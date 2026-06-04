Χρηματιστήριο: Επιστροφή στα κέρδη και στο «βάθος» οι 2.400 μονάδες
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Χρηματιστήριο Αθηνών Euronext Athens Γενικός Δείκτης

Χρηματιστήριο: Επιστροφή στα κέρδη και στο «βάθος» οι 2.400 μονάδες

Άμυνες και επιλεκτικά στηρίγματα με φόντο τις διεθνείς πιέσεις - Περιορισμένη η διάθεση για ανάληψη ρίσκου - Αλλαγές στα τραπεζικά μερίσματα

Χρηματιστήριο: Επιστροφή στα κέρδη και στο «βάθος» οι 2.400 μονάδες
Αριστοτέλης Παππάς
Σε πλήρη εξάρτηση από το διεθνές επενδυτικό κλίμα κινείται σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο επανέρχεται σε ανοδική τροχιά. Μετά τη χθεσινή υποχώρηση, ο Γενικός Δείκτης επιχειρεί να σταθεροποιηθεί και να βρει νέα σημεία ισορροπίας, σε μια συγκυρία όπου οι εξωγενείς παράγοντες ορίζουν τον ρυθμό.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (4/6) ο ΓΔ ενισχύεται κατά +0,44% και διαπραγματεύεται στις 2.363,18 μονάδες. Σε περίπου 7 μονάδες καθορίζεται το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.358,01 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.365,50 μονάδες.

Το κλίμα στις αγορές παραμένει βαρύ, γεγονός που αποτυπώνεται και στο νωθρό ξεκίνημα των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων. Η διάθεση των επενδυτών για ανάληψη ρίσκου είναι αισθητά περιορισμένη, ενώ το ΧΑ στερείται εγχώριων καταλυτών βραχυπρόθεσμα και κρατά στάση αναμονής για πιο ξεκάθαρα δείγματα γραφής από το γεωπολιτικό μέτωπο.

Η ψυχολογία των επενδυτών δοκιμάζεται από δύο βασικά μέτωπα. Στη Μέση Ανατολή η νέα ανάφλεξη στις σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν κρατά τις αγορές σε «αναμμένα κάρβουνα». Την ίδια στιγμή, το πετρέλαιο προσεγγίζει εκ νέου τα 100 δολάρια το βαρέλι, την ώρα που Ουάσιγκτον και Τεχεράνη στέλνουν διφορούμενα μηνύματα για την πορεία των διπλωματικών επαφών. Στο μέτωπο της τεχνητής νοημοσύνης, το έντονα ανοδικό μομέντουμ που χαρακτήριζε τον κλάδο το τελευταίο διάστημα δείχνει σημάδια κόπωσης. Ως εκ τούτου, η εξελισσόμενη διόρθωση στον τεχνολογικό τομέα στερεί από τις αγορές έναν σημαντικό μοχλό ανάπτυξης.

Ωστόσο, η εγχώρια αγορά διατηρεί τα δικά της αναχώματα. Οι τρέχουσες επιχειρηματικές εξελίξεις και τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη των ελληνικών εταιρειών συνεχίζουν να προσφέρουν επιλεκτικές αγοραστικές ευκαιρίες. Αυτά τα εσωτερικά στηρίγματα είναι που επιτρέπουν στον Γενικό Δείκτη να απορροφά μέρος των κραδασμών και να διατηρείται σε απόσταση βολής από το ψυχολογικό και τεχνικό όριο των 2.400 μονάδων.

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Αριστοτέλης Παππάς
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