σχήμα η FRAPORT συμμετέχει με 51%, η DELTA με 24,5% και η ΠΗΛΕΑΣ με το υπόλοιπο 24,5%.
Το αεροδρόμιο στο πρώτο τετράμηνο του 2026 έχει ενισχύσει την επιβατική του κίνηση και δη την κίνηση από το εξωτερικό: Στην περίοδο Ιανουαρίου- Απριλίου του 2026 το αεροδρόμιο είχε συνολική επιβατική κίνηση στις 25.443 ταξιδιώτες, με τις διεθνείς αφίξεις να καταγράφουν άνοδο κατά 24% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι φτάνοντας τις 11.817 για πρώτη φορά στην περίοδο της χαμηλής σεζόν, από τις 9.532 ταξιδιώτες του πρώτου τετραμήνου του 2025. Πέρυσι το σύνολο της επιβατικής κίνησης διαμορφώθηκε στις 368.000 ταξιδιώτες, με τις αφίξεις από το εξωτερικό να ανέρχονται σε 169.730 επιβάτες, ενώ οι εκτιμήσεις για φέτος ως προς τη συνολική επιβατική κίνηση (αφίξεις, αναχωρήσεις, εσωτερικού, εξωτερικού) κάνουν λόγο για ένα νούμερο στα πέριξ των 400.000 ταξιδιωτών.
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Η αεροπορική χαμηλού κόστους, μετά τις… θορυβώδεις ανακοινώσεις πριν από λίγο καιρό για το κλείσιμο της βάσης στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» από το ερχόμενο φθινόπωρο επικαλούμενη υψηλά τέλη από τη διαχειρίστρια του αεροδρομίου Fraport Greece, τώρα καταγγέλλει υπέρογκες αυξήσεις τελών στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας εν όψει της παραχώρησης. Όπως επισημαίνει σε σχετική ανακοίνωσή της «επικρίνει το πλάνο της Fraport Greece να αυξήσει τα τέλη του αεροδρομίου της Καλαμάτας κατά τέσσερις φορές, μετά την ανάληψη της διαχείρισής του εντός του έτους», όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά επαναλαμβάνοντας τα περί «μονοπωλίου» της διαχειρίστριας. Η αύξηση των τελών κατά τις πληροφορίες είναι αυτή που προβλέπεται στη σύμβαση παραχώρησης η οποία πρόκειται να υπογραφεί μέσα στον Ιούνιο με το ελληνικό Δημόσιο.
Σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία, η Fraport Greece έχει ήδη προχωρήσει σε συνολικές αυξήσεις τελών κατά 66% σε άλλα αεροδρόμια που διαχειρίζεται ανά την Ελλάδα από την περίοδο μετά την πανδημία μέχρι σήμερα, ενώ δεν μετακύλισε στους επιβάτες τη μείωση κατά 75% του Τέλους Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αεροδρομίων που αποφάσισε η ελληνική κυβέρνηση. Ως αποτέλεσμα, η Ryanair υποστηρίζει ότι αναγκάστηκε να κλείσει τη βάση των τριών αεροσκαφών της στη Θεσσαλονίκη και να διακόψει τις χειμερινές πτήσεις του 2026 στα Χανιά και το Ηράκλειο.
Η εταιρεία εκτιμά ότι η σχεδιαζόμενη αύξηση των τελών στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας κατά 390%, σύμφωνα με την ίδια, θα καταστήσει τον προορισμό λιγότερο ανταγωνιστικό, οδηγώντας αναπόφευκτα σε μείωση της επιβατικής κίνησης και ενισχύοντας το πρόβλημα της εποχικότητας στον ελληνικό τουρισμό. Ωστόσο οι πληροφορίες αναφέρουν, ότι η εν λόγω αύξηση εντάσσεται στο πλαίσιο της παραχώρησης το οποίο είναι αυστηρό και προβλέπεται στη σύμβαση που δεσμεύει το ελληνικό Δημόσιο και τον παραχωρησιούχο. Αντίστοιχα είχε συμβεί και με τις αυξήσεις των 14 περιφερειακών αεροδρομίων σε συνέχεια της σύμβασης παραχώρησης με τη Fraport Greece το 2016.
