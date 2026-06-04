Επίδομα παιδιού Α21: Έως πότε θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για αιτήσεις
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Επίδομα παιδιού Α21: Έως πότε θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για αιτήσεις

Μέχρι τις 10 Ιουλίου θα δέχεται αιτήσεις η πλατφόρμα

Επίδομα παιδιού Α21: Έως πότε θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για αιτήσεις
Ανοιχτή είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού για νέες αιτήσεις ή τροποποίηση υφισταμένων. Η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις έως τις 10 Ιουλίου 2026, στις 18:00, ενώ η είσοδος γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.

Το ποσό του επιδόματος θα υπολογιστεί αρχικά με βάση:

-τα εξαρτώμενα παιδιά που θα δηλωθούν στην αίτηση Α21,
-το συνολικό οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2024.

Μετά την υποβολή της φετινής φορολογικής δήλωσης, θα λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα του 2025.

Για τη χορήγηση του επιδόματος ελέγχεται και η φοίτηση των παιδιών στην υποχρεωτική εκπαίδευση, από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο. Στην αίτηση πρέπει να δηλωθούν υποχρεωτικά:

-η σχολική μονάδα,
-η τάξη,
-ο αριθμός μητρώου του παιδιού.

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Αν τα στοιχεία διασταυρωθούν, η αίτηση προχωρά κανονικά. Αν όχι, ο δικαιούχος θα πρέπει να επισυνάψει το απαραίτητο δικαιολογητικό.

Σημειώνεται ότι, η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά. Αν μείνει σε προσωρινή αποθήκευση, θεωρείται ότι δεν έχει υποβληθεί και δεν λαμβάνεται υπόψη.

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