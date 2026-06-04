Ryanair ξανά κατά Fraport Greece: Αυτή τη φορά για το αεροδρόμιο της Καλαμάτας

Η εταιρεία εκτιμά ότι η σχεδιαζόμενη αύξηση των τελών στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας, θα καταστήσει τον προορισμό λιγότερο ανταγωνιστικό - Η αύξηση των τελών κατά τις πληροφορίες είναι αυτή που προβλέπεται στη σύμβαση παραχώρησης η οποία πρόκειται να υπογραφεί μέσα στον Ιούνιο με το ελληνικό Δημόσιο