Παράλληλα, η Ryanair καλεί την ελληνική κυβέρνηση, η οποία αναμένεται να αποκομίσει σημαντικά έσοδα από τη συμφωνία παραχώρησης, να εξηγήσει γιατί επιτρέπει, όπως αναφέρει, συμβάσεις που πλήττουν την ανταγωνιστικότητα της χώρας προς όφελος του διαχειριστή αεροδρομίων.
Ο εμπορικός διευθυντής της Ryanair, Τζέισον ΜακΓκίνες, δήλωσε ότι «είναι αδιανόητο η Fraport Greece να σχεδιάζει τον τετραπλασιασμό των τελών στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Ήδη αναγκαστήκαμε να κλείσουμε τη βάση μας στη Θεσσαλονίκη και να διακόψουμε τις χειμερινές δραστηριότητές μας σε Χανιά και Ηράκλειο εξαιτίας των αυξήσεων που επέβαλε ο μονοπωλιακός διαχειριστής των αεροδρομίων. Τώρα επιχειρεί το ίδιο και στην Καλαμάτα, κάτι που δεν έχει καμία λογική».
Ο ίδιος υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη αύξηση είναι υπερβολική και αδικαιολόγητη, προειδοποιώντας ότι θα καταστήσει το αεροδρόμιο της Καλαμάτας μη ανταγωνιστικό σχεδόν από τη μία ημέρα στην άλλη, με συνέπειες όπως η μείωση δρομολογίων, οι λιγότερες επιλογές για τους επιβάτες και η απώλεια τουριστικών εσόδων για τις τοπικές οικονομίες.
Παράλληλα, τόνισε ότι η Καλαμάτα και άλλα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας έχουν τη δυνατότητα να προσελκύσουν σημαντική κίνηση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και να περιορίσουν την έντονη εποχικότητα. Ωστόσο, όπως ανέφερε, αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο εφόσον η Fraport Greece παγώσει τις αυξήσεις των αεροδρομιακών τελών και μεταφέρει στο σύνολό της στους επιβάτες τη μείωση κατά 75% του Τέλους Ανάπτυξης Αεροδρομίων.
Σημειώνεται ότι το αεροδρόμιο «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος» παραχωρείται για 40 χρόνια σε συνέχεια του διαγωνισμού του Υπερταμείου και την ανάδειξη ως προτιμητέου επενδυτή της κοινοπραξίας των FRAPORT- DELTA AIRPORT INVESTMENTS του ομίλου Κοπελούζο- ΠΗΛΕΑΣ του ομίλου Κωνσταντακόπουλου με τις σχετικές υπογραφές να ολοκληρώνονται μέσα στο μήνα. Σημειωτέον ότι στο σχήμα η FRAPORT συμμετέχει με 51%, η DELTA με 24,5% και η ΠΗΛΕΑΣ με το υπόλοιπο 24,5%.
Το αεροδρόμιο στο πρώτο τετράμηνο του 2026 έχει ενισχύσει την επιβατική του κίνηση και δη την κίνηση από το εξωτερικό: Στην περίοδο Ιανουαρίου- Απριλίου του 2026 το αεροδρόμιο είχε συνολική επιβατική κίνηση στις 25.443 ταξιδιώτες, με τις διεθνείς αφίξεις να καταγράφουν άνοδο κατά 24% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι φτάνοντας τις 11.817 για πρώτη φορά στην περίοδο της χαμηλής σεζόν, από τις 9.532 ταξιδιώτες του πρώτου τετραμήνου του 2025. Πέρυσι το σύνολο της επιβατικής κίνησης διαμορφώθηκε στις 368.000 ταξιδιώτες, με τις αφίξεις από το εξωτερικό να ανέρχονται σε 169.730 επιβάτες, ενώ οι εκτιμήσεις για φέτος ως προς τη συνολική επιβατική κίνηση (αφίξεις, αναχωρήσεις, εσωτερικού, εξωτερικού) κάνουν λόγο για ένα νούμερο στα πέριξ των 400.000 ταξιδιωτών.
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