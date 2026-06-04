ΑΒΑΞ: Στα 10,6 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη α’ τριμήνου, στα 208,4 εκατ. ο κύκλος εργασιών
ΑΒΑΞ: Στα 10,6 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη α’ τριμήνου, στα 208,4 εκατ. ο κύκλος εργασιών
Τα οικονομικά αποτελέσματα α' τριμήνου ανακοίνωσε ο Όμιλος ΑΒΑΞ - Αύξηση EBITDA κατά 2% σε 26,7 εκατ. ευρώ έναντι 26,2 εκατ. το 2025
Kαθαρά κέρδη 10,6 εκατομμύρια ευρώ ανακοίνωσε ο Όμιλος ΑΒΑΞ στα οικονομικά αποτελέσματα α’ τριμήνου 2026, με τον ενοποιημένο κύκλο εργασιών του Ομίλου να σημειώνει αύξηση 17,3% σε 208,4 εκατομμύρια ευρώ.
Αναλυτικά, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου στο α’ τρίμηνο του 2026 αυξήθηκε κατά 17,3% σε €208,4 εκατομμύρια έναντι €177,7 εκατομμυρίων στη συγκρίσιμη περίοδο του προηγούμενου έτους, ως αποτέλεσμα της σημαντικής προόδου που σημειώθηκε σε όλα τα έργα που εκτελεί ο Όμιλος στην Ελλάδα και την Ρουμανία.
Σε συνέχεια της αποτελεσματικής εκτέλεσης όλων των μεγάλων συμβάσεων που έχουν εισέλθει πλέον σε ώριμη φάση τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών εξόδων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) του Ομίλου ανήλθαν σε €26,7 εκατομμύρια στο α’ τρίμηνο του 2026 έναντι €26,2 εκατομμυρίων στο προηγούμενο έτος, με το περιθώριο EBITDA του κλάδου της κατασκευής (10,7%) να διατηρείται σε επίπεδα παρόμοια με αυτά ολόκληρου του 2025 (10,8%).
Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων του Ομίλου ανήλθαν σε €10,6 εκατομμύρια κατά το α’ τρίμηνο του 2026 έναντι €11,9 εκατομμυρίων το 2025.
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Αναλυτικά, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου στο α’ τρίμηνο του 2026 αυξήθηκε κατά 17,3% σε €208,4 εκατομμύρια έναντι €177,7 εκατομμυρίων στη συγκρίσιμη περίοδο του προηγούμενου έτους, ως αποτέλεσμα της σημαντικής προόδου που σημειώθηκε σε όλα τα έργα που εκτελεί ο Όμιλος στην Ελλάδα και την Ρουμανία.
Σε συνέχεια της αποτελεσματικής εκτέλεσης όλων των μεγάλων συμβάσεων που έχουν εισέλθει πλέον σε ώριμη φάση τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών εξόδων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) του Ομίλου ανήλθαν σε €26,7 εκατομμύρια στο α’ τρίμηνο του 2026 έναντι €26,2 εκατομμυρίων στο προηγούμενο έτος, με το περιθώριο EBITDA του κλάδου της κατασκευής (10,7%) να διατηρείται σε επίπεδα παρόμοια με αυτά ολόκληρου του 2025 (10,8%).
Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων του Ομίλου ανήλθαν σε €10,6 εκατομμύρια κατά το α’ τρίμηνο του 2026 έναντι €11,9 εκατομμυρίων το 2025.
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